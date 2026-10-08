Life 08.10.2026

Γιατί όλοι μιλούν για την Ελλάδα το 2026: Η κορυφή στη λίστα του Condé Nast Traveller

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Η χώρα μας αναδείχθηκε η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την κατάταξη του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ελλάδα ανακηρύχθηκε κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως για το 2026 από το Condé Nast Traveller.
  • Η χώρα έλαβε βαθμολογία 98,14/100, ξεπερνώντας Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Τουρκία.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ελληνικά νησιά, όπως Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη, Πάρος, Ύδρα, Ίος και Τήνος.
  • Η Αθήνα αναδεικνύεται ως ανανεωμένη, δημιουργική και ανερχόμενη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
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Η Ελλάδα αποσπά την κορυφαία διάκριση ως η καλύτερη τουριστική χώρα παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα αναγνωστών του έγκριτου διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller. Η χώρα μας κατάφερε να συγκεντρώσει εντυπωσιακή βαθμολογία 98,14 στα 100, αφήνοντας πίσω της δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τουρκία.

Η Ακρόπολη της Αθήνας με τον χαρακτηριστικό ουρανό, αναδεικνύοντας την ιστορική θέση της πόλης.
Pexels

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αγάπη των διεθνών ταξιδιωτών για την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη τουριστική δυναμική.

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Τα ελληνικά νησιά στο επίκεντρο της προτίμησης

Ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση του Condé Nast Traveller δίνεται στα ελληνικά νησιά, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της τουριστικής ελκυστικότητας της χώρας. Η Σαντορίνη αναδεικνύεται για το μοναδικό της τοπίο και την απαράμιλλη κυκλαδίτικη ομορφιά της, ενώ η Μύκονος επαινείται για τον πλούσιο ιστορικό και μυθολογικό της χαρακτήρα.

Παραθαλάσσια ταβέρνα σε ένα από τα 5 νησιά για ατελείωτο party, με θέα τη θάλασσα και τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια.
Πηγή: Unsplash

Επιπλέον, η Κρήτη κερδίζει ξεχωριστή αναφορά, με το περιοδικό να τονίζει την αναπτυσσόμενη οινική της παράδοση. Παράλληλα, παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη στροφή του ταξιδιωτικού κοινού προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Νησιά όπως η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τήνος παρουσιάζονται ως προορισμοί που κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον των διεθνών ταξιδιωτών, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες.

Θέα από βεράντα με τραπέζια και καρέκλες σε ελληνικό νησί, που αναφέρεται στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς.
Πηγή: Unsplash

Η Αθήνα ανανεωμένη και ελκυστική

Η διάκριση της Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο στα νησιωτικά της διαμάντια. Το Condé Nast Traveller αφιερώνει ιδιαίτερη μνεία και στην Αθήνα, προτρέποντας τους αναγνώστες του να εξερευνήσουν την ελληνική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αθήνα έχει αφήσει πίσω της τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και έχει αναπτύξει μια νέα, δυναμική ταυτότητα.

Παραθαλάσσιο καφέ με λευκά τραπέζια και καρέκλες, ιδανικό για ατελείωτο party στα ελληνικά νησιά.
Πηγή: Unsplash

Η πόλη εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα δημιουργικό προορισμό, με νέες γαστρονομικές προτάσεις, σύγχρονους χώρους τέχνης και ανανεωμένα ξενοδοχεία που αναβαθμίζουν συνεχώς την εικόνα της. Έτσι, η ελληνική πρωτεύουσα αναδεικνύεται πλέον ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ανερχόμενες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τους ταξιδιώτες.

Ένα ιστιοπλοϊκό καταμαράν πλέει στα νερά του λιμανιού, με την γραφική πόλη να απλώνεται στους πρόποδες του βουνού, ιδανικός προορισμός για weekend.
Πηγή: Unsplash

Η συγκεκριμένη διεθνής αναγνώριση αποτελεί μια ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση της παγκόσμιας απήχησης της Ελλάδας, η οποία εδραιώνεται σταθερά ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς και αγαπημένους προορισμούς για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

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