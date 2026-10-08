Kourtney Kardashian vs Jennifer Lawrence: Η ατάκα που έφερε τα «πάνω κάτω»

Η πρεμιέρα της όγδοης σεζόν του reality «The Kardashians» έφερε στην επιφάνεια εντάσεις με την Jennifer Lawrence, αλλά και χαρούμενες στιγμές με τα πειράγματα μεταξύ των αδελφών

Με μια ματιά Η Kourtney Kardashian αντέδρασε έντονα σε δήλωση της Jennifer Lawrence που την χαρακτήριζε «πιο ενοχλητική από ποτέ».

Η Kourtney θεώρησε την επίθεση προσωπική, ειδικά λόγω της προβολής του reality της οικογένειας.

Η Jennifer Lawrence έστειλε email στην Kourtney, με αποτέλεσμα η τελευταία να αναθεωρήσει την αρχική της αντίδραση.

Η Khloe και η Kourtney πείραξαν την Kim Kardashian τοποθετώντας προφυλακτικά στην τσάντα της κατά τη διάρκεια βίντεο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν του reality «The Kardashians» ξεκίνησε με αναμενόμενη δόση δράματος και χιούμορ, καθώς η Kourtney Kardashian ξέσπασε σε ανεξέλεγκτη οργή εναντίον της Jennifer Lawrence, αφού η βραβευμένη ηθοποιός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Kourtney ήταν «πιο ενοχλητική από ποτέ». Παράλληλα, η Kim Kardashian βρέθηκε στο επίκεντρο ενός παιχνιδιάρικου πειράματος από τις αδελφές της, Khloe και Kourtney.

Η ένταση μεταξύ της Kourtney Kardashian και της Jennifer Lawrence ξεκίνησε από ένα βίντεο του Vanity Fair, όπου η Jennifer Lawrence, κατά τη διάρκεια ενός τεστ αλήθειας, είχε χαρακτηρίσει την Kourtney ως «πιο ενοχλητική από ποτέ». Η ηθοποιός είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με τρελαίνει, επειδή τα πάντα πρέπει να είναι ανακοίνωση. Είναι σαν, «Δεν θα φοράω πια ρούχα»».

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Αυτή η δήλωση προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Kourtney Kardashian, η οποία, σε συνομιλία με τον φίλο της Simon Huck, ξέσπασε λέγοντας: «Γαμώτο αυτή την μ… Jennifer Lawrence». Η Kourtney εξήγησε ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερα ευάλωτη εκείνη την περίοδο, καθώς το reality της οικογένειας προβαλλόταν και ένιωθε ότι «όλοι της επιτίθενται». Μάλιστα, ανέφερε ότι η μητέρα της, Kris Jenner, της πρότεινε να προσκαλέσει την Jennifer Lawrence στο σπίτι για να «τα βάλει μαζί της», όπως θα έκανε με τις αδελφές της.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, μετά από ένα «πολύ ωραίο» email που έλαβε η Kourtney από την Jennifer Lawrence, η οποία της έγραψε ότι αισθάνεται «σαν μία από τις αδελφές της», η Kourtney επανεξέτασε το βίντεο. Τότε, συνειδητοποίησε ότι η δήλωση της ηθοποιού δεν ήταν τόσο κακή, αποδίδοντας την αρχική της αντίδραση σε μια «πολύ ευαίσθητη εβδομάδα».

Τα πειράματα της Khloe και της Kourtney στην Kim Kardashian

Ενώ η Kourtney Kardashian βίωνε τις δικές της εντάσεις, η Kim Kardashian βρέθηκε στο στόχαστρο των πειραγμάτων της Khloe και της Kourtney. Καθώς η Kim ετοιμαζόταν για ένα βίντεο «get-ready-with-me» (GRWM) για τους ακολούθους της, η Khloe και ο στυλίστας της Chris Appleton αποφάσισαν να την αιφνιδιάσουν.

Λίγο πριν η Kim ανοίξει την τσάντα της μπροστά στην κάμερα, οι δύο τους τοποθέτησαν μέσα προφυλακτικά και λιπαντικό, αντικείμενα που προέρχονταν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Η Khloe, σε δική της δήλωση, ανέφερε ότι ο λόγος για αυτό το πείραγμα ήταν η συνεχής συζήτηση της οικογένειας γύρω από το θέμα του σεξ, αλλά και η δική της «έλλειψη» σε αυτό.

Όταν η Kim άρχισε να δείχνει τα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς της, ξέσπασε σε γέλια μόλις έφτασε στα αντικείμενα αυτά. Προσπάθησε να εξηγήσει ότι δεν τα είχε βάλει η ίδια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του πειράματος, ωστόσο η Khloe και ο Chris Appleton συνέχισαν να την πειράζουν, χαρακτηρίζοντάς την «πόρνη» και «λάτρη αυτών των εργαλείων». Η Kim φάνηκε αμήχανη, εκφράζοντας την ανησυχία της για το πώς θα εμφανιστούν αυτά τα αντικείμενα στον λογαριασμό του ξενοδοχείου, ενώ η Khloe την αποκάλεσε «πουριτανή» στα δικά της γυρίσματα.

Αντί να αναζητήσει εκδίκηση από την Khloe, η Kim αποφάσισε να εμπλέξει ένα άλλο αθώο μέλος της οικογένειας στο παιχνίδι των πειραγμάτων: τη μητέρα τους, Kris Jenner. Η πρεμιέρα της όγδοης σεζόν του «The Kardashians» έδειξε για άλλη μια φορά τη δυναμική της οικογένειας, με τις έντονες αντιδράσεις, τα προσωπικά ξεσπάσματα, αλλά και τις στιγμές αστείου και αλληλοϋποστήριξης που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους.

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