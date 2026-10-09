Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

Η μυρωδιά του ψημένου φύλλου γεμίζει την κουζίνα και το πρώτο κομμάτι δύσκολα θα μείνει μόνο του στο πιάτο

Με μια ματιά Η συνταγή αφορά μια εύκολη σπιτική τυρόπιτα με τραγανό φύλλο και πλούσια γέμιση τυριών.

Τα βασικά υλικά περιλαμβάνουν φύλλο κρούστας, φέτα, ανθότυρο, αυγά, γάλα και ελαιόλαδο.

Το μυστικό για τραγανό φύλλο είναι το ελαφρύ λάδωμα ανάμεσα στα φύλλα και η ξεκούραση μετά το ψήσιμο.

Η τυρόπιτα ψήνεται στους 180°C για 40-50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συνταγές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις και η σπιτική τυρόπιτα είναι σίγουρα μία από αυτές. Τραγανό φύλλο, λιωμένα τυριά και εκείνη η υπέροχη μυρωδιά που γεμίζει όλο το σπίτι όσο ψήνεται στον φούρνο. Αν θέλεις να φτιάξεις μια εύκολη σπιτική τυρόπιτα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και με υλικά που βρίσκεις εύκολα, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει για το οικογενειακό τραπέζι, το πρωινό ή ένα λαχταριστό απογευματινό σνακ.

Η συνταγή για σπιτική τυρόπιτα

Το μυστικό για μια νόστιμη τυρόπιτα βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα στη γέμιση και το φύλλο. Θέλεις αρκετό τυρί ώστε κάθε μπουκιά να είναι πλούσια, αλλά και ένα καλά ψημένο φύλλο που να κάνει αυτό το χαρακτηριστικό «κρακ».

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Υλικά

1 πακέτο φύλλο κρούστας

400 γρ. φέτα

150 γρ. ανθότυρο ή τυρί κρέμα

2 αυγά

100 ml γάλα

80 ml ελαιόλαδο

Λίγο πιπέρι

σουσάμι, προαιρετικά

Πώς θα την ετοιμάσεις

Σε ένα μεγάλο μπολ θρυμματίζεις τη φέτα και προσθέτεις το ανθότυρο. Ρίχνεις τα αυγά, το γάλα και λίγο πιπέρι και ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Απλώνεις τα φύλλα σε ένα ταψί, λαδώνοντας ελαφρά το καθένα. Κρατάς μερικά φύλλα για την επιφάνεια και απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα στο κέντρο. Γυρίζεις τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα και καλύπτεις την τυρόπιτα με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντάς τα ένα ένα. Χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια σε κομμάτια και ραντίζεις με λίγο νερό. Αν θέλεις, προσθέτεις σουσάμι από πάνω και βάζεις το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα. Ψήνεις για περίπου 40-50 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να γίνει βαθιά χρυσαφένια και το φύλλο να έχει ψηθεί καλά.

Το μυστικό για τραγανό φύλλο

Μην παραλείψεις το λάδωμα ανάμεσα στα φύλλα, αλλά μην το παρακάνεις. Θέλεις κάθε φύλλο να λαδωθεί ελαφρά, ώστε να ψηθεί και να γίνει τραγανό χωρίς να βαρύνει η τυρόπιτα.

Επίσης, άφησε την τυρόπιτα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά μετά το ψήσιμο πριν την κόψεις. Έτσι η γέμιση θα σταθεροποιηθεί και τα κομμάτια θα σερβιριστούν πολύ πιο εύκολα.

Και φυσικά, αν θέλεις πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγο κίτρινο τυρί, ενώ για πιο αρωματικό αποτέλεσμα ταιριάζει υπέροχα λίγος δυόσμος ή άνηθος.

Η σπιτική τυρόπιτα είναι από εκείνα τα φαγητά που δύσκολα μένουν για την επόμενη ημέρα. Σέρβιρέ την ζεστή, κόψε ένα μεγάλο κομμάτι και απόλαυσε το τραγανό φύλλο μαζί με την πλούσια, τυρένια γέμιση.

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