Celeb News 08.10.2026

Νίκος Καρβέλας κατά Άννας Βίσση: Τα ασφαλιστικά μέτρα και η απαγόρευση για τα τραγούδια του

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Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για να εμποδίσει την Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, με αφορμή την πρόσφατη ρήξη στη σχέση τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζητά ασφαλιστικά μέτρα για να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
  • Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ρήξη στη σχέση τους και ενδεχομένως αφορά οικονομικές συμφωνίες.
  • Το 95% των τραγουδιών της Άννας Βίσση είναι του Νίκου Καρβέλα, επηρεάζοντας τα έσοδα και των δύο.
  • Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί δραματική στροφή στη μακροχρόνια συνεργασία τους.
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Η σχέση συνεργασίας, αλλά και η προσωπική σύνδεση, μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση φαντάζει να έχει φτάσει σε ένα οριστικό αδιέξοδο, με τον συνθέτη να προχωρά σε ένα πρωτοφανές βήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει πλέον στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Δύο καλλιτέχνες με ροζ και λευκά μαλλιά τραγουδούν στο μικρόφωνο σε μια σκηνή, με φώτα συναυλίας και κοινό στο βάθος.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η αποκάλυψη για την πρόθεση του Νίκου Καρβέλα να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση την εκτέλεση του ρεπερτορίου του, προκάλεσε έκπληξη. Η είδηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ρήξης στη μεταξύ τους σχέση, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του παρουσιαστή, επηρεάζει άμεσα και το οικονομικό σκέλος της καλλιτεχνικής τους πορείας.

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Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως η καλλιτεχνική διαδρομή και των δύο ήταν αλληλένδετη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έσοδα που προέρχονταν από τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που ερμήνευε η Άννα Βίσση. «Καταλαβαίνετε ότι ο Νίκος Καρβέλας τρέφεται από αυτό, όπως και η Άννα Βίσση που το 95% από τα τραγούδια της είναι Καρβέλα. Άρα αν δεν τραγουδήσει Καρβέλα, δεν ξέρω τι θα τραγουδάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο καλλιτέχνες τραγουδούν μαζί σε μια εκδήλωση, με το κοινό να τους παρακολουθεί από κοντά.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το παρασκήνιο της απόφασης

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την απορία του για τα κίνητρα πίσω από την απόφαση του Νίκου Καρβέλα, αναρωτώμενος αν πρόκειται για μια κίνηση εκδίκησης ή για μια προσπάθεια επαναφοράς σε ένα παλαιότερο οικονομικό καθεστώς. Σημείωσε πως η νέα εταιρεία παραγωγής της Άννας Βίσση φέρεται να προσπάθησε να αναδιαμορφώσει κάποιες οικονομικές συμφωνίες, γεγονός που ενδεχομένως να πυροδότησε την αντίδραση του συνθέτη.

«Είναι τόσο θυμωμένος ο Νίκος Καρβέλας που κάνει μια κίνηση…», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας, προσθέτοντας πως, αν η Άννα Βίσση δεν τραγουδά τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, τότε και εκείνος θα δυσκολευτεί να έχει έσοδα από εκείνη, καθώς η Άννα Βίσση αποτελούσε πηγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως για τον συνθέτη.

https://www.instagram.com/karvelas_unofficial/
https://www.instagram.com/karvelas_unofficial/

Η κατάσταση αυτή, αν επιβεβαιωθεί πλήρως, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καριέρα και των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με αμέτρητες επιτυχίες στο ελληνικό μουσικό στερέωμα. Η επιλογή του Νίκου Καρβέλα να στραφεί στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τα πνευματικά του δικαιώματα, σε βάρος της μακροχρόνιας συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, σηματοδοτεί μια νέα, δραματική στροφή στην σχέση τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο συζητήσεων για τις οικονομικές τους συμφωνίες, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μεγάλα ποσά και συμφωνίες «50-50». Πλέον, με αυτή την εξέλιξη, η κοινή τους πορεία μοιάζει να έχει φτάσει στο τέλος της, τουλάχιστον όσον αφορά την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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