Το Sycamore Gap επιστρέφει: Νέα ζωή για το εμβληματικό δέντρο που έκοψαν στη Βρετανία

Με μια ματιά Το εμβληματικό δέντρο Sycamore Gap στη Βόρεια Αγγλία, που κόπηκε παράνομα, δείχνει σημάδια ζωής με νέους βλαστούς.

Το δέντρο, που βρισκόταν δίπλα στο Τείχος του Αδριανού, ήταν αναγνωρίσιμο και είχε εμφανιστεί σε ταινία.

Η παράνομη κοπή του δέντρου προκάλεσε αντιδράσεις και ζημιές στο Τείχος του Αδριανού.

Οι νέοι βλαστοί, που φτάνουν τα 60-90 εκατοστά, δείχνουν ότι το ριζικό σύστημα παραμένει ενεργό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τρία χρόνια μετά την παράνομη κοπή του με αλυσοπρίονο, το διάσημο Sycamore Gap στη Βόρεια Αγγλία φαίνεται πως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Το εμβληματικό δέντρο που στεκόταν για σχεδόν δύο αιώνες δίπλα στο Τείχος του Αδριανού και είχε γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της Βρετανίας βγάζει ξανά νέους βλαστούς, δημιουργώντας μια μικρή αλλά σημαντική ελπίδα ότι η φύση μπορεί να ξαναδώσει ζωή σε ένα σημείο που έμεινε ξαφνικά άδειο και πληγωμένο.

Αν έχεις δει φωτογραφίες από το Sycamore Gap, δύσκολα ξεχνάς την εικόνα του. Το δέντρο στεκόταν μόνο του ανάμεσα στους λόφους του Northumberland, σε ένα φυσικό άνοιγμα δίπλα στο Τείχος του Αδριανού, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Αγγλίας. Για σχεδόν 200 χρόνια, η σφένδαμος – γνωστός ως Sycamore Gap Tree – αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή και αγαπήθηκε από επισκέπτες, φωτογράφους και φυσιολάτρες. Η εικόνα του έγινε τόσο χαρακτηριστική, ώστε το 2016 αναδείχθηκε «Δέντρο της Χρονιάς» στην Αγγλία.

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Η δημοτικότητά του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Robin Hood: Prince of Thieves» του 1991, με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner. Από τότε, το Sycamore Gap απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη θέση στη βρετανική πολιτιστική μνήμη.

Όλα άλλαξαν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το δέντρο κόπηκε παράνομα με αλυσοπρίονο. Η καταστροφή προκάλεσε τεράστια αντίδραση στη Βρετανία, καθώς δεν επρόκειτο απλώς για ένα δέντρο, αλλά για ένα τοπόσημο που είχε συνδεθεί με την ιστορία, τον κινηματογράφο και το φυσικό τοπίο της περιοχής. Η παράνομη κοπή προκάλεσε μάλιστα ζημιές και σε τμήμα του Τείχους του Αδριανού, ενός ρωμαϊκού οχυρωματικού έργου μήκους περίπου 73 μιλίων, που άρχισε να κατασκευάζεται γύρω στο 122 μ.Χ. Οι Daniel Graham και Adam Carruthers καταδικάστηκαν για την καταστροφή και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών. Η εικόνα του κομμένου κορμού στο σημείο όπου άλλοτε βρισκόταν το δέντρο έγινε σύμβολο μιας απώλειας που πολλοί δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν.

Τρία χρόνια μετά την καταστροφή, όμως, υπάρχει ένας λόγος για αισιοδοξία. Το 2026 εμφανίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νέοι βλαστοί στη βάση του κορμού. Οι νέες αυτές αναπτύξεις έχουν πλέον φτάσει περίπου τα 60 έως 90 εκατοστά, γεγονός που δείχνει ότι το ριζικό σύστημα του δέντρου παραμένει ενεργό και μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί νέα ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Sycamore Gap έχει επιστρέψει ή ότι θα ξαναγίνει σύντομα το ψηλό δέντρο που θυμούνται οι επισκέπτες. Η διαδικασία είναι πολύ πιο αργή και η επιβίωση των νέων βλαστών δεν είναι δεδομένη. Ωστόσο, η εμφάνισή τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι.

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