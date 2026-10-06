Celeb News 06.10.2026

Kim Kardashian: Ο λόγος που «φρενάρει» την κόρη της, North West από τη δημοσιότητα

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Η Kim Kardashian αποκάλυψε γιατί προσπαθεί να «κρατήσει πίσω» τη 13χρονη North, η οποία δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη δημοσιότητα και τη μουσική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian προσπαθεί να περιορίσει την έκθεση της κόρης της North West στη δημοσιότητα.
  • Η North West, 13 ετών, έχει έντονο ενδιαφέρον για καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τη δημοσιότητα.
  • Η Kardashian επιτρέπει στα παιδιά της να ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους, αλλά με όρια.
  • Η επικοινωνία με τον Kanye West για μουσικά projects της North έχει βελτιωθεί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian αποκάλυψε πρόσφατα ότι νιώθει την ανάγκη να «κρατάει πίσω» την 13χρονη κόρη της, North West, καθώς η τελευταία δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της δημοσιότητας και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η 45χρονη τηλεπερσόνα, η οποία είναι η κύρια κηδεμόνας των τεσσάρων παιδιών της από τον γάμο της με τον Kanye West, North, Saint, Chicago και Psalm, μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη διαχείριση της φήμης στην εφηβική ηλικία.

Kim Kardashian North West
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η North West, η οποία έχει εμφανιστεί στο οικογενειακό ριάλιτι σόου από τη γέννησή της, έχει ήδη επιδείξει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Φέτος κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, ενώ έχει κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Dazed. Σύμφωνα με αναφορές, η περιουσία της εφήβου αγγίζει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, με ορισμένες πηγές να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 375 εκατομμύρια.

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Η Kim Kardashian εξήγησε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Sunday Times ότι η προσέγγισή της είναι να επιτρέπει στα παιδιά της να κάνουν ό,τι τα ευχαριστεί, πάντα εντός των ορίων του άνετου. «Τα μικρότερα έρχονται γύρω όταν γυρίζω, αλλά δεν έχουν δικές τους ιστορίες. Η North το αγαπάει λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Την κρατάω πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Kim Kardashian North West
https://www.instagram.com/kimkardashian/

«Το μόνο που θέλει είναι να ασχολείται με projects που είναι στραμμένα προς τα εμπρός», πρόσθεσε. «Έτσι, προσπαθούμε να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές και να μην κάνουμε τα πάντα που έρχονται στον δρόμο μας, ώστε να μπορούμε να τα διαχειριστούμε σωστά».

Σε ό,τι αφορά τις μουσικές δραστηριότητες της North, η Kardashian σημείωσε ότι η επικοινωνία της με τον πρώην σύζυγό της, Kanye West, έχει βελτιωθεί σημαντικά. «Με εκείνη, αφού αφορά περισσότερο τη μουσική, αυτό είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της κι εγώ έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι και ότι συμμετέχει σε projects που εγκρίνουμε και οι δύο».

north_west
https://www.instagram.com/northwsst/

Η σχέση των δύο γονέων στο παρελθόν είχε παρουσιάσει τριβές σχετικά με την ανατροφή της North. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν ο ράπερ συμπεριέλαβε τη φωνή της κόρης του σε ένα τραγούδι μαζί με τον Sean Diddy Combs, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Αν και ο Combs αθωώθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες, κρίθηκε ένοχος για δύο ηπιότερες.

Η North και τα piercings

Γυναίκα με έντονα τιρκουάζ μαλλιά σε κοτσιδάκια και μαύρο μπλουζάκι
https://www.instagram.com/northwsst/

Η Kim Kardashian είχε δεχθεί δημόσια κριτική και παλαιότερα, όταν η North αποκάλυψε τον Αύγουστο του 2025 ότι είχε κάνει ένα δερματικό piercing με δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες κάτω από τον κόμβο του μεσαίου δαχτύλου του δεξιού της χεριού. Τα δερματικά piercings, τα οποία έχουν μια μικρή άγκυρα κάτω από το δέρμα για να κρατούν το κόσμημα, ενέχουν κινδύνους όπως ουλές, μολύνσεις, ακόμα και απόρριψη από τον οργανισμό.

Η North West με μπλε μαλλιά και καπέλο, ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά στο Chicago.
https://www.instagram.com/northwest

Η North αντέδρασε στις επικρίσεις, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok όπου τραγουδούσε «Γιατί κλαις; Πόσο χρονών είσαι; Απλά πάρε τον εαυτό σου», με λεζάντα «Αυτό είναι για όλους όσους θυμώνουν για ένα piercing στο δάχτυλο». Αργότερα, φέρεται να αποκάλυψε δύο ακόμη δερματικά piercings στα δάχτυλά της, ενώ στο music video του πρώτου της solo single, #N0rth4evr, εμφανίστηκε με δύο τεχνητά piercings κάτω από το ένα μάτι και κοντά στη μύτη της.

Η Kim Kardashian κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της North West.
Η Kim Kardashian με την κόρη της North West σε κοινή τους εμφάνιση.

Η μουσική πορεία της North συνεχίζεται, με τη νεαρή καλλιτέχνιδα να συνεργάζεται με τον Lil Novi, γιο του θρυλικού ράπερ Lil Wayne. Το νέο τους τραγούδι, με τίτλο «MULA THA ROOT OF ALL EVIL», συνοδεύεται από ένα χαοτικό music video, όπου η North εμφανίζεται με μπλε μαλλιά, γκριλ στα δόντια και αιχμηρά γάντια.

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Kanye West Kim Kardashian North West
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