Social & Tech 09.10.2026

Ξέχνα τοξικά feeds και ατελείωτο σκρολάρισμα – Ήρθε η εποχή του «bloomscrolling»

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Νιώθεις εξαντλημένος από το Instagram και το TikTok; Δες πώς το bloomscrolling θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου και τη διάθεσή σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το bloomscrolling είναι μια νέα προσέγγιση χρήσης social media, αντίθετη στο doomscrolling.
  • Εστιάζει σε συνειδητή αλληλεπίδραση με θετικό, εμπνευσμένο και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
  • Η ποιότητα του ψηφιακού περιεχομένου επηρεάζει την ψυχολογία, όπως η διατροφή.
  • Η αλλαγή απαιτεί έλεγχο του feed και καθορισμό σκοπού πριν την είσοδο στα social media.
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Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την αίσθηση: ανοίγεις το κινητό σου για να ελέγξεις κάτι εντελώς τυπικό και, πριν το καταλάβεις, έχει περάσει μια ολόκληρη ώρα να σκρολάρεις στο TikTok ή το Instagram. Κάπου ανάμεσα στις φωτογραφίες διακοπών ενός γνωστού, τα skincare tips και τους δραματικούς τίτλους ειδήσεων, έχεις πέσει σε έναν ατελείωτο ψηφιακό λαβύρινθο που ποτέ δεν είχες σκοπό να εξερευνήσεις. Η συνήθεια αυτή έχει γίνει τόσο διαδεδομένη που πλέον έχει όνομα: doomscrolling. Αναφέρεται στη μηχανική, ατελείωτη κατανάλωση περιεχομένου, συχνά αρνητικών ειδήσεων και posts σύγκρισης, που σε αφήνει εξαντλημένο, αγχωμένο και «άδειο».

Pexels
Pexels

Όταν πρόκειται για τα social media, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι: είτε συνεχίζεις να σκρολάρεις ανεξέλεγκτα είτε τα διαγράφεις όλα. Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε μια χρυσή τομή; Ένας τρόπος να χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να στραγγίζεις την ενέργειά σου; Η απάντηση ακούει στο όνομα bloomscrolling, μια νέα προσέγγιση που υπόσχεται να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σχετίζεσαι με την οθόνη σου, χωρίς να χρειαστεί να απομονωθείς ψηφιακά.

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Τι είναι το bloomscrolling;

Το bloomscrolling είναι η πρακτική της συνειδητής αλληλεπίδρασης με περιεχόμενο, όπως το να σχολιάζεις θετικά, να ακολουθάς σωστούς λογαριασμούς και να χτίζεις στρατηγικά τον αλγόριθμό σου, που σε εμπνέει, σε εκπαιδεύει και σου δίνει ενέργεια. Αντί να καταναλώνεις παθητικά ό,τι σου σερβίρει ο αλγόριθμος και σε ρίχνει ψυχολογικά, το bloomscrolling σε προτρέπει να δημιουργήσεις ένα ψηφιακό περιβάλλον που υποστηρίζει την ευημερία σου. Όπως ακριβώς το doomscrolling σε μαραίνει, έτσι και το bloomscrolling σε βοηθά να ανθίσεις, χωρίς να απομονώνεσαι από τον κόσμο αλλά βρίσκοντας την απόλυτη ισορροπία.

Γυναίκα με κινητό τηλέφωνο φωτογραφίζει ένα δάσος, αποτυπώνοντας το φθινοπωρινό mood.
Pexels

Γιατί μετράει το τι καταναλώνουμε online;

Περνάμε ώρες ολόκληρες καταναλώνοντας ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μας. Το περιεχόμενο λειτουργεί ακριβώς όπως η διατροφή: ανάλογα με την ποιότητά του, μπορεί να σε θρέψει ή να σε καταστρέψει. Συχνά καταναλώνουμε το ψηφιακό junk food και μετά απορούμε γιατί νιώθουμε άγχος, στρες και έλλειψη κινήτρου, ενώ το αντίστροφο μπορεί να αλλάξει ρίζα τη διάθεσή σου φέρνοντας έμπνευση και δημιουργικότητα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5 σημάδια ότι το feed σου χρειάζεται επειγόντως restart

Αν αναρωτιέσαι αν οι συνήθειές σου σε ωφελούν ή σε βλάπτουν, ήρθε η ώρα να κάνεις μια ειλικρινή εκτίμηση παρατηρώντας πώς νιώθεις μετά από κάθε session. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να νιώθει τακτικά άγχος, σύγχυση ή απογοήτευση, να συγκρίνει διαρκώς τη ζωή του με τα highlight reels των άλλων ή να αφήνει τα social media τελείως εξαντλημένος χωρίς να έχει μάθει τίποτα ουσιαστικό, τότε ακολουθείς λογαριασμούς από καθαρή συνήθεια και χρειάζεσαι επειγόντως ένα ψηφιακό ξεκαθάρισμα.

Χέρι που κρατάει smartphone και φωτογραφίζει παραθαλάσσιο τοπίο
Πηγή: Unsplash

Πώς να ξεκινήσεις το bloomscrolling στην πράξη

Η αλλαγή ξεκινάει κάνοντας ένα συνειδητό audit στο feed σου, αφαιρώντας λογαριασμούς που σε ρίχνουν και γεμίζοντας την οθόνη σου με δημιουργούς και εκπαιδευτικούς που ταιριάζουν στις αξίες σου. Πριν ξεκλειδώσεις το κινητό, ρώτα τον εαυτό σου ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της επίσκεψης, ώστε να αποφύγεις τον φαύλο κύκλο του αέναου σκρολαρίσματος. Τελικά, τα social media είναι υπέροχα όταν συμπληρώνουν τη ζωή σου και δεν την αντικαθιστούν, οπότε όσο πιο πλούσια γίνεται η offline καθημερινότητά σου, τόσο λιγότερο εξαρτημένος θα είσαι από την οθόνη.

Πηγή Εικόνας: Unsplash

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