Life 08.10.2026

Το αεροστεγές trick με το κοτόπουλο στο φούρνο που το κάνει να λιώνει στο στόμα

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Μαθαίνουμε πώς να αξιοποιούμε τα πιο απλά υλικά της κουζίνας μας για να πετυχαίνουμε κάθε φορά ένα απίστευτο αποτέλεσμα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η τεχνική "en papillote" (ψήσιμο σε λαδόκολλα) εξασφαλίζει ζουμερό κοτόπουλο, εμποδίζοντας την εξάτμιση των χυμών.
  • Δημιουργείται αεροστεγής φάκελος με δύο φύλλα λαδόκολλας, σφραγίζοντας καλά τις άκρες.
  • Η προσθήκη υγρών (κρασί, λεμόνι, βούτυρο, σκόρδο) ενισχύει τα αρώματα και τη τρυφερότητα.
  • Το ξεκούρασμα του κοτόπουλου μετά το ψήσιμο και το σύντομο πέρασμα στο grill προσφέρουν ιδανικό αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που αποφασίζεις να ψήσεις κοτόπουλο στο φούρνο για το οικογενειακό τραπέζι ή για το εβδομαδιαίο σου meal prep, ο μεγάλος σου στόχος είναι να βγει ζουμερό, τρυφερό και γεμάτο νοστιμιά. Όλες μας έχουμε βιώσει όμως την απογοήτευση του να βγάζουμε από το ταψί ένα κρέας που φαίνεται εξωτερικά λαχταριστό, αλλά στην πρώτη πιρουνιά αποδεικνύεται στεγνό, σκληρό και άνοστο. Αυτή η διαρκής μάχη με την απώλεια υγρών κατά τη διάρκεια του ψησίματος κάνει πολλές από εμάς να αποφεύγουμε το ψήσιμο στον φούρνο, θεωρώντας ότι μόνο στο τηγάνι και στη σούβλα μπορεί να διατηρηθεί η απαραίτητη τρυφερότητα.

Κοτόπουλο caprese κομμένο σε φέτες, έτοιμο για σερβίρισμα, με λιωμένη μοτσαρέλα και ντοματίνια.
Pexels

Η αλήθεια είναι ότι το μυστικό για αψεγάδιαστο, ζουμερό κρέας δεν κρύβεται σε κάποια ακριβή συσκευή μαγειρικής ούτε σε πολύωρα μαριναρίσματα με δεκάδες υλικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας και η δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος ατμού που δεν επιτρέπει στους χυμούς του κοτόπουλου να εξατμιστούν στον θερμό αέρα του φούρνου. Η τεχνική του αεροστεγούς ψησίματος στη λαδόκολλα—γνωστή στη γαλλική κουζίνα ως en papillote—είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να εξασφαλίσεις ότι κάθε ίνα του κρέατος θα παραμείνει μαλακή και ενυδατωμένη.

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Χρησιμοποιώντας απλά δύο κομμάτια λαδόκολλας και σφραγίζοντας στεγανά τις άκρες τους, δημιουργείς μια μικρή «πρεσσα» ατμού μέσα στην οποία το κοτόπουλο σιγοψήνεται στους ίδιους του τους χυμούς. Πάμε να δούμε τα τρία βασικά βήματα αυτής της τεχνικής που εγγυώνται ένα αποτέλεσμα που λιώνει στο στόμα.

Κοτόπουλο caprese με λιωμένη μοτσαρέλα και ψητά ντοματίνια, ένα πανεύκολο πιάτο στον φούρνο.
Pexels

Η σωστή προετοιμασία και η δημιουργία του αεροστεγούς «φακέλου»

Για να πετύχεις το απόλυτο αεροστεγές σφράγισμα, τοποθετείς το κοτόπουλο στο κέντρο μιας μεγάλης λαδόκολλας, αφού πρώτα το αλείψεις με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα αγαπημένα σου μυρωδικά, όπως θυμάρι / ρίγανη. Στη συνέχεια, καλύπτεις με ένα δεύτερο φύλλο λαδόκολλας και διπλώνεις τις άκρες περιμετρικά πολύ σφιχτά, δημιουργώντας έναν κλειστό φάκελο. Αυτό το διπλό δίπλωμα εμποδίζει τον ατμό να διαφύγει, αναγκάζοντας την υγρασία να επιστρέφει συνεχώς πίσω στο κρέας καθ’ όλη τη διάρκεια του ψησίματος.

kotopoulo_fagito
Pinterest

Η προσθήκη του «υγρού» στοιχείου για έξτρα αρώματα

Πριν κλείσεις εντελώς την τελευταία γωνία του φακέλου, προσθέτεις μια κουταλιά της σούπας λευκό κρασί, λίγο χυμό λεμονιού και μια μικρή ποσότητα βούτυρου μαζί με μια σκελίδα σκόρδο. Αυτά τα υγρά, συνδυαζόμενα με τους χυμούς που απελευθερώνει το ίδιο το κοτόπουλο καθώς ζεσταίνεται, δημιουργούν συμπυκνωμένο ατμό που διεισδύει βαθιά στις ίνες του κρέατος. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο μια αξεπέραστα τρυφερή υφή, αλλά και μια πλούσια, αυτόματη σάλτσα που δημιουργείται στον πυθμένα της λαδόκολλας.

 

Unsplash
Unsplash

Το ξεκούρασμα πριν το σερβίρισμα και το χρυσαφένιο φινίρισμα

Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος ψησίματος στους 190°C, βγάζεις το ταψί από τον φούρνο και αφήνεις τον φάκελο κλειστό για 5 με 7 λεπτά χωρίς να τον ανοίξεις. Αυτό το μικρό διάστημα ξεκούρασης επιτρέπει στους χυμούς να επανατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλο το κοτόπουλο, αντί να τρέξουν στο πιάτο μόλις το κόψεις. Αν θέλεις η πέτσα και η επιφάνειά του να αποκτήσει μια τραγανή, χρυσαφένια όψη, αρκεί να σκίσεις προσεκτικά τη λαδόκολλα στο τέλος και να το περάσεις για 2 λεπτά κάτω από το grill.

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