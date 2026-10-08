Celeb World 08.10.2026

Νέος έρωτας μετά τον Ben Affleck – Ο τραγουδιστής που μπήκε στη ζωή της Jennifer Lopez

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Μετά τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Ben Affleck, η Jennifer Lopez φαίνεται να έχει έρθει κοντά με γνωστό μουσικό της countr
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez φέρεται να έχει αναπτύξει στενή φιλία με έναν superstar της country μουσικής.
  • Η φιλία τους ξεκίνησε το 2014 κατά τη συμμετοχή τους στο American Idol.
  • Η JLo συνειδητοποίησε ότι αξίζει να αγαπηθεί βαθιά, κάτι που δεν της προσέφεραν προηγούμενοι σύντροφοι.
  • Υπάρχουν φήμες για κρυφές συναντήσεις τους και πιθανή εξέλιξη της σχέσης τους.
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Η Jennifer Lopez φαίνεται να διανύει μια νέα περίοδο στη ζωή της, αναζητώντας την αληθινή αγάπη μετά από μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει αναπτύξει μια στενή φιλία, που ίσως εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω, με έναν καταξιωμένο superstar της country μουσικής. Η πηγή, που επικαλείται το RadarOnline.com, αναφέρει ότι η JLo και ο εν λόγω μουσικός, ο οποίος πρόσφατα χώρισε από τη Nicole Kidman, έχουν έρθει πολύ κοντά, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και μιλώντας ανοιχτά για τις προσωπικές τους καταστάσεις.

Γυναίκα με λεοπάρ ντύσιμο και γυαλιά ηλίου ξαπλωμένη σε κρεβάτι με λεοπάρ μοτίβο, προκαλώντας συζητήσεις για τη μόδα.
https://www.instagram.com/jlo/

Μετά τον χωρισμό της από τον Ben Affleck το 2024, η Jennifer Lopez έχει προχωρήσει σε ενδοσκόπηση, συνειδητοποιώντας, σύμφωνα με το RadarOnline.com, ότι αξίζει να αγαπηθεί βαθιά, κάτι που, όπως αναφέρει, οι προηγούμενοι σύντροφοί της δεν ήταν σε θέση να της προσφέρουν. Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν στον Howard Stern: «Δεν το έχουν μέσα τους. Προσπάθησαν να μου προσφέρουν τα σπίτια, τα δαχτυλίδια, τον γάμο, τα πάντα». Παρά τους τέσσερις γάμους και έναν αρραβώνα που δεν ολοκληρώθηκε, η JLo δεν έχει χάσει την ελπίδα να βρει τον έρωτα. Όπως είχε δηλώσει στο Jimmy Kimmel Live!, «Κάποια μέρα, κάπου, θα γνωρίσω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός».

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Η πηγή που μίλησε στο RadarOnline.com επισημαίνει τη σημασία της εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει η Jennifer Lopez και ο superstar της country, καθώς και οι δύο είναι γνωστοί για την προστατευτικότητα που επιδεικνύουν απέναντι στους άλλους. «Φαίνεται να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να νιώθουν άνετα να μιλούν ανοιχτά για τις προσωπικές τους καταστάσεις, ακόμη και για τις ανασφάλειές τους», αναφέρει η πηγή. Υπάρχουν μάλιστα φήμες για κρυφές συναντήσεις τους, κάτι που δεν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, δεδομένων των οικονομικών τους δυνατοτήτων και της πιθανότητας να βρίσκονται συχνά στις ίδιες πόλεις.

Η Jennifer Lopez ποζάρει με κομψό μαύρο κοστούμι και καπέλο, αποδεικνύοντας το αδιαμφισβήτητο στυλ της.
https://www.instagram.com/jlo/

Κοινές ρίζες και παλιές συμπάθειες

Η φιλία μεταξύ του country star και της Jennifer Lopez ξεκίνησε το 2014, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους ως κριτές στην 19η σεζόν του American Idol. Εκείνη την περίοδο, ο Keith Urban ήταν παντρεμένος με τη Nicole Kidman, ενώ η Jennifer Lopez διατηρούσε σχέση με τον χορευτή της Casper Smart, μετά τον χωρισμό της από τον Marc Anthony. Ωστόσο, η αλληλοκατανόηση και η έλξη μεταξύ τους ήταν εμφανής από τότε. «Η JLo και ο Keith πάντα τα πήγαιναν σαν να ήταν αχώριστοι», δήλωσε η πηγή. «Όταν γύριζαν το Idol, συζητιόταν συνεχώς το πόσο συντονισμένοι ήταν και πόσο εμφανώς έλκονταν ο ένας από τον άλλον».

Η Jennifer Lopez με γούνα και εντυπωσιακά κοσμήματα, καθώς η λαμπερή star εμφανίζεται σε εκδήλωση.
https://www.instagram.com/jlo/

Μετά την οριστικοποίηση των διαζυγίων τους, τόσο η Jennifer Lopez από τον Ben Affleck όσο και ο Keith Urban από τη Nicole Kidman, οι φήμες για μια πιθανή εξέλιξη της σχέσης τους εντείνονται. «Υπάρχει πολλή συζήτηση ότι ο Keith σκέφτεται να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα», αποκάλυψε η πηγή.

jennifer_lopez_vogue_world_milan
https://www.instagram.com/jlo/

«Ειδικά τώρα που είναι και οι δύο ελεύθεροι και τίποτα δεν τους εμποδίζει να εξερευνήσουν αυτήν την πολύ εμφανή σύνδεση». Παρά τις διαφορετικές τους καταγωγές, ο Keith Urban γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και μεγάλωσε στην Αυστραλία, ενώ η Jennifer Lopez είναι Νεοϋορκέζα μοιράζονται πολλά κοινά. «Η Jennifer είναι εξίσου παθιασμένη με τη μουσική όσο και ο Keith», δήλωσε η πηγή. «Αυτή είναι μια πραγματική κοινή γλώσσα μεταξύ τους και είναι κάτι που έχει πει σε ανθρώπους ότι της έλειπε πραγματικά όταν ήταν με τον Ben».

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Jennifer Lopez
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