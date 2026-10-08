Fashion 08.10.2026

Ο Harry Potter αποκτά το πιο dark makeover στη νέα συλλογή της Blvck Paris

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Μάθε για τη νέα συλλογή Harry Potter x Blvck Paris με grunge αισθητική που συνδυάζει τη μαγεία του Hogwarts με μοντέρνες αναφορές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Blvck Paris κυκλοφορεί νέα συλλογή εμπνευσμένη από τον Harry Potter, με έμφαση στο μαύρο χρώμα.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα και αξεσουάρ με αναφορές στους οίκους του Hogwarts και χαρακτήρες.
  • Στόχος είναι η μοντέρνα και "grunge" αισθητική, προσελκύοντας νεανικό κοινό.
  • Η κυκλοφορία συμπίπτει με την αναμενόμενη πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς Harry Potter στο HBO.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Blvck Paris, γνωστή για την χαρακτηριστική της αισθητική που βασίζεται αποκλειστικά στο μαύρο χρώμα, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον κόσμο του Harry Potter, προσφέροντας μια νέα σειρά προϊόντων που συνδυάζει τη μαγεία του Hogwarts με μια πιο «grunge» και σύγχρονη διάθεση. Η επερχόμενη σειρά, η οποία κυκλοφορεί λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς Harry Potter στο HBO, μετατρέπει τα γνωστά σύμβολα και αναφορές των οίκων σε μια ολοκληρωμένη, μονόχρωμη συλλογή.

Ο νεαρός ηθοποιός με τα στρογγυλά γυαλιά στο νέο trailer του Harry Potter, έτοιμος να μπει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να κολακεύουν τόσο τους χώρους του Hogwarts όσο και τους δρόμους της πόλης. Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν είναι ένα πουλόβερ εμπνευσμένο από τον οίκο Gryffindor, ένα σετ χαρτικών με θέμα τον Harry Potter, μια κουκούλα τύπου teddy με αναφορές στον οίκο Slytherin, καθώς και ένα ημερολόγιο-ατζέντα για το 2027. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια που αντλούν έμπνευση από χαρακτήρες όπως ο Draco Malfoy, η Nagini και ο Sirius Black.

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Η νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια για την πρώτη σεζόν, η οποία θα τιτλοφορείται «Harry Potter and the Philosopher’s Stone». Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα αναλάβουν οι Dominic McLaughlin ως Harry, Arabella Stanton ως Hermione και Alastair Stount ως Ron. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους John Lithgow ως Dumbledore, Janet McTeer ως McGonagall, Paapa Essiedu ως Snape και Nick Frost ως Hagrid. Η Francesca Gardiner υπογράφει ως showrunner, σεναριογράφος και executive producer, ενώ ο Mark Mylod θα σκηνοθετήσει πολλαπλά επεισόδια, αναλαμβάνοντας και χρέη executive producer.

Η συλλογή προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο merchandising του Harry Potter, μετατρέποντας τα κλασικά στοιχεία σε μοντέρνα, φορέσιμα κομμάτια. Από το χαρακτηριστικό φίδι του Slytherin που κοσμεί ένα beanie και τζιν, μέχρι τα διακριτικά στοιχεία του Ravenclaw και του Hufflepuff σε hoodies, η Blvck Paris καταφέρνει να ανανεώσει την εικόνα του μαγικού κόσμου, προσελκύοντας ένα νεανικό κοινό που εκτιμά τόσο το στυλ όσο και την αναφορά σε αγαπημένα franchise.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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Blvck Paris Harry HARRY POTTER
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