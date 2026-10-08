2 «παράξενες» συνήθειες που μπορεί να δείχνουν ότι είσαι πιο έξυπνος απ’ όσο νομίζεις

Με μια ματιά Η «περιπλάνηση του νου» (mind-wandering) συνδέεται με καλύτερες επιδόσεις σε τεστ δημιουργικότητας.

Η εσκεμμένη ονειροπόληση, όταν είναι ισορροπημένη, επιτρέπει στον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πληροφορίες.

Ο εσωτερικός διάλογος λειτουργεί ως «νοητικό σημειωματάριο» για οργάνωση και προτεραιοποίηση.

Η χρήση εσωτερικού λόγου συσχετίζεται με δείκτες αυτορρύθμισης και δημιουργίας σαφών πλάνων δράσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εικόνα του ατόμου που κοιτάζει αφηρημένο το κενό ή μιλάει μόνο του στον δρόμο, συχνά εκλαμβάνεται ως ένδειξη έλλειψης συγκέντρωσης. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα αρχίζει να αποκαλύπτει μια διαφορετική πτυχή αυτών των συμπεριφορών, συνδέοντάς τις με χαρακτηριστικά της υψηλής νοημοσύνης και στοιχεία του χαρακτήρα που σχετίζονται με τον τρόπο σκέψης. Συγκεκριμένα, η «περιπλάνηση του νου» (mind-wandering) και ο εσωτερικός διάλογος, όταν συμβαίνουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, φαίνεται να συνδέονται με τη δημιουργικότητα, την ευελιξία σκέψης, την ικανότητα προγραμματισμού και την αυτορρύθμιση, αποκαλύπτοντας πτυχές τόσο της γνωστικής λειτουργίας όσο και του χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

1. Όταν το μυαλό «ταξιδεύει»

Η τάση να χάνεται κανείς στις σκέψεις του, σκεπτόμενος για παράδειγμα τις επερχόμενες διακοπές, μια παλιά συζήτηση ή μια νέα ιδέα για ένα project, είναι μια φαινομενικά «χαμένη» στιγμή. Για χρόνια, η περιπλάνηση του νου θεωρούνταν απλώς σημάδι αφηρημάδας. Ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες, όπως αυτή που περιέλαβε πάνω από 1.300 ενήλικες, υποδεικνύουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Η εσκεμμένη περιπλάνηση του νου, δηλαδή η συνειδητή επιλογή να αφήσουμε τον εαυτό μας να ονειροπολήσει, συνδέθηκε με καλύτερες επιδόσεις σε τεστ δημιουργικότητας.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι η ονειροπόληση αποτελεί από μόνη της το κλειδί για την καινοτομία. Όταν η κατάσταση αυτή γίνεται ανεξέλεγκτη και παρεμβαίνει στις καθημερινές υποχρεώσεις, τη μελέτη ή την εργασία, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η ισορροπία: να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε όταν είναι απαραίτητο, αλλά και να επιτρέπουμε στο μυαλό μας να ελευθερώνεται όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ο εγκέφαλος, άλλωστε, μπορεί να συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες στο παρασκήνιο, ακόμα και στις στιγμές που μοιάζουν με «αδράνεια».

2. Ο εσωτερικός διάλογος ως εργαλείο αυτορρύθμισης

Η πρακτική της αυτοομιλίας, είτε πρόκειται για ερωτήσεις όπως «Πού έβαλα τα κλειδιά μου;» είτε για ενθαρρυντικές φράσεις όπως «έλα, συγκεντρώσου!», μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη σε εξωτερικούς παρατηρητές. Ωστόσο, ο εσωτερικός διάλογος είναι μια συχνή και, όπως φαίνεται, ωφέλιμη διαδικασία. Έρευνες, όπως μία που δημοσιεύθηκε στο Behavioral Sciences, έχουν εντοπίσει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης εσωτερικού λόγου και δεικτών αυτορρύθμισης.

Ο εσωτερικός διάλογος λειτουργεί σαν ένα «νοητικό σημειωματάριο», βοηθώντας μας να οργανώσουμε τις σκέψεις μας, να θέσουμε προτεραιότητες και να παρακολουθήσουμε την πορεία προς τους στόχους μας. Για παράδειγμα, η δήλωση στον εαυτό μας «πρώτα θα τελειώσω αυτό και μετά θα απαντήσω στα email» μετατρέπει μια αόριστη πρόθεση σε ένα σαφές πλάνο δράσης. Ωστόσο, όπως και με την ονειροπόληση, η φύση του εσωτερικού διαλόγου είναι καθοριστική. Η συνεχής αυτοκριτική, η καταστροφολογία ή η επανάληψη αρνητικών σκέψεων μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία και να εμποδίσουν τη συγκέντρωση. Επομένως, η αξία του εσωτερικού διαλόγου έγκειται στην ικανότητά μας να τον χρησιμοποιούμε ως εργαλείο οργάνωσης και προώθησης, αντί να μας εγκλωβίζει σε αρνητικούς κύκλους σκέψης.

Συνολικά, οι συνήθειες αυτές, που συχνά θεωρούνται «παράξενες», μπορεί να αποτελούν υποσυνείδητα εργαλεία για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της δημιουργικότητας, υποδεικνύοντας έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας για τα άτομα με υψηλή ευφυΐα.

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