«Αγαπώ την Αθήνα»: Η εμπειρία της Anya Taylor-Joy από την Ελλάδα και τα γυρίσματα του «Sacrifice»

Η Anya Taylor-Joy μίλησε για την αγάπη της για την Αθήνα και τη Σαντορίνη, θυμήθηκε τη ζωή της στην Ελλάδα και αποκάλυψε λεπτομέρειες για το «Sacrifice»

Με μια ματιά Η Anya Taylor-Joy αγαπά την Αθήνα και έχει περάσει χρόνο εκεί για προσωπικούς λόγους και για γυρίσματα.

Η ηθοποιός ενθουσιάστηκε με το φυσικό τοπίο της Σαντορίνης και την επαφή με τη φύση.

Η Anya Taylor-Joy πιστεύει ότι η επιμονή και η σκληρή δουλειά είναι καθοριστικές για την επιτυχία.

Η ταινία «Sacrifice» του Romain Gavras, με γυρίσματα στην Ελλάδα, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Ελλάδα η Anya Taylor-Joy, με αφορμή τη συμμετοχή της στην ταινία «Sacrifice» του Romain Gavras, η οποία γυρίστηκε σε ελληνικές τοποθεσίες. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει περάσει χρόνο στην Αθήνα περισσότερες από μία φορές και πως κάθε επίσκεψή της στην πρωτεύουσα αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Σαντορίνη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το φυσικό τοπίο του νησιού.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η πρωταγωνίστρια του «Sacrifice» μοιράστηκε αναμνήσεις από τις περιόδους που έζησε στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε, η πρώτη φορά που βρέθηκε στην Αθήνα ήταν για να συνοδεύσει τον σύζυγό της, ο οποίος συμμετείχε σε γυρίσματα ταινίας. Αργότερα, επέστρεψε στη χώρα για τις ανάγκες της δικής της κινηματογραφικής δουλειάς.

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Η ηθοποιός δεν έκρυψε την αδυναμία που έχει στην ελληνική πρωτεύουσα, αναφερόμενη τόσο στους ανθρώπους όσο και στον τρόπο ζωής της πόλης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ την Αθήνα. Μου άρεσε πολύ να ζω στην Αθήνα. Το έχω κάνει δύο φορές πλέον. Τη μία φορά ο σύζυγός μου γύριζε εκεί μία ταινία κι εγώ πήγα κι έμεινα μαζί του και τη δεύτερη φορά ήταν για το “Roma”. Το λατρεύω. Αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη νεανική κουλτούρα, αγαπώ τα κλαμπ, αγαπώ τη θάλασσα. Είναι όλα υπέροχα για εμένα».

Η ίδια στάθηκε, επίσης, στην εμπειρία της στη Σαντορίνη, όπου το ιδιαίτερο τοπίο και το ηφαιστειακό περιβάλλον αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισε. Η επαφή με τη φύση είναι κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα, γι’ αυτό και η παραμονή της στο νησί τής άφησε θετικές εντυπώσεις.

«Και τη Σαντορίνη την απόλαυσα πραγματικά πολύ. Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο. Είμαι άνθρωπος της φύσης. Μου αρέσει πραγματικά πολύ η ύπαιθρος και το να έχεις ένα ηφαίστειο ως το μέρος που ανεβαίνεις κάθε μέρα με τα πόδια για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι για εμένα το ιδανικό σενάριο», ανέφερε.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Anya Taylor-Joy μίλησε και για την πορεία της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει συναντήσει. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η τύχη δεν αρκεί από μόνη της, καθώς θεωρεί ότι η επιμονή και η σκληρή δουλειά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός ανθρώπου.





«Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της ευγνωμοσύνης. Νομίζω ότι η ουσία της ευγνωμοσύνης είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζεις. Νομίζω ότι πάντα μπορείς να βρεις κάτι για το οποίο αισθάνεται ευγνώμων. Επίσης πιστεύω ότι δημιουργείς τη δική σου τύχη. Ο μπαμπάς μου μου έλεγε από πολύ μικρή “όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο πιο τυχερή γίνεσαι” και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολύ καλή αρχή», δήλωσε.

Όσα γνωρίζουμε για την ταινία «Sacrifice»

Το «Sacrifice» του Romain Gavras συνδυάζει στοιχεία δράσης και μυστηρίου, με την ιστορία να εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός πολυτελούς φιλανθρωπικού γκαλά. Η εκδήλωση μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν ένοπλοι ακτιβιστές εισβάλλουν στον χώρο, αναζητώντας ένα μυθικό κειμήλιο που φέρεται να μπορεί να απελευθερώσει υπερφυσικές δυνάμεις.

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Vincent Cassel, Sam Richardson, John Malkovich, Salma Hayek και Ambika Mod. Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από τις εμφανίσεις των μουσικών Yung Lean και Charli xcx. Η πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει την Anya Taylor-Joy σε μια νέα κινηματογραφική περιπέτεια με φόντο το ελληνικό τοπίο.

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