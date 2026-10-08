Celeb News 08.10.2026

Halle Berry: Η 18χρονη κόρη της καταθέτει υπέρ της στη δικαστική διαμάχη

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Η 18χρονη κόρη της Halle Berry καταθέτει υπέρ της μητέρας της στη δικαστική διαμάχη με τον Olivier Martinez για τον Maceo
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η 18χρονη κόρη της Halle Berry, Nahla, κατέθεσε υπέρ της μητέρας της στη δικαστική διαμάχη με τον Olivier Martinez.
  • Η Nahla δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να κακοποιεί σωματικά τον αδελφό της, Maceo.
  • Περιέγραψε τη Halle Berry ως στοργική και αφοσιωμένη μητέρα, που πάντα έβρισκε χρόνο για τα παιδιά της.
  • Η Nahla εξέφρασε σοκ και στενοχώρια για τις καταγγελίες, θεωρώντας τις προσπάθεια να πληγεί η μητέρα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλευρό της μητέρας της στέκεται η 18χρονη Nahla Aubry, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης της Halle Berry με τον πρώην σύζυγό της, Olivier Martinez. Σε ένορκη δήλωση που κατατέθηκε στις 3 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η κόρη της ηθοποιού υποστηρίζει ότι δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να κακοποιεί τον 12χρονο αδελφό της, Maceo.

https://www.instagram.com/halleberry/
https://www.instagram.com/halleberry/

Η κατάθεση της Nahla έρχεται μετά τις νομικές κινήσεις του Olivier Martinez και τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Halle Berry ασκεί τη γονική της φροντίδα. Η 18χρονη περιγράφει τη μητέρα της ως μια «στοργική και αφοσιωμένη μητέρα», η οποία βρίσκεται σταθερά δίπλα στα παιδιά της και φροντίζει για τις ανάγκες τους.

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Η Nahla είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη όταν αναφέρεται στις καταγγελίες περί σωματικής κακοποίησης. «Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά τον Maceo με οποιονδήποτε τρόπο», αναφέρει στην ένορκη δήλωσή της.

Halle Berry
https://www.instagram.com/halleberry/

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να περιορίζει την αναπνοή του αδελφού της ή να προβαίνει σε συμπεριφορά που να μοιάζει με όσα περιγράφονται στις καταγγελίες. Αντίθετα, μιλά για έναν στενό δεσμό ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο της.

«Έχω δει πολλές φορές τον Maceo και τη Berry να παίζουν μεταξύ τους, να γαργαλιούνται και να κυλιούνται γελώντας στο πάτωμα ή στο κρεβάτι», αναφέρει, προσθέτοντας πως δεν έχει δει τον αδελφό της να τραυματίζεται ή να αναστατώνεται μετά από τέτοιες στιγμές.

«Πάντα έβρισκε χρόνο για εμάς»

Η Nahla αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο η Halle Berry στάθηκε στα παιδιά της μετά τον χωρισμό της από τον Gabriel Aubry το 2010. Όπως υποστηρίζει, η ηθοποιός φρόντιζε να οργανώνει την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαν μαζί.

«Πάντα έβρισκε χρόνο για εμάς», γράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η μητέρα της ήταν παρούσα στους αγώνες, στις προπονήσεις και στα τουρνουά του Maceo, ενώ παράλληλα φρόντιζε για την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη και τη θεραπεία του.

https://www.instagram.com/halleberry/
https://www.instagram.com/halleberry/

«Γιορτάζει τις επιτυχίες μας, μας στηρίζει στις δυσκολίες και είναι πάντα εκεί όταν τη χρειαζόμαστε», αναφέρει ακόμη. «Ποτέ δεν αμφέβαλα για την αγάπη της μαμάς μου για εμένα. Μου παρείχε σταθερά ασφάλεια, στήριξη, καθοδήγηση και άνευ όρων αγάπη».

Η αναφορά στον Olivier Martinez

Στην κατάθεσή της, η Nahla υποστηρίζει ότι η μητέρα της δεν προσπάθησε ποτέ να απομακρύνει τα παιδιά της από τους πατέρες τους. «Η μαμά μου πάντα μας ενθάρρυνε να διατηρούμε σχέσεις αγάπης με τους πατέρες μας», αναφέρει.

Η ίδια κάνει στη συνέχεια λόγο για ένα περιστατικό που, όπως θυμάται από την παιδική της ηλικία, αφορούσε τον Olivier Martinez και τον Gabriel Aubry. Σύμφωνα με την περιγραφή της, είχε δει τον Martinez να χτυπά τον πατέρα της στον δρόμο, μπροστά από το σπίτι τους. Η Nahla υποστηρίζει επίσης ότι στα χρόνια που ζει με τη μητέρα της δεν την έχει δει ποτέ να συμπεριφέρεται βίαια απέναντι σε κάποιον.

Γυναίκα με κοστούμι στέκεται μπροστά από φόντο με το λογότυπο "Crime 101" και "Amazon MGM Studios".
https://www.instagram.com/halleberry/

«Σοκαρίστηκα όταν έμαθα τις καταγγελίες»

Η 18χρονη περιγράφει με έντονα συναισθηματικό τρόπο την αντίδρασή της όταν πληροφορήθηκε τους ισχυρισμούς σε βάρος της μητέρας της. «Σοκαρίστηκα, στενοχωρήθηκα πολύ και αναστατώθηκα όταν έμαθα για τις καταγγελίες του Olivier εναντίον της μαμάς μου», αναφέρει.

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι θεωρεί πως οι καταγγελίες αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να πληγεί η μητέρα της, γράφοντας: «Αισθάνομαι πως για εκείνον είναι μια δεύτερη σκέψη στην προσπάθειά του να καταστρέψει τη μαμά μου».

Η Nahla εκφράζει ταυτόχρονα την ανησυχία της για τον Maceo και για το πώς η δικαστική διαμάχη μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο και τη σχέση του με τη μητέρα του. Όπως εξηγεί, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του επειδή δεν γνωρίζει αν αυτό επιτρέπεται υπό τις παρούσες συνθήκες, όμως θέλει να μπορέσει να μιλήσει ξανά μαζί του.

https://www.instagram.com/halleberry/
https://www.instagram.com/halleberry/

«Ο Maceo είναι αδελφός μου, νοιάζομαι βαθιά για εκείνον και ανησυχώ για τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι δικαστικές διαδικασίες πάνω του και στη σχέση του με τη μαμά μου», καταλήγει.

Η δήλωση της Nahla αποτελεί τη δική της μαρτυρία στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης. Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτήν δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση για τα επίμαχα περιστατικά, καθώς η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Κεντρική Εικόνα: @halleberry

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Halle Berry δίκη
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