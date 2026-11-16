Social & Tech 16.11.2026

Η αλήθεια για το incognito mode στον browser σου: Τι βλέπουν οι ιστοσελίδες όταν είσαι «αόρατος»;

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Η διαφορά ανάμεσα στη διαγραφή του τοπικού ιστορικού και την πραγματική ανωνυμία, οι κρυφοί ανιχνευτές και ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το incognito mode δεν κρύβει την περιήγησή σου από τον πάροχο internet ή τον διαχειριστή δικτύου.
  • Οι ιστοσελίδες και οι διαφημιστές μπορούν να δουν τη διεύθυνση IP, τη συσκευή και την τοποθεσία σου.
  • Η σύνδεση σε λογαριασμούς (Google, Facebook) συνδέει τη δραστηριότητα με την ταυτότητά σου.
  • Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να διατηρεί προσωρινά αρχεία που επιτρέπουν την ανάκτηση του ιστορικού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ανοίγεις μια νέα καρτέλα ανώνυμης περιήγησης –ή αλλιώς incognito mode– στον browser σου, συχνά συνοδεύεται από μια αίσθηση απόλυτης ελευθερίας και ασφάλειας, πιστεύοντας πως ό,τι κι αν ψάξεις, κανείς δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ. Κοιτάζεις το σκοτεινό εικονίδιο με το καπέλο και τα γυαλιά, διαβάζεις την τυπική προειδοποίηση ότι οι άλλοι χρήστες της συσκευής δεν θα δουν τη δραστηριότητά σου, και θεωρείς αυτόματα ότι έχεις μετατραπεί σε μια αόρατη ψηφιακή οντότητα που κινείται κρυφά στο διαδίκτυο. Η πραγματικότητα όμως, ειδικά στον κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας, απέχει σημαντικά από αυτή την καθησυχαστική ψευδαίσθηση.

Unsplash
Unsplash

Η αλήθεια είναι ότι το incognito mode δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να σε κρύψει από τον υπόλοιπο κόσμο, από τους διαχειριστές του δικτύου σου ή από τις ίδιες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι. Ο βασικός και αποκλειστικός σκοπός του είναι να μην αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σου –δηλαδή στον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου– το ιστορικό αναζήτησης, τα cookies και τα δεδομένα φόρμας, ώστε να μην τα βρει κάποιος άλλος αν χρησιμοποιήσει μετά από εσένα το ίδιο μηχάνημα. Από τη στιγμή όμως που θα πατήσεις το enter και θα συνδεθείς στο internet, τα ίχνη σου παραμένουν ορατά σε πολλαπλά επίπεδα.

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Αν αναρωτήθηκες ποτέ ποιος ακριβώς βλέπει τι κάνεις όταν νομίζεις ότι κρυφά από όλους σερφάρεις ανώνυμα, ήρθε η ώρα να μάθεις τι συμβαίνει πραγματικά στο παρασκήνιο. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα 3 βασικά σημεία που αποκαλύπτουν ποιοι έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητά σου ακόμα και μέσα από μια καρτέλα incognito.

Unsplash
Unsplash

Ο πάροχος internet και ο διαχειριστής του δικτύου βλέπουν τα πάντα

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να πιστεύουν ότι το incognito mode κρύβει την κίνησή τους από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ή από το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένοι. Στην πραγματικότητα, κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι, ακόμα και σε ανώνυμη καρτέλα, περνάει μέσα από τους διακομιστές του παρόχου σου ή του γραφείου σου, πράγμα που σημαίνει ότι ο πάροχος, ο εργοδότης ή ο διαχειριστής του σχολείου σου μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν ποιες διευθύνσεις URL επισκέφθηκες, εκτός κι αν χρησιμοποιείς επιπλέον υπηρεσίες κρυπτογράφησης όπως ένα αξιόπιστο VPN.

Unsplash
Unsplash

Οι ιστοσελίδες και οι διαφημιστές γνωρίζουν ποιός είσαι

Αν νομίζεις ότι μπαίνοντας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω incognito οι τιμές θα είναι διαφορετικές ή ότι η σελίδα δεν ξέρει ποιος είσαι, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Παρόλο που τα cookies διαγράφονται μόλις κλείσεις την καρτέλα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σου η ιστοσελίδα καταγράφει τη διεύθυνση IP σου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής σου, την τοποθεσία σου και το προφίλ περιήγησής σου μέσω τεχνολογιών «device fingerprinting». Επίσης, αν συνδεθείς έστω και για ένα δευτερόλεπτο στον λογαριασμό σου στο Google, στο Facebook ή στο Instagram μέσα στην ανώνυμη καρτέλα, όλο το ιστορικό της συνεδρίας συνδέεται άμεσα με την ταυτότητά σου.

Unsplash
Unsplash

Το τοπικό ιστορικό μπορεί να ανακτηθεί από τη συσκευή

Αν και το incognito mode διαγράφει τα αρχεία από το ιστορικό του browser τη στιγμή ακριβώς που κλείνεις το παράθυρο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα εξαφανίζονται μαγικά από τα άδυτα του σκληρού δίσκου της συσκευής σου. Το λειτουργικό σύστημα (όπως τα Windows ή το macOS) διατηρεί προσωρινά αρχεία, δεδομένα cache και καταγραφές μνήμης (DNS cache) που μπορούν, με τα κατάλληλα εργαλεία ανάκτησης ή τεχνικές εγκληματολογίας, να φέρουν στο φως τις σελίδες που επισκέφθηκες, αποδεικνύοντας ότι η τοπική ανωνυμία δεν είναι ποτέ απόλυτη.

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