Γιατί όσο μεγαλώνεις ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει – Το trick του 1 λεπτού που βάζει τον χρόνο σε «αργή κίνηση»

Με μια ματιά Η αντίληψη του χρόνου αλλάζει με την ηλικία, επηρεαζόμενη από προσοχή, μνήμη, ρουτίνα και εμπειρίες.

Νευρωνικά δίκτυα και αναλογία ζωής εξηγούν γιατί ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει όσο μεγαλώνουμε.

Η εστίαση στην αναπνοή για 60 δευτερόλεπτα μπορεί να επιβραδύνει την αίσθηση του χρόνου.

Νέες εμπειρίες και έντονη άσκηση μπορούν να δώσουν βάθος στον χρόνο και να αλλάξουν την αντίληψή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι όταν ήσουν παιδί ένα καλοκαίρι έμοιαζε ατελείωτο, ενώ σήμερα ένας ολόκληρος χρόνος περνά πριν προλάβεις καλά καλά να καταλάβεις πότε ξεκίνησε; Η αίσθηση ότι ο χρόνος επιταχύνει όσο μεγαλώνεις είναι γνώριμη σε πολλούς και η ψυχολογία εξηγεί ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο επηρεάζεται από την προσοχή, τη μνήμη, τη ρουτίνα και τις εμπειρίες σου. Το ρολόι δεν τρέχει πιο γρήγορα – όμως ο εγκέφαλός σου μπορεί να βιώνει τον χρόνο διαφορετικά. Και υπάρχει ένας απλός τρόπος να «φρενάρεις» για λίγο αυτή την αίσθηση, που χρειάζεται μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Όταν ήσουν παιδί, ο χρόνος είχε άλλο μέγεθος

Αν θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, πιθανότατα θα σου φαίνεται ότι οι μέρες διαρκούσαν πολύ περισσότερο. Ένα καλοκαίρι έμοιαζε τεράστιο, η αναμονή μέχρι τα Χριστούγεννα κρατούσε μια αιωνιότητα και ένα απόγευμα μπορούσε να χωρέσει αμέτρητες εμπειρίες. Η αντίληψη του χρόνου, όμως, δεν είναι σταθερή. Αλλάζει ανάλογα με το τι κάνεις, τι αισθάνεσαι και πόσο έντονα βιώνεις μια στιγμή. «Ο χρόνος πετά όταν περνάς καλά» δεν είναι τυχαία έκφραση. Όταν διασκεδάζεις, οι ώρες μπορεί να εξαφανίζονται. Όταν περιμένεις ή κάνεις κάτι μονότονο, ακόμη και λίγα λεπτά μπορεί να μοιάζουν ατελείωτα. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και όταν κοιτάζεις τη ζωή σου από μεγαλύτερη απόσταση. Τα χρόνια της παιδικής ηλικίας μοιάζουν τεράστια, ενώ στην ενήλικη ζωή οι δεκαετίες μπορούν να μοιάζουν σαν να συμπυκνώνονται.

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Μια μελέτη του 2023 που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports εξέτασε αυτή τη διαφορετική αντίληψη του χρόνου σε 138 άτομα διαφορετικών ηλικιών. Οι ερευνητές τους έδειξαν δύο βίντεο ίδιας διάρκειας, ένα γεμάτο γεγονότα και ένα πιο ήσυχο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλήφθηκαν το γεμάτο γεγονότα βίντεο ως μεγαλύτερο, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες είχαν την αντίθετη αίσθηση. Ακόμη και οι χειρονομίες που χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τη διάρκεια είχαν ενδιαφέρον. Τα μικρότερα παιδιά ήταν πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν κάθετες κινήσεις των χεριών, σαν να αντιλαμβάνονταν τον χρόνο ως κάτι που έχει όγκο και μέγεθος. Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες χρησιμοποιούσαν περισσότερο οριζόντιες κινήσεις, σαν να έβλεπαν τον χρόνο ως μια γραμμική πορεία.

Ο εγκέφαλος αλλάζει και μαζί του αλλάζει η αίσθηση του χρόνου

Μία από τις θεωρίες που έχουν προταθεί για το γιατί ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει όσο μεγαλώνεις συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλός σου επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Ο καθηγητής Adrian Bejan έχει υποστηρίξει ότι καθώς μεγαλώνεις, τα νευρωνικά δίκτυα γίνονται μεγαλύτερα και πιο σύνθετα και η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών μπορεί να γίνεται πιο αργά. Αυτό, σύμφωνα με τη θεωρία του, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί λιγότερες νοητικές εικόνες ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με όταν ήσουν νεότερος. Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο. Παρότι η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται πιο αργά, εσύ μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος περνά γρηγορότερα. Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, άλλωστε, μπορεί να φαίνονται τόσο πυκνές στη μνήμη ακριβώς επειδή τότε υπήρχαν συνεχώς καινούργια ερεθίσματα, εικόνες και γεγονότα που ο εγκέφαλος έπρεπε να επεξεργαστεί.

Ένας χρόνος δεν σημαίνει το ίδιο στα 5 και στα 50

Υπάρχει και μια πολύ πιο απλή εξήγηση για την αλλαγή στην αντίληψη του χρόνου: η αναλογία. Για ένα παιδί πέντε ετών, ένας χρόνος αντιστοιχεί στο 20% ολόκληρης της ζωής του. Για έναν άνθρωπο 50 ετών, ο ίδιος χρόνος αντιστοιχεί μόλις στο 2%. Έτσι, κάθε καινούργιος χρόνος αποτελεί όλο και μικρότερο κομμάτι της συνολικής σου ζωής. Ρόλο παίζει και το πόση αλλαγή περιέχει μια χρονική περίοδος. Στα πρώτα χρόνια της ζωής σου σχεδόν τα πάντα είναι καινούργια. Μαθαίνεις, μεγαλώνεις, αλλάζεις περιβάλλον, γνωρίζεις ανθρώπους, αποκτάς νέες δεξιότητες και δημιουργείς συνεχώς καινούργιες αναμνήσεις. Αργότερα, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει πιο προβλέψιμη. Η ίδια διαδρομή, οι ίδιες υποχρεώσεις, παρόμοιες ημέρες και επαναλαμβανόμενες συνήθειες δημιουργούν λιγότερα καινούργια σημεία αναφοράς στη μνήμη. Και όταν κοιτάζεις πίσω, μια περίοδος γεμάτη επανάληψη μπορεί να σου φαίνεται πολύ μικρότερη από μια περίοδο γεμάτη πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Το 60-second trick που σε φέρνει ξανά στο «τώρα»

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο. Αν ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις τον χρόνο συνδέεται με την προσοχή σου και με το σώμα σου, τότε μπορείς να επηρεάσεις προσωρινά και την αίσθησή σου γι’ αυτόν. Η ψυχολόγος Cindy Lustig έχει επισημάνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο να ζεις μια στιγμή και στο να κοιτάζεις πίσω σε αυτήν. Όταν βρίσκεσαι πραγματικά μέσα στη στιγμή, η εμπειρία του χρόνου μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι όταν προσπαθείς εκ των υστέρων να υπολογίσεις πόσο γρήγορα πέρασε μια περίοδος. Ένας απλός τρόπος να επιστρέψεις στο παρόν είναι να αφιερώσεις μόλις ένα λεπτό στην αναπνοή σου. Βάλε ένα χρονόμετρο για 60 δευτερόλεπτα, κλείσε τα μάτια και προσπάθησε να παρατηρείς αποκλειστικά την αναπνοή σου. Νιώσε τον αέρα καθώς περνά από τα ρουθούνια σου και παρατήρησε την εισπνοή και την εκπνοή. Αν το μυαλό σου φύγει σε μια σκέψη, σε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις ή σε κάτι που συνέβη νωρίτερα, απλώς επέστρεψε την προσοχή σου στην αναπνοή. Όταν περάσει το ένα λεπτό, σύγκρινε την αίσθησή σου με τον πραγματικό χρόνο. Η άσκηση δεν σταματά κυριολεκτικά το ρολόι, μπορεί όμως να σε βοηθήσει να παρατηρήσεις πόσο διαφορετικά μπορεί να βιωθεί το ίδιο χρονικό διάστημα όταν είσαι πραγματικά παρών.

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Οι χτύποι της καρδιάς μπορεί να επηρεάζουν τον χρόνο που βιώνεις

Και εδώ η επιστήμη γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Έρευνα του καθηγητή ψυχολογίας Adam Anderson στο Cornell University έδειξε ότι η αντίληψη της διάρκειας μπορεί να συνδέεται με τον καρδιακό παλμό. Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες φορούσαν ηλεκτροκαρδιογράφημα και άκουγαν σύντομους ήχους. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ένας ήχος μπορούσε να γίνει αντιληπτός ως μεγαλύτερος μετά από έναν πιο μακρύ καρδιακό παλμό και ως μικρότερος μετά από έναν πιο σύντομο. Η ιδέα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: ο χρόνος που βιώνεις δεν βρίσκεται μόνο στο ρολόι που κοιτάζεις. Μπορεί να επηρεάζεται και από το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου. Η εστιασμένη αναπνοή μπορεί να βοηθήσει να επιβραδύνεις τον καρδιακό σου ρυθμό. Σύμφωνα με τον Anderson, ένας πιο αργός καρδιακός ρυθμός, δηλαδή μεγαλύτερο διάστημα ανάμεσα στους χτύπους, μπορεί να «διαστέλλει» την αντίληψη του χρόνου και να τον κάνει να μοιάζει πιο αργός. Ένα λεπτό αρκεί για να παρατηρήσεις αυτή τη σχέση ανάμεσα στην αναπνοή, το σώμα και την αίσθηση του χρόνου.

Οι καινούργιες εμπειρίες κάνουν τον χρόνο να αποκτά ξανά βάθος

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη τρόπος να αλλάξεις την αίσθηση του χρόνου στην καθημερινότητά σου: να βάλεις περισσότερη καινοτομία στη ζωή σου. Όταν κάθε ημέρα μοιάζει με την προηγούμενη, ο εγκέφαλός σου έχει λιγότερα καινούργια γεγονότα να καταγράψει. Αντίθετα, όταν ταξιδεύεις σε ένα άγνωστο μέρος, δοκιμάζεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει ή αλλάζεις ακόμη και μια μικρή συνήθεια, δημιουργούνται περισσότερες διαφορετικές αναμνήσεις. Γι’ αυτό μια περιπετειώδης διακοπή μπορεί, όταν την κοιτάξεις πίσω, να σου φαίνεται μεγαλύτερη από μια εβδομάδα γεμάτη με την ίδια καθημερινή ρουτίνα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα φαγητό που δεν έχεις ξαναφάει, να πάρεις διαφορετικό δρόμο για τη δουλειά, να επισκεφθείς ένα μέρος της πόλης σου όπου δεν έχεις πάει ή απλώς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Οι μικρές αλλαγές δημιουργούν νέες εμπειρίες και μαζί τους περισσότερα σημεία αναφοράς στη μνήμη σου. Έτσι, όταν κοιτάξεις πίσω, η περίοδος δεν θα μοιάζει απαραίτητα σαν μία ενιαία, επαναλαμβανόμενη εικόνα.

Ακόμη και η έντονη άσκηση μπορεί να αλλάξει προσωρινά την αίσθηση του χρόνου

Η αντίληψη του χρόνου μπορεί να μεταβληθεί ακόμη και όταν γυμνάζεσαι έντονα. Έρευνα του 2024 έδειξε ότι άνθρωποι που έκαναν έντονη σωματική άσκηση μπορούσαν να βιώσουν μια προσωρινή «παραμόρφωση» του χρόνου, έχοντας την αίσθηση ότι η άσκηση διήρκεσε περισσότερο από την πραγματική της διάρκεια. Και αυτό προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ: ο χρόνος που μετρά το ρολόι και ο χρόνος που βιώνει το μυαλό σου δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα.

Ίσως το μυστικό βρίσκεται στο να βλέπεις τον κόσμο σαν παιδί

Ίσως τελικά η πιο απλή απάντηση να βρίσκεται σε κάτι που γνώριζες ήδη όταν ήσουν παιδί: να κοιτάς πραγματικά αυτό που συμβαίνει μπροστά σου. Όταν παίζεις, εξερευνάς, παρατηρείς μια λεπτομέρεια ή κάνεις κάτι για πρώτη φορά, η προσοχή σου βρίσκεται εκεί. Δεν σκέφτεσαι συνεχώς τι έγινε χθες ή τι πρέπει να κάνεις αύριο. Αντίθετα, όταν λειτουργείς στον αυτόματο πιλότο, οι ημέρες μπορούν να περνούν χωρίς να αφήνουν πολλές διαφορετικές εικόνες πίσω τους. Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι άλλη μία εβδομάδα εξαφανίστηκε πριν προλάβεις να την καταλάβεις, σταμάτα για ένα λεπτό. Κλείσε τα μάτια. Παρατήρησε την αναπνοή σου. Νιώσε την καρδιά σου να χτυπά. Άκου τι συμβαίνει γύρω σου. Ο χρόνος δεν έχει αρχίσει πραγματικά να τρέχει πιο γρήγορα. Το ρολόι εξακολουθεί να χτυπά με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο εσύ τον βιώνεις. Και ίσως τελικά το ζητούμενο δεν είναι να κάνεις τον χρόνο να σταματήσει. Είναι να είσαι αρκετά παρών ώστε να καταλάβεις ότι περνά.

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