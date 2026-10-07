Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα: «Ίσως δεν γνώρισα ποτέ τον άνθρωπο που πίστευα»

Μάθε τι είπε η Άννα Βίσση στον Νίκο Καρβέλα για την δημόσια διαφωνία τους και την απογοήτευσή της, μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας απογοήτευση για τις απειλές του μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η τραγουδίστρια διαψεύδει κατηγορίες για «λαϊκισμό» και «συντριβή», τονίζοντας τη συμφωνία του Καρβέλα για τη συναυλία.

Η Βίσση αναφέρει ότι ο Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ λίγο πριν τη συναυλία, απειλώντας να την εμποδίσει.

Η Άννα Βίσση δηλώνει ότι ίσως δεν γνώριζε ποτέ τον Νίκο Καρβέλα, παρά τα όσα πίστευε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση απαντά δημόσια στο δελτίο Τύπου του Νίκου Καρβέλα, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την προκλητική του στάση και τις απειλές του, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα κορυφώνεται με την απάντηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο πολυσέλιδο δελτίο Τύπου του συνθέτη.

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Η Άννα Βίσση, μιλώντας από καρδιάς, εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση και τον πόνο της, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Νίκου Καρβέλα ως «ντροπή» και «υποκρισία», διαψεύδοντας ταυτόχρονα τις κατηγορίες του περί «συντριβής» και «λαϊκισμού».

Η αλήθεια πίσω από την ανακοίνωση της συναυλίας

Σύμφωνα με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας γνώριζε και συμφωνούσε πλήρως με το όραμα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει τώρα ως «φαραωνικό υπερθέαμα». Η τραγουδίστρια επισημαίνει ότι ποτέ δεν εξέφρασε αντίρρηση για την παραγωγή, την παρουσίαση ή τις τιμές των εισιτηρίων, κάτι που συνέβαινε και σε προηγούμενες συνεργασίες τους, όπου ο Νίκος Καρβέλας λάμβανε αμοιβή επί των κερδών.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά, όπως περιγράφει η Άννα Βίσση, μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν τη συναυλία, όταν ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε αιφνιδιαστικά το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, απειλώντας με απαγόρευση της διεξαγωγής της. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να εμποδίσει την εκδήλωση, στράφηκε εναντίον της Άννας Βίσση, διατυπώνοντας απειλές μέσω της αδελφής της, Νίκης, μπροστά σε μάρτυρες, ότι θα την «διέλυε» δημόσια, προσωπικά και καλλιτεχνικά.

Η Άννα Βίσση αποκαλύπτει ότι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Νίκος Καρβέλας τους τελευταίους έξι μήνες, εκείνη ήταν εκεί για να τον στηρίξει, όπως έκανε «μια ζωή». Αναφέρει ότι το ποσό που έχει λάβει ο Νίκος Καρβέλας ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ένα σημαντικό μέρος του οποίου δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα με τη δέσμευση επιστροφής των χρημάτων από τον συνθέτη.

Υπό το πρίσμα αυτών των εκβιαστικών και απειλητικών συμπεριφορών, η Άννα Βίσση θεωρεί παράλογη την αλλαγή των θέσεων του Νίκου Καρβέλα και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας, αναρωτώμενη πώς η παραγωγή θα μπορούσε να δεχτεί την παρουσία του ατόμου που είχε εκδηλώσει τέτοια συμπεριφορά την προηγούμενη ημέρα.

Η τραγουδίστρια εκφράζει το σοκ της για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και οικογένεια, επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή, λίγο πριν από το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας της, να της προκαλέσει «αφόρητη ψυχολογική πίεση». Ωστόσο, τονίζει ότι κατάφερε να ανταπεξέλθει χάρη στην αγάπη και την πίστη του κόσμου, που την «παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής της».

Όσον αφορά την κατηγορία για «φίμωση», η Άννα Βίσση διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της, εξηγώντας ότι το μόνο που επιδίωξε ήταν να διασφαλίσει πως δεν θα υπάρξει συκοφαντική δυσφήμιση, με αμοιβαία δέσμευση για αποφυγή παρόμοιων ενεργειών. Δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και δεν ανέχεται πλέον τον συναισθηματικό εκβιασμό και τη χειραγώγηση.

Η Άννα Βίσση κλείνει την τοποθέτησή της με την πιο οδυνηρή της διαπίστωση: «Για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ’ όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ».

Δηλώνει ότι αυτή θα είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτησή της σχετικά με το θέμα, καταλήγοντας με το αιχμηρό: «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει…».

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