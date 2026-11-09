Μήπως μας παρακολουθούν τελικά; Πώς ξέρει το κινητό μας τι προϊόντα ψάχνουμε

Η εξήγηση για τη δράση των cookies, τις άδειες πρόσβασης των εφαρμογών και τις διασταυρωμένες πληροφορίες που συνθέτουν το προφίλ σου

Με μια ματιά Τα smartphones δεν ακούν κρυφά, αλλά χρησιμοποιούν δεδομένα για στοχευμένες διαφημίσεις.

Το ψηφιακό αποτύπωμα, τα cookies και οι άδειες εφαρμογών καταγράφουν τις προτιμήσεις μας.

Οι αλγόριθμοι προβλέπουν τις ανάγκες μας αναλύοντας τη συμπεριφορά πολλών χρηστών.

Η διασύνδεση δεδομένων και η κοινή χρήση Wi-Fi μπορούν να επηρεάσουν τις διαφημίσεις που βλέπουμε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σου έχει τύχει έστω και μία φορά να συζητάς με μια φίλη σου για εκείνα τα τέλεια παπούτσια που είδες σε μια βιτρίνα ή να ψάχνεις για λίγα δευτερόλεπτα έναν προορισμό για το επόμενο τριήμερο, και αμέσως μόλις ανοίξεις το Instagram ή το TikTok να βλέπεις μπροστά σου διαφημίσεις για ακριβώς αυτά τα πράγματα, τότε ξέρεις πολύ καλά αυτό το ανατριχιαστικό συναίσθημα. Είναι η στιγμή που παγώνεις, κοιτάζεις την οθόνη με απορία και αναρωτιέσαι αν η συσκευή σου έχει αποκτήσει τηλεπαθητικές ικανότητες ή αν απλώς σου στήνει καρτέρι.

Αυτή η σχεδόν «μαγική» συμπτωματικότητα έχει γεννήσει αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, με την επικρατέστερη να υποστηρίζει ότι τα smartphones μας ακούνε κρυφά κάθε μας κουβέντα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Παρόλο που η ιδέα αυτή ακούγεται σαν σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, η τεχνολογική πραγματικότητα πίσω από την προσαρμοσμένη διαφήμιση είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή και βασίζεται σε τεράστιους όγκους δεδομένων που τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι καθημερινά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

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Οι εταιρείες τεχνολογίας δεν χρειάζεται να υποκλέπτουν τη φωνή σου για να μάθουν τι θέλεις να αγοράσεις, καθώς διαθέτουν πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία για να χαρτογραφήσουν τις επιθυμίες σου. Για να κατανοήσεις πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το ψηφιακό σύστημα και πώς μπορείς να προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου, συγκεντρώσαμε τους βασικούς μηχανισμούς που κάνουν το κινητό σου να φαίνεται πως «διαβάζει» τη σκέψη σου.

Το ψηφιακό αποτύπωμα και τα cookies

Κάθε φορά που περιηγείσαι στο διαδίκτυο, κάνεις like σε μια δημοσίευση, σταματάς το scrolling για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από μια φωτογραφία ή αναζητάς ένα προϊόν σε ένα e-shop, αφήνεις πίσω σου ένα σαφές ψηφιακό ίχνος. Τα cookies και οι τεχνολογίες ιχνηλάτησης καταγράφουν τις προτιμήσεις σου, τη γεωγραφική σου θέση, ακόμα και τον χρόνο που αφιερώνεις κοιτάζοντας μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδέονται στο μοναδικό σου διαφημιστικό αναγνωριστικό (Advertising ID), επιτρέποντας στις πλατφόρμες να σου προβάλλουν εξαιρετικά στοχευμένες διαφημίσεις.

Η δύναμη της πρόβλεψης και οι αλγόριθμοι συμπεριφοράς

Οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αναλύουν απλώς τι κάνεις εσύ, αλλά και τι κάνουν χιλιάδες άλλοι χρήστες με παρόμοια δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα και συνήθειες με εσένα. Αν η ηλικιακή σου ομάδα, οι φίλοι σου ή άτομα που συχνάζουν στις ίδιες περιοχές με εσένα άρχισαν να αναζητούν ένα συγκεκριμένο προϊόν, ο αλγόριθμος υπολογίζει μαθηματικά ότι υπάρχει τεράστια πιθανότητα να ενδιαφέρει κι εσένα. Συχνά, λοιπόν, δεν πρόκειται για παρακολούθηση, αλλά για μια απίστευτα ακριβή στατιστική πρόβλεψη των αναγκών σου.

Διασύνδεση δεδομένων και άδειες εφαρμογών

Οι εφαρμογές που κατεβάζεις συχνά ζητούν πρόσβαση στην τοποθεσία σου, τις επαφές σου ή το ιστορικό περιήγησης. Όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με έναν φίλο σου και συνδέεστε στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, τα συστήματα διαφήμισης αναγνωρίζουν ότι αλληλεπιδράτε. Αν ο φίλος σου ψάξει για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ο αλγόριθμος ενδέχεται να εμφανίσει τη διαφήμιση και σε εσένα, υποθέτοντας ότι συζητήσατε γι’ αυτό ή ότι μοιράζεστε τα ίδια ενδιαφέροντα.

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