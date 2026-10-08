Meghan Markle: Η «παράξενη» φωτογραφία που έκανε τους fans να απορούν

Η Meghan Markle λανσάρει τη νέα εορταστική συλλογή της «As Ever», ενώ μια φωτογραφία της προκαλεί viral συζητήσεις στα social media

Με μια ματιά Η Meghan Markle κυκλοφόρησε την πρώτη εορταστική συλλογή του lifestyle brand της, «As Ever».

Μια φωτογραφία της καμπάνιας προκάλεσε συζητήσεις στα social media λόγω οπτικής ψευδαίσθησης στο χέρι της.

Η ψευδαίσθηση οφείλεται στον φωτισμό και τη θέση των δαχτύλων, δημιουργώντας την εντύπωση έξι δαχτύλων.

Η συλλογή περιλαμβάνει advent calendar με σοκολάτες, καλάθια φιλοξενίας και διάφορα γιορτινά προϊόντα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meghan Markle υποδέχεται την εορταστική περίοδο με τη νέα συλλογή του lifestyle brand της, «As Ever», όμως μία από τις φωτογραφίες της καμπάνιας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Η σύζυγος του πρίγκιπα Harry παρουσίασε επίσημα την πρώτη holiday collection του brand, με προϊόντα που παραπέμπουν στο προσωπικό της στιλ και στην ατμόσφαιρα του σπιτιού της στο Montecito.

Ανάμεσα στα προϊόντα ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο advent calendar, αποτέλεσμα συνεργασίας με τον γνωστό σοκολατοποιό του Λος Άντζελες Compartés. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει 25 χειροποίητες σοκολάτες και παρουσιάστηκε μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στα social media της «As Ever».

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Σε μία από τις εικόνες, η Meghan εμφανίζεται να ανοίγει το ημερολόγιο, όμως η συγκεκριμένη φωτογραφία έκανε αρκετούς χρήστες των social media να κοιτάξουν δύο φορές. Ο τρόπος με τον οποίο πέφτει το φως στο χέρι της και οι σκιές που δημιουργούνται πάνω στο προϊόν δίνουν την εντύπωση ότι η Meghan έχει… 6 δάχτυλα.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε σχόλια σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο λάθος στο Photoshop ή στην επεξεργασία της εικόνας. Άλλοι χρήστες, ωστόσο, παρατήρησαν ότι στην πραγματικότητα διακρίνονται πέντε νύχια και ότι η εικόνα μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από τη θέση των δαχτύλων.

Η οπτική ψευδαίσθηση φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα από τα δάχτυλα καλύπτει μερικώς ένα άλλο, ενώ ο φωτισμός ενισχύει την εντύπωση ενός επιπλέον δαχτύλου. Έτσι, το μικρό διαδικτυακό μυστήριο λύθηκε χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση ή διόρθωση.

Η πρώτη Holiday Collection της «As Ever»

Πέρα από το viral στιγμιότυπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα εορταστική συλλογή της As Ever, η οποία κυκλοφορεί με την ονομασία «Holiday Collection: Chapter One» και το tagline «Merriment in the Making». Η συλλογή περιλαμβάνει προϊόντα σχεδιασμένα για την περίοδο των γιορτών, με έμφαση στη φιλοξενία και στις μικρές στιγμές που μοιράζονται οι άνθρωποι γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Ανάμεσα στις προτάσεις βρίσκεται ένα ψάθινο καλάθι για οικοδέσποινες, το οποίο περιλαμβάνει δύο αρωματικά κεριά, τρεις μαρμελάδες, τρία διαφορετικά βοτανικά τσάγια και ένα βαζάκι με πολύχρωμα ζαχαρωτά σε σχήμα λουλουδιών.

Η συλλογή συμπληρώνεται από τρεις διαφορετικές γεύσεις σοκολάτας, Ginger Lemon, Lavender Honey και Hibiscus Rose, δίνοντας ακόμη μία γιορτινή διάσταση στη σειρά προϊόντων.

Το advent calendar, που είχε παρουσιαστεί λίγο νωρίτερα και κοστίζει 112 λίρες, αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της συλλογής. Η Meghan Markle συνεχίζει έτσι να επεκτείνει το As Ever ως ένα brand που συνδυάζει γαστρονομία, φιλοξενία και lifestyle, με επίκεντρο μια πιο προσωπική και οικεία εικόνα της καθημερινότητας.

Παρά τη συζήτηση που προκάλεσε η συγκεκριμένη φωτογραφία, το επίκεντρο της νέας καμπάνιας παραμένει η πρώτη εορταστική συλλογή του brand, με την As Ever να επιχειρεί να συνδέσει τα προϊόντα της με τη ζεστασιά και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Κεντρική Εικόνα: @aseverofficial

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