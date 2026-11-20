Με μια ματιά Η οργάνωση σπιτιού είναι ένα σύστημα που εξυπηρετεί τους κατοίκους, όχι απλή τακτοποίηση.

Η Μαριλένα Πατέρα, The Tidy Guru, ξεκίνησε από τη μόδα και την οργάνωση γυναικείων ντουλαπών.

Η ακαταστασία μπορεί να κρύβει διαφορετικές πραγματικότητες πίσω από τακτοποιημένες επιφάνειες.

Το μυστικό για ένα οργανωμένο σπίτι είναι κάθε αντικείμενο να έχει τη θέση του και να επιστρέφει εκεί μετά τη χρήση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οργάνωση ενός σπιτιού δεν είναι πάντα τόσο απλή υπόθεση όσο δείχνουν οι εικόνες με τις τέλεια τακτοποιημένες ντουλάπες και τα άψογα οργανωμένα συρτάρια που συναντάς στα social media. Πίσω από κάθε χώρο κρύβονται διαφορετικές ανάγκες, συνήθειες, μικρές καθημερινές δυσκολίες, αλλά και αντικείμενα που συχνά δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε. Και κάπου εκεί η σωστή οργάνωση αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απλή τακτοποίηση.

Στο πρώτο επεισόδιο του vidcast «Έχω μια ιδέα», η Μαρία Θανοπούλου και η Βασιλική Σουλάνη υποδέχονται τη Μαριλένα Πατέρα, γνωστή ως The Tidy Guru, η οποία έχει μετατρέψει την αγάπη της για την τάξη και τη λειτουργικότητα σε επάγγελμα. Με αφορμή τη δική της δημιουργική διαδρομή, οι δύο παρουσιάστριες συζητούν μαζί της για το πώς ξεκίνησαν όλα, τις απρόσμενες καταστάσεις που έχει συναντήσει σε σπίτια πελατών, αλλά και τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας.

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Από τις ντουλάπες και τα αμέτρητα τάπερ μέχρι τα σεντόνια που μοιάζουν αδύνατο να διπλωθούν σωστά, η συζήτηση έχει αρκετό χιούμορ, πρακτικές συμβουλές και αποκαλύψεις που δύσκολα περιμένεις από μια επαγγελματία οργανώτρια χώρων. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, το να βάλεις σε τάξη ένα σπίτι δεν σημαίνει απλώς να βρεις πού θα τοποθετήσεις κάθε αντικείμενο, αλλά να δημιουργήσεις ένα σύστημα που πραγματικά εξυπηρετεί τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτό.

Από τον χώρο της μόδας στην επαγγελματική οργάνωση σπιτιού

Η επαγγελματική διαδρομή της Μαριλένας Πατέρα δεν ξεκίνησε ακριβώς από εκεί που θα φανταζόταν κανείς. Πριν δημιουργήσει το The Tidy Guru, εργαζόταν στον χώρο της μόδας ως Visual Merchandiser, αναλαμβάνοντας το στήσιμο καταστημάτων και βιτρινών. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε και την αφετηρία για την πρώτη της επιχειρηματική ιδέα, η οποία είχε στο επίκεντρο τις γυναικείες ντουλάπες.

Όπως εξηγεί στη Μαρία Θανοπούλου και τη Βασιλική Σουλάνη, ήθελε να δημιουργήσει χώρους που θα λειτουργούσαν σαν μικρά καταστήματα, ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να επιλέγει εύκολα τα ρούχα της και να αξιοποιεί στο έπακρο την γκαρνταρόμπα της. «Πίστευα ότι θα μπορούσα να φτιάξω όλες τις γυναικείες ντουλάπες για να είναι σαν ένα κατάστημα και να μπορεί η κάθε γυναίκα το πρωί που ξυπνάει να ψωνίζει μέσα από τη δική της ντουλάπα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ιδέα, ωστόσο, χρειάστηκε χρόνο για να πάρει την τελική της μορφή. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα την οδήγησε αρχικά σε διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση, καθώς ασχολήθηκε με τη ναυτιλία για περίπου 5 χρόνια. Η ανάγκη της να επιστρέψει σε ένα πιο δημιουργικό περιβάλλον την έφερε ξανά στον χώρο της μόδας, όπου μια συζήτηση με έναν επαγγελματία του marketing τής αποκάλυψε ότι η ιδέα της μπορούσε ήδη να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο επάγγελμα.

Η γνωριμία της με τον κόσμο του professional organizing μέσα από τα social media και η περαιτέρω ενασχόλησή της με το αντικείμενο την οδήγησαν σε μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να περιοριστεί στις ντουλάπες, συνειδητοποίησε ότι η ανάγκη για οργάνωση αφορούσε ολόκληρο το σπίτι. Άλλωστε, όπως επισημαίνει, στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα αντικείμενα που κρατάμε, ακόμη κι όταν δεν μας είναι απαραίτητα.

Τι αποκαλύπτει η ακαταστασία για την καθημερινότητά μας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης αφορά όσα μπορεί να ανακαλύψει ένας επαγγελματίας οργανωτής μπαίνοντας σε ένα σπίτι. Η Μαριλένα εξηγεί ότι η πρώτη εικόνα δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική, αφού υπάρχουν χώροι που εξωτερικά μοιάζουν βγαλμένοι από το Pinterest, αλλά κρύβουν εντελώς διαφορετική πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Πολλές φορές μπαίνω σε ένα σπίτι το οποίο είναι ακραία τακτοποιημένο, που βλέπεις Pinterest και λες “Μα καλά, εδώ τι με φωνάξανε να κάνω;” και ξαφνικά ανοίγουν οι ντουλάπες και τα ντουλάπια και λες “Α, εδώ είναι το θέμα”», περιγράφει με χιούμορ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι περιπτώσεις ζευγαριών, καθώς η οργάνωση ενός κοινού χώρου μπορεί να εξελιχθεί σε μια μικρή διαπραγμάτευση. Διαφορετικές συνήθειες, αντικείμενα που ο ένας θέλει να κρατήσει και ο άλλος να αποχωριστεί, αλλά και διαφωνίες για τον διαθέσιμο χώρο δημιουργούν συχνά απρόσμενες στιγμές. Η ίδια, μάλιστα, έχει διαπιστώσει ότι πολλοί άντρες είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί, καθώς επικοινωνούν μαζί της για να προσφέρουν την υπηρεσία ως δώρο στις συντρόφους τους.

Παράλληλα, ξεχωρίζει δύο διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Εκείνους που θέλουν να μάθουν το σύστημα και να διατηρήσουν την οργάνωση στην καθημερινότητά τους και εκείνους που αναζητούν περισσότερο μια ολοκληρωμένη τακτοποίηση, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Το μυστικό για ένα οργανωμένο σπίτι βρίσκεται στις μικρές συνήθειες

Αν υπάρχει μία συμβουλή που θέλει να κρατήσουν οι θεατές από τη συζήτηση, αυτή αφορά τη σταθερή θέση που πρέπει να έχει κάθε αντικείμενο. Η Μαριλένα εξηγεί ότι η πραγματική οργάνωση δεν ολοκληρώνεται όταν απλώς τακτοποιήσεις έναν χώρο, αλλά όταν δημιουργήσεις ένα σύστημα που μπορείς να ακολουθείς χωρίς να χρειάζεται να ξεκινάς κάθε φορά από την αρχή.

«Το μυστικό για ένα οργανωμένο χώρο και ένα οργανωμένο σπίτι είναι να έχει το καθετί το σπίτι του και μετά από κάθε χρήση να επιστρέφει σε αυτό», τονίζει. Μια απλή λογική που μπορεί να περιορίσει την καθημερινή ακαταστασία και να κάνει την αναζήτηση των αντικειμένων πολύ πιο εύκολη.

Η συζήτηση περνά φυσικά και στην κουζίνα, με το αιώνιο πρόβλημα των τάπερ και των καπακιών τους να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Η The Tidy Guru προτείνει, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να αποθηκεύονται κουμπωμένα και τοποθετημένα κάθετα μέσα σε ένα συρτάρι. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να εντοπίζεις αυτό που χρειάζεσαι, χωρίς να αναστατώνεις ολόκληρο το ντουλάπι.

Η πιο απρόσμενη ανακάλυψη σε σπίτι πελάτη

Φυσικά, μια δουλειά που περιλαμβάνει την είσοδο σε διαφορετικά σπίτια και την αναδιοργάνωση προσωπικών αντικειμένων κρύβει και αρκετές απρόβλεπτες στιγμές. Όταν η συζήτηση φτάνει στην πιο παράξενη ανακάλυψη που έχει κάνει, η Μαριλένα θυμάται ένα περιστατικό που σίγουρα δεν περίμενε να συναντήσει κατά τη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος.

Σε ένα σπίτι, στο πλαίσιο μιας μεγάλης διαδικασίας διαλογής αντικειμένων, βρέθηκε μπροστά σε μια σακούλα που περιείχε στάχτη από αποτεφρωτήριο. Η ίδια δεν γνώριζε αρχικά τι ακριβώς ήταν αυτό που είχε μπροστά της και χρειάστηκε να παρατηρήσει προσεκτικά τα στοιχεία που υπήρχαν στη συσκευασία, μέχρι να αντιληφθεί περί τίνος επρόκειτο.

Το περιστατικό ανέδειξε και μια σημαντική πλευρά της δουλειάς της. Παρότι καλείται να αποφασίσει τι μπορεί να παραμείνει σε έναν χώρο και τι όχι, υπάρχουν αντικείμενα που δεν είναι δική της θέση να αξιολογήσει. Όπως εξηγεί, όταν οι πελάτες τής έχουν ζητήσει να διατηρήσει όσα θεωρούν σημαντικά, η τελική απόφαση για το τι θα μείνει και τι θα απομακρυνθεί ανήκει πάντα στους ίδιους.

Η καθημερινότητα μιας εργαζόμενης μαμάς πίσω από το The Tidy Guru

Μπορεί η επαγγελματική της δραστηριότητα να περιστρέφεται γύρω από την τάξη, ωστόσο η ίδια δεν παρουσιάζει το προσωπικό της σπίτι ως έναν διαρκώς τέλειο και οργανωμένο χώρο. Η μητρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά της, καθώς πλέον συνδυάζει τη δουλειά της με τη φροντίδα του 18 μηνών γιου της.

Μάλιστα, περιγράφει με αρκετό αυτοσαρκασμό την κατάσταση στο σπίτι της, αποκαλύπτοντας ότι όσοι την επισκέπτονται θα έπρεπε σχεδόν να υπογράφουν συμφωνία εμπιστευτικότητας! «Πολλές φορές γυρνάω στο σπίτι ξεθεωμένη και ανοίγω να πάρω το τηγάνι και δεν είναι και το τηγάνι», λέει, περιγράφοντας μια καθημερινότητα που απέχει αρκετά από την εικόνα της επαγγελματία που έχει πάντα τα πάντα υπό έλεγχο.

Και κάπως έτσι, η συζήτηση στο «Έχω μια ιδέα» καταλήγει σε ένα αρκετά ανθρώπινο συμπέρασμα. Η οργάνωση δεν χρειάζεται να σημαίνει ένα σπίτι στο οποίο δεν μετακινείται τίποτα και όλα βρίσκονται διαρκώς στην εντέλεια. Χρειάζεται, όμως, να υπάρχει μια λειτουργική ισορροπία που να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη.

Η Μαριλένα Πατέρα δραστηριοποιείται μέσα από το The Tidy Guru, ενώ διαθέτει και τη δική της μικρή συλλογή προϊόντων οργάνωσης και αρωματικών χώρου, την οποία επιλέγει με βάση την προσωπική της εμπειρία και δοκιμή.

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