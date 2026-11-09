Η Πένυ Αγοραστού στο Mad Radio 106,2: «Δεν στολίζω ποτέ χριστουγεννιάτικο δέντρο»

Με μια ματιά Η Πένυ Αγοραστού δεν στολίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο λόγω της αγάπης της για την καθαριότητα και επειδή σπάνια βρίσκεται σπίτι.

Ακολουθεί το beauty tip της γιαγιάς της με παγωμένο νερό και παγάκια για το πρόσωπο, ενώ δίνει προτεραιότητα στον καλό ύπνο και την απολέπιση.

Προτιμά να μην επιστρέφουν οι κινηματογραφικοί ήρωες όταν η ιστορία τους έχει ολοκληρωθεί, προτιμώντας νέες παραγωγές.

Δυσκολεύεται να αποχωριστεί το κινητό της στην καθημερινότητα, παρόλο που απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας χωρίς αυτό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με διάθεση για αποκαλύψεις, χιούμορ και αρκετές αυθόρμητες ατάκες, η Πένυ Αγοραστού βρέθηκε στο MAD Radio 106,2 και στην εκπομπή «Mad Weekend Morning Special» με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Από το μυστικό ομορφιάς της γιαγιάς της μέχρι την απόφασή της να μην έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι, η Πένυ Αγοραστού είχε πολλά να αποκαλύψει. Η ηθοποιός μίλησε για τις πιο ιδιαίτερες καθημερινές της συνήθειες, εξήγησε γιατί δεν αποχωρίζεται το τρέξιμο χωρίς κινητό και αποκάλυψε τι δεν θα φορούσε ποτέ. Μια συζήτηση με απρόσμενες εξομολογήσεις, beauty tips και ατάκες που ξεχώρισαν!

«Λέω ότι είμαι στον δρόμο, ενώ είμαι ακόμα σπίτι και βάζω παπούτσια»

Η Πένυ Αγοραστού παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δεν είναι πάντα η πιο συνεπής στα ραντεβού της, καθώς συχνά υπολογίζει πως μπορεί να προλάβει τα πάντα. Όπως περιέγραψε, «Αργώ λίγο στα ραντεβού μου, γιατί πιστεύω ότι όλα μπορώ να τα καταφέρω», ενώ αποκάλυψε πως είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να πουν ότι βρίσκονται ήδη στον δρόμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακόμα στο σπίτι και φοράνε τα παπούτσια τους. Το παράδοξο, όπως σημείωσε, είναι ότι «Για έναν περίεργο λόγο είμαι πάντα στην ώρα μου».

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Η γυμναστική, πάντως, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα στο πρόγραμμά της. Προτιμά να πηγαίνει το πρωί, μόλις ξυπνήσει, καθώς γνωρίζει ότι αν αφήσει την προπόνηση για αργότερα, είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να την εντάξει στην υπόλοιπη ημέρα. Μάλιστα, αγαπά ιδιαίτερα το τρέξιμο στο Άλσος Νέας Σμύρνης, κοντά στο σπίτι της, και επιλέγει να αφήνει το κινητό της στην άκρη.

«Πηγαίνω για τρέξιμο χωρίς καμία επαφή με το κινητό. Θέλω να ακούω τη φύση, τον κόσμο που μιλάει ή ακόμα και την απόλυτη ησυχία», ανέφερε, εξηγώντας ότι μπορεί να περάσει αυτό το μισάωρο χωρίς να αναζητήσει καθόλου το τηλέφωνό της. Όπως είπε, αν βρισκόταν σε ένα ταξίδι, θα μπορούσε να περάσει ακόμα και μία ολόκληρη ημέρα χωρίς αυτό.

Γιατί δεν στολίζει ποτέ το σπίτι της τα Χριστούγεννα

Μία από τις πιο απρόσμενες αποκαλύψεις της συνέντευξης αφορούσε τα Χριστούγεννα και την απόφασή της να μη στολίζει το σπίτι της. Η αιτία είναι η ιδιαίτερη αγάπη της για την καθαριότητα. Η σκέψη ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια συγκεντρώνουν σκόνη είναι αρκετή για να την αποτρέψει από το να μπει στη διαδικασία του στολισμού.

Επιπλέον, όπως εξήγησε, σπάνια βρίσκεται στο σπίτι κατά τη διάρκεια των γιορτών, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε επειδή επιλέγει να ταξιδεύει. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δική της χριστουγεννιάτικη παράδοση. Αντί για στολίδια, προτιμά να περνά χρόνο στην κουζίνα, ετοιμάζοντας γιορτινά φαγητά και γλυκά, με τα μελομακάρονα να έχουν ξεχωριστή θέση στις επιλογές της.

Το beauty hack της γιαγιάς της που προσπαθεί να ακολουθήσει

Η Πένυ Αγοραστού αποκάλυψε πως το beauty secret της γιαγιάς της είναι να πλένει κάθε πρωί το πρόσωπό της με παγωμένο νερό και παγάκια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Η γιαγιά μου πλένει κάθε πρωί το πρόσωπό της με παγωμένο νερό, με παγάκια», μια συνήθεια που, όπως παρατήρησε η ίδια, ίσως συμβάλλει στο γεγονός ότι, παρόλο που είναι 87 ετών, διατηρεί ένα πολύ φρέσκο πρόσωπο. Η ηθοποιός προσπαθεί να ακολουθήσει το ίδιο μυστικό, αν και παραδέχτηκε πως δεν το καταφέρνει καθημερινά.

Όσο για τη δική της ρουτίνα περιποίησης, υπάρχει ένας κανόνας που δεν παραλείπει ποτέ: «Πάντα, μα πάντα, ξεβάφομαι». Δεν είναι, ωστόσο, υπέρ της υπερβολικής χρήσης καλλυντικών, καθώς πιστεύει ότι «Λίγες κρέμες και όχι πολλά πράγματα στο πρόσωπο» είναι προτιμότερα. Παράλληλα, γυμνάζεται, πίνει πολύ νερό και προσέχει τη διατροφή της, καθώς θεωρεί ότι η ομορφιά ξεκινά «από μέσα προς τα έξω».

Η άποψή της για τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες

Με αφορμή τη συζήτηση για την πιθανή επιστροφή του Johnny Depp στον ρόλο του Jack Sparrow στους «Πειρατές της Καραϊβικής», η Πένυ Αγοραστού μοιράστηκε μια ενδιαφέρουσα άποψη για τις κινηματογραφικές συνέχειες. Η ίδια θεωρεί πως οι μεγάλοι κινηματογραφικοί ήρωες δεν χρειάζεται να επιστρέφουν, όταν η ιστορία τους έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο της. Όπως είπε, «Κάποιοι ήρωες πρέπει να μένουν εκεί που τους έχουμε αγαπήσει, στο peak τους, και να μην επιστρέφουν», εξηγώντας ότι δεν θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια ταινία ή σειρά που έχει ήδη κάνει τον κύκλο της, μόνο και μόνο για να εμφανιστεί σε έναν νέο κύκλο της. Προτιμά να δοκιμάζεται σε καινούργιες ιστορίες και παραγωγές.

Η συγκεκριμένη άποψη συνδέθηκε στη συζήτηση και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις προσωπικές της σχέσεις. Όπως εξήγησε, της αρέσει να ζει μια σχέση ολοκληρωμένα και, όταν αυτή τελειώσει, να μπορεί να αποχωρεί από αυτήν. Παράλληλα, θεωρεί ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να προσπαθούν διαρκώς ώστε μια σχέση να παραμένει στο καλύτερο δυνατό σημείο της.

Το MADWalk 2026, ο αγαπημένος της σχεδιαστής και η αδυναμία της στο vintage στιλ

Η Πένυ Αγοραστού αποκάλυψε επίσης ότι φέτος θα δώσει το «παρών» στο MADWALK 2026, παρόλο που έχει αρκετά χρόνια να παρακολουθήσει τη διοργάνωση. Όπως εξήγησε, το προηγούμενο διάστημα δυσκολευόταν να συνδεθεί με τη νέα γενιά καλλιτεχνών και να μπει στο κλίμα της μουσικής σκηνής που διαμορφώνεται σήμερα.

Ένας από τους λόγους που ανυπομονεί είναι η παρουσία του αγαπημένου της σχεδιαστή, του Βασίλη Ζούλια. Η ίδια λατρεύει την αισθητική του, την οποία περιέγραψε ως έναν συνδυασμό vintage διάθεσης, επιρροών από τη δεκαετία του ’60 και θηλυκότητας. «Μου αρέσει πολύ το στιλ του Βασίλη Ζούλια, είναι λίγο vintage, λίγο 60s και ταυτόχρονα sexy. Είναι κλασάτα ρούχα», ανέφερε.

Για το προσωπικό της στιλ, η Πένυ Αγοραστού ανέφερε: «Προτιμώ τις πιο ήσυχες αποχρώσεις, όπως το μαύρο, το καφέ και το μπορντό, αλλά και κόκκινο το οποίο είναι το χρώμα μου». Δήλωσε πως είναι αρκετά κλασική και συντηρητική στις ενδυματολογικές επιλογές της και δεν ακολουθεί τις τάσεις αν δεν της αρέσουν. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως υπάρχουν πράγματα που δεν θα φορούσε ποτέ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Crocs. «Μου αρέσει να βλέπω τους άλλους να κάνουν τολμηρούς συνδυασμούς, αλλά εγώ δεν θα το έκανα», ανέφερε, εξηγώντας πως προτιμά να μένει πιστή στο δικό της στιλ.

Τα κεριά So Peny και οι χριστουγεννιάτικες μυρωδιές που ετοιμάζει

Αυτή την περίοδο, ένα μεγάλο κομμάτι της δημιουργικής της καθημερινότητας είναι αφιερωμένο στα κεριά της, τα So Peny, τα οποία αποκαλεί με αγάπη «το παιδάκι μου». Μιλώντας για τα κεριά της, η Πένυ Αγοραστού εξήγησε πως είναι φτιαγμένα από κερί σόγιας και παράλληλα μοιράστηκε ένα tip για τη σωστή χρήση τους, λέγοντας πως «Όταν θέλουμε να σβήσουμε ένα κερί, δεν φυσάμε τη φλόγα, αλλά χρησιμοποιούμε το καπάκι του».

Παράλληλα, ετοιμάζει νέες χριστουγεννιάτικες μυρωδιές, με αρώματα που παραπέμπουν στις πιο αγαπημένες γιορτινές στιγμές. Μελομακάρονο, ginger, βανίλια και κανέλα είναι μερικές από τις επιλογές που ετοιμάζει, ενώ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και για τη δεύτερη σεζόν του εγχειρήματος.

Η δυσκολία να αφήσει το κινητό και η ανάγκη για ηρεμία

Παρότι μπορεί να περάσει μισή ώρα τρέχοντας χωρίς κινητό, η Πένυ Αγοραστού παραδέχτηκε ότι στην υπόλοιπη καθημερινότητά της η συσκευή έχει αρχίσει να επηρεάζει αρκετά την προσοχή της. Μάλιστα, την ενοχλεί όταν συνειδητοποιεί ότι αποσπάται συνεχώς και αναζητά το τηλέφωνό της, ακόμα και όταν θέλει να συγκεντρωθεί σε κάτι άλλο.

«Εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου όταν αποσπάται η προσοχή μου όταν πάω να διαβάσω ένα βιβλίο για να πιάσω πάλι το κινητό», ανέφερε η Πένυ Αγοραστού, παραδεχόμενη πως δυσκολεύεται να διαβάσει για μία ολόκληρη ώρα χωρίς να ελέγξει ενδιάμεσα το κινητό της. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να περιορίσει αυτή τη συνήθεια και να βρίσκει περισσότερη ισορροπία μέσα στην ημέρα, έχοντας εντάξει και τον διαλογισμό στην καθημερινότητά της.

«Οι καρκίνοι είμαστε “killers”»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια πιο ανάλαφρη συζήτηση για τα ζώδια. Η Πένυ Αγοραστού αποκάλυψε ότι είναι Καρκίνος και σχολίασε με χιούμορ ένα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο ζώδιό της: «Είμαστε θέατρο, λέμε ότι στενοχωριόμαστε αλλά δεν στενοχωριόμαστε ποτέ πραγματικά, είμαστε killers».

Όσο για τη συμβατότητα με τα υπόλοιπα ζώδια, ανέφερε ότι ταιριάζει με Ταύρους και Αιγόκερους, αν και παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές την εκνευρίζει η τάση τους να έχουν τα πάντα οργανωμένα και χωρισμένα σε συγκεκριμένα «κουτάκια».

Μια συνέντευξη γεμάτη προσωπικές λεπτομέρειες, μικρές καθημερινές αλήθειες και χιούμορ, μέσα από την οποία η Πένυ Αγοραστού μοιράστηκε όχι μόνο τις συνήθειες και τις προτιμήσεις της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, τη δουλειά και τις σχέσεις της.

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