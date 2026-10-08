MadWalk 08.10.2026

MadWalk 2026 by Three Cents: «WE ARE ALL MADE OF STARS» – Έρχεται το πιο λαμπερό show της χρονιάς

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Με το «WE ARE ALL MADE OF STARS» στο επίκεντρο, το MadWalk 2026 by Three Cents δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σύμπαν γεμάτο λάμψη, δημιουργικότητα και αστερόσκονη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το MadWalk 2026 by Three Cents θα διεξαχθεί 23 Νοεμβρίου 2026, στο Tae Kwon Do, για 16η χρονιά.
  • Το κεντρικό μήνυμα του show είναι «WE ARE ALL MADE OF STARS», τονίζοντας τη λάμψη και τη δημιουργικότητα.
  • Η εκδήλωση θα συνδυάσει μόδα, μουσική και δημιουργικότητα, με τη συμμετοχή σχεδιαστών, καλλιτεχνών και influencers.
  • Αναμένεται ένα εντυπωσιακό show με catwalks, live acts, red carpet και εκπλήξεις, όπου όλοι θα μπορούν να λάμψουν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, για 16η χρονιά. Στο MadWalk 2026 by Three Cents, τα αστέρια δεν είναι απλώς μέρος της σκηνής: είναι η ίδια η ψυχή του show.

Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», η μόδα, η μουσική, η δημιουργικότητα και η λάμψη ενώνονται σε ένα εντυπωσιακό σύμπαν, όπου κάθε σχεδιαστής, καλλιτέχνης, fashion icon, influencer και δημιουργός έχει το δικό του φως.

Το πρώτο teaser μόλις ανακοινώθηκε και στέλνει λίγη λάμψη από όσα θα ακολουθήσουν…

Από τα λαμπερά catwalks και τα εκρηκτικά live acts μέχρι το backstage, το red carpet και τις ξεχωριστές δράσεις πριν και μετά τη μεγάλη βραδιά, το MadWalk 2026 by Three Cents αναμένεται να δημιουργήσει και φέτος μια εμπειρία γεμάτη αστερόσκονη, φαντασία και εκπλήξεις.

Ένα είναι σίγουρο: έρχεται ένα show όπου όλοι θα μπορούν να λάμψουν και να γίνουν μέρος του πιο fashionable σύμπαντος της χρονιάς.

Stay tuned γιατί τα «αστέρια» υπόσχονται πολλά…

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Madwalk MadWalk 2026
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