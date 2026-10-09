Paris Fashion Week: Οι beauty τάσεις που θα βλέπεις παντού το καλοκαίρι

Με μια ματιά Γυαλιστερά, sleek μαλλιά προσδίδουν πολυτέλεια και περιποίηση στα looks.

Η σκιά κάτω από τα μάτια, σε διάφορα χρώματα, προσθέτει τολμηρότητα και χαρακτήρα.

Τα χείλη με glitter ή παγιέτες δημιουργούν παιχνιδιάρικα και ονειρικά αποτελέσματα.

Το baby blue και το λιλά χρώμα στην σκιά ματιών επιστρέφουν, προσφέροντας ευελιξία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 ολοκληρώθηκε και, μαζί με τις νέες συλλογές, άφησε πίσω της μια σειρά από beauty trends που αξίζει να κρατήσεις. Αν στη Νέα Υόρκη το beauty κινήθηκε σε πιο θεατρική και έντονη κατεύθυνση, με statement μακιγιάζ, ιδιαίτερα νύχια και τολμηρά χτενίσματα, στο Παρίσι είδαμε μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη αντιθέσεων. Από τα απόλυτα sleek μαλλιά και την καθαρή, φωτεινή επιδερμίδα μέχρι τις σκιές που ξεφεύγουν από τα όρια του ματιού, τα glittery χείλη και τα έντονα χρώματα, οι οίκοι μόδας απέδειξαν ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να αντιληφθείς την ομορφιά.

Και μπορεί η άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027 να μοιάζουν ακόμη μακριά, όμως δεν χρειάζεται να περιμένεις την αλλαγή της σεζόν για να δοκιμάσεις τις τάσεις. Άλλωστε, η σύγχρονη ομορφιά δεν ακολουθεί πλέον αυστηρά το ημερολόγιο. Ένα baby blue smoky eye μπορεί να λειτουργήσει εξίσου όμορφα σε μια φθινοπωρινή εμφάνιση, ενώ ένα έντονο κόκκινο κραγιόν ή ένα sleek χτένισμα δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο. Αν θέλεις λοιπόν να ανανεώσεις το beauty look σου, αυτές είναι οι τάσεις από τις πασαρέλες του Παρισιού που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου.

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Glossy μαλλιά

Τα sleek και γυαλιστερά μαλλιά επιστρέφουν δυναμικά, δίνοντας στα looks μια αίσθηση πολυτέλειας και απόλυτης περιποίησης. Στο show της Victoria Beckham, τα μαλλιά είχαν λεία, γυαλιστερή υφή και έμοιαζαν σχεδόν σαν να έχουν «σφραγιστεί» με gloss, ενώ στον Mugler η λογική ήταν εξίσου polished, με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω. Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, στόχευσε σε καθαρή χωρίστρα, λείο τελείωμα και αρκετή λάμψη. Είναι από εκείνα τα beauty looks που μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει αμέσως πιο sophisticated.

Σκιά κάτω από τα μάτια

Ξέχνα για λίγο την κλασική λογική σύμφωνα με την οποία η σκιά πρέπει να περιορίζεται στο κινητό βλέφαρο. Στο Παρίσι, το χρώμα κατέβηκε κάτω από τα μάτια και έγινε βασικό μέρος του look. Στη Lacoste, το πορτοκαλί απλώθηκε γύρω από ολόκληρη την περιοχή των ματιών, ενώ στη Vaquera το μοβ προχώρησε ακόμη πιο χαμηλά, φτάνοντας προς τα ζυγωματικά. Το αποτέλεσμα είναι τολμηρό, λίγο messy και αρκετά cool, ειδικά αν θέλεις να δώσεις χαρακτήρα στο μακιγιάζ σου χωρίς να προσθέσεις πολλά ακόμη στοιχεία.

Πούλιες στα χείλη

Το glitter αποκτά νέα θέση στο beauty look και αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί στα χείλη. Στην Cecilie Bahnsen, μικρές παγιέτες τοποθετήθηκαν γύρω από τα χείλη και στην περιοχή του προσώπου, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο και σχεδόν ονειρικό αποτέλεσμα. Στη Vaquera, τα sequins ήταν πιο πυκνά και συγκεντρωμένα πάνω στα χείλη, σαν να είχαν καλυφθεί με μια λεπτή στρώση glitter. Δεν είναι η πιο πρακτική τάση της σεζόν, αλλά σίγουρα είναι μία από εκείνες που μπορείς να κρατήσεις για μια ιδιαίτερη έξοδο όταν θέλεις το beauty look σου να γίνει το επίκεντρο.

Baby blue σκιά

Το baby blue επιστρέφει από προηγούμενες δεκαετίες και αποκτά ξανά θέση στο νεσεσέρ σου. Στον Valentino, η γαλάζια σκιά εφαρμόστηκε με πιο ατημέλητο και άνισο τρόπο, δημιουργώντας ένα deliberately undone αποτέλεσμα, ενώ στον Elie Saab ήταν πιο φωτεινή και καθαρή, με έμφαση στις εξωτερικές γωνίες των ματιών. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να νιώσεις ότι φοράς ένα ολοκληρωμένο 00’s look, κράτησε την υπόλοιπη επιδερμίδα φυσική και άφησε τα μάτια να κάνουν όλη τη δουλειά.

Soft romantic glam

Το soft romantic glam κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από το clean girl beauty. Εδώ η βάση παραμένει φρέσκια και φωτεινή, όμως το ζητούμενο είναι ένα φυσικό ροδαλό χρώμα στα μάγουλα που κάνει το πρόσωπο να δείχνει ξεκούραστο και υγιές. Στον Chloé, η έμφαση δόθηκε στη σωστά ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα, ενώ στον Johanna Ortiz το blush ήταν ουσιαστικά το μοναδικό έντονο στοιχείο. Είναι η τάση που μπορείς να υιοθετήσεις πιο εύκολα στην καθημερινότητά σου, ειδικά αν αγαπάς το φυσικό μακιγιάζ αλλά θέλεις λίγο περισσότερη ζωντάνια.

Πολύχρωμα μαλλιά

Αν έχεις σκεφτεί εδώ και καιρό να προσθέσεις χρώμα στα μαλλιά σου, οι πασαρέλες του Παρισιού σου δίνουν την τέλεια αφορμή. Στον Mugler εμφανίστηκαν εντυπωσιακές neon περούκες, στον Isabel Marant είδαμε ροζ πινελιές σε πιο boho ύφος, ενώ στον Casablanca τα μαλλιά απέκτησαν ombré χρωματισμούς. Δεν χρειάζεται φυσικά να αλλάξεις ολοκληρωτικά το χρώμα σου. Μια χρωματιστή τούφα, ένα προσωρινό hair gloss ή μερικές πιο έντονες ανταύγειες μπορούν να δώσουν την ίδια παιχνιδιάρικη διάθεση.

Έντονο κόκκινο κραγιόν

Το κόκκινο κραγιόν δεν φεύγει ποτέ πραγματικά από τη μόδα, όμως για τη νέα σεζόν επιστρέφει στην πιο φωτεινή και δυναμική εκδοχή του. Στον Lanvin, τα έντονα κόκκινα χείλη δημιούργησαν ισχυρή αντίθεση με τα μαύρα ρούχα, ενώ σε άλλες εμφανίσεις συνδυάστηκαν με κόκκινες αποχρώσεις για ένα εντυπωσιακό monochromatic αποτέλεσμα. Αν θέλεις ένα beauty update χωρίς να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου, ένα καθαρό, φωτεινό κόκκινο κραγιόν είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να το πετύχεις.

Λιλά σκιά

Μετά το baby blue, έρχεται το ανοιχτό μοβ για να δώσει μια πιο απρόσμενη διάσταση στο eye makeup. Στον Akris, η μοβ σκιά συνδυάστηκε τόσο με αντίστοιχες αποχρώσεις στα ρούχα όσο και με ουδέτερα looks, ενώ στον Casablanca χρησιμοποιήθηκε με πιο maximal διάθεση. Το καλό με αυτή την τάση είναι ότι μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα: μια απαλή λιλά σκιά στις εσωτερικές γωνίες θα δώσει διακριτική φωτεινότητα, ενώ ένα πιο έντονο μοβ smokey eye μπορεί να μετατρέψει το look σου σε πραγματικό statement.

Κεντρική Εικόνα: @muglerofficial

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