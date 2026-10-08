Ana de Armas: «Χέρι χέρι» με τον νέο της σύντροφο στο Παρίσι μετά τον Tom Cruise

Η ηθοποιός Ana de Armas και ο μουσικός Beto Montenegro επιβεβαίωσαν τις φήμες για τη σχέση τους με κοινή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Με μια ματιά Η Ana de Armas εμφανίστηκε δημόσια με τον νέο της σύντροφο, Beto Montenegro, στο Παρίσι.

Η εμφάνιση έγινε κατά την Εβδομάδα Μόδας, ενισχύοντας τις φήμες για τη σχέση τους.

Η Ana de Armas είναι πρέσβειρα του οίκου Louis Vuitton, όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη.

Ο Beto Montenegro είναι μουσικός από τη Βενεζουέλα, γνωστός από το συγκρότημα Rawayana. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ana de Armas, η βραβευμένη ηθοποιός που έγινε γνωστή και από τη σχέση της με τον Tom Cruise, έκανε μια δημόσια εμφάνιση στο πλευρό του νέου της συντρόφου, Beto Montenegro. Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, ενισχύοντας τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι εδώ και μήνες.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε καθώς κατευθυνόταν προς την επίδειξη μόδας του οίκου Louis Vuitton, τραβώντας τα βλέμματα. Η παρουσία της Ana de Armas στο συγκεκριμένο event δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς διατηρεί εδώ και χρόνια στενή συνεργασία με τον γαλλικό οίκο μόδας, όντας πρέσβειρά του. Μάλιστα, το 2023 είχε επιλεγεί ως ένα από τα πρόσωπα της σειράς κοσμημάτων του.

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Οι πρώτες αναφορές για τη σχέση της Ana de Armas και του Beto Montenegro ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο μήνες, με δημοσιεύματα να τους θέλουν να έχουν εντοπιστεί μαζί ήδη από τον Ιούλιο του 2026. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σχέση τους.

Ο Beto Montenegro είναι ένας ταλαντούχος μουσικός από τη Βενεζουέλα. Έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Rawayana, το οποίο συνίδρυσε το 2007. Οι Rawayana συνδυάζουν αρμονικά στοιχεία από reggae, funk, rock και pop, αντλώντας έμπνευση από την κουλτούρα της Καραϊβικής. Το συγκρότημα έχει καταφέρει να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, έχοντας κερδίσει σημαντικές διακρίσεις, όπως βραβεία Grammy και Latin Grammy.

Hollywood star Ana de Armas & musician Beto Montenegro ignited a fan frenzy, returning to Hotel Cheval Blanc after the Louis Vuitton SS27 show! Their highly anticipated October 6 appearance publicly confirms their relationship after months of summer speculation. #AnaDeArmas https://t.co/i11xsuyrq7 — MTN (@movietv_news) October 7, 2026

Ana de Armas, élégante en route pour le défilé Louis Vuitton ✨ Ana de Armas rejoint l’un des rendez-vous les plus attendus de la Fashion Week parisienne. L’actrice se dirige vers le défilé Louis Vuitton, attirant tous les regards sur son passage. Une apparition glamour pour l… https://t.co/kB6D4K57Qo October 7, 2026

Εκτός από τη συμμετοχή του στους Rawayana, ο Beto Montenegro έχει εμπλακεί και σε άλλα μουσικά project. Ένα από αυτά είναι το Astropical, σε συνεργασία με τη Lia Samnett των Bomba Estéreo. Η κοινή εμφάνιση της Ana de Armas και του Beto Montenegro στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια εικόνα του ζευγαριού, επιβεβαιώνοντας τις εικασίες και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και των θαυμαστών.

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