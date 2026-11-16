Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφήνει για λίγο στην άκρη την πολιτική και μοιράζεται προσωπικές σκέψεις, οικογενειακές στιγμές και όσα κάνουν τη ζωή της πιο όμορφη

Με μια ματιά Η Μαριλένα Σούκουλη τονίζει την αξία της αυθεντικότητας, της πειθαρχίας και της προσπάθειας, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Η οικογένεια και η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά της είναι θεμελιώδεις αξίες, επιδιώκοντας ανοιχτή συζήτηση και αμοιβαία κατανόηση.

Το ιδανικό σπίτι για εκείνη είναι γεμάτο ανθρώπους, γέλια και αναμνήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες είναι τα θεμέλια της ζωής.

Η ευτυχία βρίσκεται στις απλές απολαύσεις, τις μικρές αποδράσεις και τη θετική ενέργεια που αντλεί από τους φωτεινούς ανθρώπους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, βρέθηκε καλεσμένη της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου στο vidcast «Happy Living», σε μια συζήτηση που άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική και έφερε στο προσκήνιο τον άνθρωπο πίσω από τον δημόσιο ρόλο. Μέσα από προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις και σκέψεις για την καθημερινότητα, μίλησε για όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή της, τις αξίες που τη συνοδεύουν και τους ανθρώπους που αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή δύναμής της.

Με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού και πολυετή παρουσία στην πολιτική, η Μαριλένα Σούκουλη έχει μάθει να λειτουργεί με πρόγραμμα, πειθαρχία και προετοιμασία. Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, πίσω από την απαιτητική επαγγελματική καθημερινότητα βρίσκεται ένας άνθρωπος που εκτιμά την αυθεντικότητα, αγαπά τις ουσιαστικές σχέσεις και αναζητά την ευτυχία στις πιο απλές στιγμές. Η οικογένεια, η πίστη, η προσφορά και η ανάγκη να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους της αποτελούν βασικά κομμάτια της δικής της φιλοσοφίας ζωής.

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Από τα πρώτα της βήματα σε έναν ανδροκρατούμενο επαγγελματικό χώρο μέχρι τη μητρότητα, τις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί και την αγάπη της για τις μικρές αποδράσεις στην Κορινθία, η Υφυπουργός μοιράστηκε στιγμές που αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά της. Μίλησε, επίσης, για το πώς αντιλαμβάνεται την ευτυχία, τι της δίνει ενέργεια και γιατί θεωρεί πως ένα γεμάτο σπίτι και μια ζωή γεμάτη εμπειρίες έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε υλικό.

Η αυθεντικότητα, η πειθαρχία και η δύναμη της προσπάθειας

Στην αρχή της συζήτησης, η Μαριλένα Σούκουλη αναφέρθηκε στην αξία της αυθεντικότητας, εξηγώντας πως δεν της αρέσει να δημιουργεί μια εικόνα του εαυτού της που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα, προτιμά να αφήνει τους ανθρώπους να τη γνωρίζουν μέσα από την επικοινωνία και την ουσιαστική επαφή.

«Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία η αυθεντικότητα των άλλων. Αντιλαμβάνομαι και το ψεύτικο όταν μου έρχεται, αλλά και εμένα δεν μου αρέσει κάποια ψεύτικη εικόνα για μένα. Έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια να αγαπάω την αλήθεια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι δεν είναι τέλεια, κάνει λάθη και μαθαίνει μέσα από αυτά.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε από την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, μια επιλογή που, όπως αποκάλυψε, έκανε επειδή πραγματικά την ενδιέφερε. Από τις οικοδομές και τα έργα υποδομής μέχρι τις μελέτες για δρόμους, γέφυρες και υδραυλικά έργα, αγάπησε το αντικείμενό της και αφιερώθηκε στις σπουδές της. Μάλιστα, θυμήθηκε την πρώτη της επίσκεψη σε οικοδομή, όπου βρέθηκε σε ένα περιβάλλον με αποκλειστικά άντρες και χρειάστηκε να αποδείξει τις γνώσεις της.

«Οπουδήποτε πάω, πάω προετοιμασμένη, καλά διαβασμένη και νομίζω ότι αυτή η γνώση είναι η δύναμή μου», σημείωσε, εξηγώντας πως η οργανωτικότητα και η πειθαρχία αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα της από πολύ μικρή ηλικία.

Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ενασχόλησή της με τον στίβο, τον οποίο ξεκίνησε ήδη από τα χρόνια του δημοτικού. Ο πρωταθλητισμός τής έμαθε τι σημαίνει επιμονή, συνέπεια και προσπάθεια ακόμη και όταν οι δυνάμεις μοιάζουν να τελειώνουν. Παράλληλα, η ίδια δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, ακόμη κι αν υπήρχε η πιθανότητα να μην πετύχει.

«Δεν με τρόμαξε η προσπάθεια και είναι αυτό που λέω πάντα και στα νέα κορίτσια, να τολμήσετε, να προχωρήσετε. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ή δεν θα κερδίσεις αυτό που θέλεις ή θα μείνεις εκεί που είσαι και θα προσπαθήσεις κάτι άλλο. Δεν τελειώνει η ζωή», είπε, δίνοντας το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Η οικογένεια, η μητρότητα και η σημασία του να μοιράζεσαι

Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα της ζωής της. Η Μαριλένα Σούκουλη είναι μητέρα δύο παιδιών, της Χριστίνας, 22 ετών, και του Γιώργου, που πλησιάζει τα 19, και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί μια ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους.

Όπως εξήγησε, δεν θέλει η σχέση με τα παιδιά της να περιορίζεται σε έναν μονόδρομο συμβουλών από τον γονέα προς το παιδί. Αντίθετα, επιδιώκει να μοιράζεται μαζί τους ακόμη και δικούς της προβληματισμούς, ώστε να αισθάνονται και εκείνα άνετα να εκφράζουν όσα τα απασχολούν.

«Τα έχω βάλει μέσα σε όλο αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, γιατί θέλω να με βάλουν και αυτά στον δικό τους αγώνα», ανέφερε, εξηγώντας πως θεωρεί σημαντικό να υπάρχει χώρος για ειλικρινή συζήτηση ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών.

Στις δύσκολες στιγμές, η προσευχή, η ψυχραιμία και η συζήτηση με τους ανθρώπους που εμπιστεύεται αποτελούν για εκείνη σημαντικά στηρίγματα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως προσπαθεί να μεταφέρει στα παιδιά της την αξία του να μιλούν ανοιχτά για όσα τους προβληματίζουν, χωρίς να φοβούνται την έκθεση ή την κριτική.

Η ενσυναίσθηση είναι, άλλωστε, ένα στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο και στον επαγγελματικό της ρόλο. Όπως εξομολογήθηκε, συχνά συγκινείται μαζί με τους ανθρώπους που συναντά και δεν διστάζει να τους αγκαλιάσει, καθώς πιστεύει πως η ουσιαστική επαφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς.

«Δεν με κουράζει να είμαι χρήσιμη στους άλλους. Ούτε το αισθάνομαι ως φορτίο», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως περισσότερο από τη συναισθηματική φόρτιση, αισθάνεται το βάρος της ευθύνης που συνοδεύει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των ανθρώπων.

Το ιδανικό σπίτι για τη Μαριλένα Σούκουλη έχει πάντα κόσμο

Με σπουδές στην αρχιτεκτονική πλευρά των κατασκευών και την εμπειρία του Πολιτικού Μηχανικού, η ερώτηση για το πώς θα σχεδίαζε το ιδανικό σπίτι της είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η απάντησή της, ωστόσο, δεν επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα υλικά, χρώματα ή διακοσμητικές επιλογές, αλλά στους ανθρώπους που θα ήθελε να βρίσκονται μέσα σε αυτό: «Θα ήθελα να είναι γεμάτο. Δεν θα ήθελα να είμαι μόνη μου», είπε με χιούμορ, περιγράφοντας ένα σπίτι γεμάτο οικογένεια, φίλους, φωνές, γέλια και όμορφα τραπέζια. Ένα περιβάλλον όπου οι γενιές συναντιούνται και οι άνθρωποι μοιράζονται καθημερινές στιγμές.

Για την ίδια, η αξία ενός σπιτιού δεν βρίσκεται τόσο στην αισθητική του όσο στις αναμνήσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτό. «Τα χρώματα, τους χώρους, τα έπιπλα τα βρίσκεις, αλλά αν είναι άδειο δεν έχουν καμία αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν, μάλιστα, η συζήτηση πέρασε στα θεμέλια ενός σπιτιού και στη συμβολική τους σημασία, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. Οι αξίες είναι εκείνες που κρατούν έναν άνθρωπο σταθερό, ακόμη και όταν όλα γύρω του αλλάζουν.

«Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ένας άνθρωπος ενσυναίσθηση, αγάπη, πίστη, διάθεση για προσφορά, αξιοπρέπεια και ήθος», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ζήλια και η κακοπροαίρετη διάθεση είναι στοιχεία που δεν θα ήθελε να έχουν θέση στη ζωή της.

Η ευτυχία βρίσκεται στις απλές απολαύσεις και στις μικρές αποδράσεις

Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει πραγματικά χαρούμενη τη Μαριλένα Σούκουλα; Η απάντησή της ήταν μια υπενθύμιση πως η ευτυχία δεν χρειάζεται απαραίτητα σύνθετες καταστάσεις ή εντυπωσιακές εμπειρίες για να γίνει αισθητή. Συχνά βρίσκεται σε ένα χαμόγελο, ένα ωραίο φαγητό, μια καλή παρέα ή στη θέα της θάλασσας.

«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ψάχνεις στην πολυπλοκότητα την ευτυχία. Στην απλότητα ψάχνω τη χαρά και τη βρίσκω σε ένα χαμόγελο απέναντί μου, σε ένα ωραίο φαγητό, σε ένα γλυκό, σε ένα ποτό, σε μια καλή συντροφιά, στο να βλέπω τη θάλασσα», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητά της έχουν οι εξορμήσεις στην Κορινθία, έναν τόπο με τον οποίο διατηρεί στενή σύνδεση. Της αρέσει να επισκέπτεται τόσο τα παραθαλάσσια όσο και τα ορεινά χωριά της περιοχής, να συναντά τους κατοίκους και να περνά χρόνο στα τοπικά καφενεία, απολαμβάνοντας έναν καφέ και ένα σπιτικό γλυκό.

Μάλιστα, μοιράστηκε μερικές από τις αγαπημένες της προτάσεις για μια μικρή απόδραση. Αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, θα επέλεγε τη Δυτική Κορινθία, όπου θα απολάμβανε παραδοσιακές γεύσεις. Για μια πιο σύντομη εκδρομή, θα προτιμούσε κάποια παραλία της περιοχής του Σαρωνικού, όπως τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, το Αλμυρί, το Κατακάλι ή τον Κόρφο, με φρέσκο ψάρι και τσίπουρο. Μια ακόμη ιδέα της είναι η επίσκεψη σε ένα οινοποιείο, με γευσιγνωσία και γνωριμία με την τοπική παραγωγή.

Η αγάπη της για τα χωριά δεν είναι τυχαία. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως αποτελούν τις ρίζες μας και πως είναι σημαντικό να παραμένουν ζωντανά, με τους ανθρώπους τους να συνεχίζουν να δημιουργούν, να επιχειρούν και να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους.

Τι της δίνει ενέργεια και τι δεν θέλει στη ζωή της

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Happy Living, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου τη ρώτησε τι είναι αυτό που της δίνει ενέργεια και τι μπορεί να της την αφαιρέσει. Η απάντηση της Μαριλένας Σούκουλη είχε και πάλι στο επίκεντρο τους ανθρώπους και τη συναισθηματική τους επίδραση.

«Μου δίνει ενέργεια ένα χαμόγελο απέναντί μου. Ένας άνθρωπος φωτεινός, ένας άνθρωπος που μπορεί να με κάνει και εμένα να γίνω καθρέφτης του και να βγάλω τη δική του αγάπη και δύναμη», ανέφερε, εξηγώντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο φως έχουν μέσα τους.

Αντίθετα, αυτό που την αποφορτίζει αρνητικά είναι η κακοπροαίρετη συμπεριφορά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή περνούν δύσκολες στιγμές, αλλά σε εκείνους που επιλέγουν συνειδητά να λειτουργούν με κακή διάθεση απέναντι στους άλλους.

Κλείνοντας, η ίδια περιέγραψε τι σημαίνει τελικά για εκείνη Happy Living. Μια εκδρομή, οι αγαπημένοι της άνθρωποι δίπλα της, ένα καλό φαγητό και η δυνατότητα να ανακαλύπτει όμορφες πλευρές του τόπου της. Άλλωστε, όπως φάνηκε μέσα από ολόκληρη τη συζήτηση, η ευτυχία για τη Μαριλένα Σούκουλη δεν είναι ένας μακρινός στόχος, αλλά κάτι που χτίζεται καθημερινά μέσα από τις σχέσεις, τις εμπειρίες και τις μικρές στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι.

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