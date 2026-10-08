Celeb World 08.10.2026

Megan Fox: Η απίστευτη ιστορία πίσω από τη γέννηση της κόρης της

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Η Megan Fox αποκάλυψε ότι γέννησε την κόρη της, Saga, σε μπανιέρα στην πίσω αυλή του σπιτιού της, δίπλα σε εστία φωτιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Megan Fox γέννησε την κόρη της, Σάγκα Μπλέιντ, στο σπίτι, σε μπανιέρα στην πίσω αυλή, δίπλα σε φωτιά.
  • Η ηθοποιός μπόρεσε να περάσει περισσότερο χρόνο με τη νεογέννητη κόρη της, σε αντίθεση με προηγούμενες γέννες.
  • Η δυνατότητα να είναι παρούσα για τη Σάγκα της προσέφερε ηρεμία και ευγνωμοσύνη, μειώνοντας τον πόνο του αποχωρισμού.
  • Παρά την αυξημένη παρουσία της, η Megan Fox νιώθει ενοχές ακόμη και όταν απομακρύνεται για μικρά χρονικά διαστήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Fox αποκάλυψε πρόσφατα συγκλονιστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, της κόρης της Σάγκα Μπλέιντ, την οποία απέκτησε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Machine Gun Kelly. Η διάσημη ηθοποιός περιέγραψε μια εμπειρία που απέχει πολύ από τα συνηθισμένα, καθώς η γέννηση δεν πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά στο σπίτι, σε μια μπανιέρα στην πίσω αυλή, δίπλα σε μια φωτιά.

Γυναίκα με πράσινο παλτό και μαύρο τοπ ποζάρει για διαφήμιση φαρμάκου, αισθάνεται ότι γεννήθηκε γι'αυτό.
https://www.instagram.com/meganfox

Η Megan Fox, η οποία είναι 40 ετών, μίλησε στο PEOPLE για τη μοναδική αυτή εμπειρία, τονίζοντας πόσο διαφορετική ήταν η περίοδος μετά τον τοκετό αυτή τη φορά, κυρίως επειδή μπόρεσε να περάσει περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τη νεογέννητη κόρη της. «Είναι επίσης το πρώτο μου παιδί που δεν γεννήθηκε σε νοσοκομείο. Τη γέννησα στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα, στην πίσω αυλή, έξω, δίπλα σε μια εστία φωτιάς», δήλωσε η ηθοποιός.

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Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που διαφοροποίησαν αυτή τη γέννα από τις προηγούμενες, σύμφωνα με την Megan Fox, είναι η δυνατότητα να μην επιστρέψει αμέσως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάστηκε να επιστρέψω αμέσως στη δουλειά, οπότε η εμπειρία μου μετά τον τοκετό ήταν πολύ διαφορετική. Μπόρεσα πραγματικά να είμαι μαζί της όπως ήθελα», σημείωσε. Αυτή η παρατεταμένη παρουσία της δίπλα στη νεογέννητη κόρη της της προσέφερε μια αίσθηση ηρεμίας και ευγνωμοσύνης.

Η Megan Fox ποζάρει σε σέξι φωτογράφιση για την επιστροφή της στο Instagram.
https://www.instagram.com/meganfox/

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο πρόωρος αποχωρισμός από τα μεγαλύτερα παιδιά της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπήρξε στο παρελθόν ιδιαίτερα επώδυνος, επηρεάζοντας τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική της υγεία. Η δυνατότητα να είναι παρούσα για τη Σάγκα ήταν κάτι που εκτίμησε βαθύτατα: «Το ότι μπόρεσα πραγματικά να είμαι παρούσα μαζί της είναι κάτι που αγαπώ και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να το ζήσω με αυτόν τον τρόπο».

Ενοχές και ισορροπία

Παρά την αυξημένη παρουσία της δίπλα στην κόρη της, η Megan Fox εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται ενοχές ακόμη και όταν απομακρύνεται για μικρά χρονικά διαστήματα. «Νιώθεις τόσες ενοχές όταν είσαι μητέρα. Ακόμη και εγώ, που είμαι συνέχεια με την κόρη μου, εξακολουθώ να νιώθω ενοχές όταν απομακρύνομαι για να κάνω τηλεφωνήματα, να κάνω ένα μασάζ ή να ασχοληθώ με πράγματα που χρειάζομαι για την ευεξία ή την καριέρα μου», ανέφερε.

 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γέννες, όπου η ανάγκη να συνεχίσει να εργάζεται την επηρέαζε αρνητικά, με τη Σάγκα, η Megan Fox μπόρεσε να διαχειριστεί τα πράγματα διαφορετικά. «Μπόρεσα να επιλέξω να είμαι πολύ περισσότερο παρούσα και, εξαιτίας αυτού, νιώθω πολύ περισσότερη ηρεμία στη σχέση μου μαζί της», κατέληξε.

Ο Machine Gun Kelly παίζει γιουκαλίλι στη νεογέννητη κόρη του με τη Megan Fox.
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Η σχέση της Megan Fox με τον Machine Gun Kelly έφτασε στο τέλος της στα τέλη του 2024, πριν από τη γέννηση της κόρης τους. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026, πηγές ανέφεραν στο PEOPLE ότι η σχέση τους πλέον επικεντρωνόταν αποκλειστικά στη συν-ανατροφή του παιδιού, με την Megan Fox να δίνει προτεραιότητα στα παιδιά της.

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Megan Fox
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