ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε προσκλήσεις, backstage passes από το Mad Radio για το MadWalk 2026 by Three Cents

Το μεγαλύτερο fashion & music event της χρονιάς πλησιάζει και το MAD Radio 106,2 σού δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί όπου η μόδα συναντά τη μουσική

Με μια ματιά Το Mad Radio 106,2 διοργανώνει διαγωνισμό για το MadWalk 2026 by Three Cents με 35 διπλά δώρα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για πρόβα, backstage passes ή προσκλήσεις για τη μεγάλη βραδιά.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω Viber, απαντώντας σε ερωτήσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από 2 έως 20 Νοεμβρίου 2026, με τρεις ξεχωριστές κληρώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα ετοιμάζεται να συναντήσει τη μουσική σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά events της χρονιάς και το MadWalk 2026 by Three Cents έρχεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), για μια βραδιά γεμάτη fashion statements, ξεχωριστές δημιουργίες και δυνατές μουσικές στιγμές.

Και επειδή στο MAD θέλουμε να ζεις την εμπειρία λίγο πιο κοντά, το MAD Radio 106,2 ετοιμάζει έναν μεγάλο διαγωνισμό με συνολικά 35 διπλά δώρα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ανακαλύψεις διαφορετικές πλευρές της διοργάνωσης!

3 εβδομάδες, 3 κληρώσεις και 70 συνολικά ατομικές προσβάσεις!

Τι μπορείς να κερδίσεις;

Ανάλογα με την εβδομάδα συμμετοχής σου, μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν:

20 διπλές προσκλήσεις για την πρόβα generale: Μια ευκαιρία να πάρεις μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζονται για το MadWalk 2026 by Three Cents.

10 διπλά backstage passes: Για να βρεθείς πιο κοντά στα παρασκήνια της διοργάνωσης και να ζήσεις την ατμόσφαιρα πίσω από το εντυπωσιακό show.

5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη βραδιά: Για να απολαύσεις από κοντά το MadWalk 2026 by Three Cents, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Πώς θα πάρεις μέρος στον διαγωνισμό;

Η συμμετοχή είναι απλή και γίνεται μέσω Viber!

Συντονίσου στο MAD Radio 106,2, άκουσε τις ερωτήσεις που θα θέτουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί στις εκπομπές τους, επίλεξε τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις τρεις διαθέσιμες επιλογές και στείλε την μέσω Viber στο 6936 646 656.

Κάθε σωστή και εμπρόθεσμη απάντηση αποτελεί μία έγκυρη συμμετοχή στην αντίστοιχη εβδομαδιαία κλήρωση. Μάλιστα, μπορείς να συμμετέχεις σε περισσότερες από μία ερωτήσεις, αυξάνοντας τις ευκαιρίες σου να κερδίσεις!

Σημείωσε τις ημερομηνίες!

2–6 Νοεμβρίου 2026: Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές προσκλήσεις για την πρόβα generale. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

9–13 Νοεμβρίου 2026: Διεκδίκησε ένα από τα 10 διπλά backstage passes. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

16–20 Νοεμβρίου 2026: Διεκδίκησε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη βραδιά. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και λογαριασμό Viber.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά σε ολόκληρη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό από το οποίο συμμετείχαν.

Έτοιμος για το MadWalk 2026 by Three Cents; Συντονίσου στο MAD Radio 106,2, μείνε σε ετοιμότητα για τις ερωτήσεις των παραγωγών και στείλε τη σωστή απάντηση μέσω Viber. Η επόμενη μεγάλη fashion & music εμπειρία μπορεί να σε περιμένει!

Καλή επιτυχία!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD RADIO 106,2 – MADWALK 2026 BY THREE CENTS»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio 106,2, με αφορμή τη διοργάνωση του MadWalk 2026 by Three Cents.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών και της απονομής των δώρων.

Β. Τα Δώρα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα πέντε (35) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν τα ακόλουθα δώρα:

1η Κλήρωση – Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Είκοσι (20) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την πρόβα generale του MadWalk 2026 by Three Cents.

2η Κλήρωση – Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από δύο (2) backstage passes για το MadWalk 2026 by Three Cents.

3η Κλήρωση – Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη βραδιά του MadWalk 2026 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Συνολικά θα διατεθούν τριάντα πέντε (35) διπλά δώρα, τα οποία αντιστοιχούν σε εβδομήντα (70) ατομικές προσβάσεις, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε δώρου.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της.

Γ. Όροι και Διαδικασία Συμμετοχής

Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Η Διάρκεια του Διαγωνισμού χωρίζεται σε τρεις περιόδους συμμετοχής:

1η περίοδος: 2 έως 6 Νοεμβρίου 2026, για την κλήρωση των είκοσι (20) διπλών προσκλήσεων για την πρόβα generale.

2 έως 6 Νοεμβρίου 2026, για την κλήρωση των είκοσι (20) διπλών προσκλήσεων για την πρόβα generale. 2η περίοδος: 9 έως 13 Νοεμβρίου 2026, για την κλήρωση των δέκα (10) διπλών backstage passes.

9 έως 13 Νοεμβρίου 2026, για την κλήρωση των δέκα (10) διπλών backstage passes. 3η περίοδος: 16 έως 20 Νοεμβρίου 2026, για την κλήρωση των πέντε (5) διπλών προσκλήσεων για τη μεγάλη βραδιά.

Κάθε περίοδος συμμετοχής ολοκληρώνεται την αντίστοιχη Παρασκευή, πριν από τη διενέργεια της προγραμματισμένης κλήρωσης, σε χρόνο που θα ανακοινώνεται από τον MAD Radio 106,2.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε περιόδου, δεν γίνονται δεκτές νέες συμμετοχές για την αντίστοιχη κλήρωση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

γ) Διαθέτουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και λογαριασμό στην εφαρμογή Viber.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

Μηχανισμός Συμμετοχής

Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 θα θέτουν, στο πλαίσιο των ραδιοφωνικών εκπομπών τους, ερωτήσεις σχετικές με το MadWalk 2026 by Three Cents.

Συγκεκριμένα:

α) Σε κάθε εκπομπή θα διατυπώνεται μία (1) ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις.

β) Οι ακροατές θα καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση και να τη στείλουν με μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6936 646 656.

γ) Κάθε σωστή απάντηση που αποστέλλεται εντός του χρονικού διαστήματος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί μία (1) έγκυρη συμμετοχή στην αντίστοιχη εβδομαδιαία κλήρωση.

δ) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος σε περισσότερες από μία ερωτήσεις, αποκτώντας μία (1) συμμετοχή για κάθε διαφορετική ερώτηση στην οποία απαντά σωστά.

ε) Σε περίπτωση αποστολής περισσότερων μηνυμάτων από τον ίδιο αριθμό Viber για την ίδια ερώτηση, λαμβάνεται υπόψη μόνο μία (1) σωστή απάντηση.

στ) Απαντήσεις που αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή δεν αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης δεν θεωρούνται έγκυρες συμμετοχές.

Κατά τη συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού προβλέπεται η πραγματοποίηση ενενήντα μίας (91) ραδιοφωνικών εκπομπών, στο πλαίσιο των οποίων θα πραγματοποιούνται οι σχετικές ερωτήσεις.

Οι έγκυρες συμμετοχές συγκεντρώνονται ανά περίοδο και συμμετέχουν αποκλειστικά στην κλήρωση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι συμμετοχές δεν μεταφέρονται αυτομάτως από τη μία περίοδο στην επόμενη.

Ανάδειξη Νικητών

Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) ξεχωριστές ηλεκτρονικές κληρώσεις:

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών της πρώτης περιόδου θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών της δεύτερης περιόδου θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών της τρίτης περιόδου θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής που διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας.

Κάθε έγκυρη συμμετοχή αποτελεί μία ξεχωριστή εγγραφή στην αντίστοιχη κλήρωση.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία (1) φορά κατά τη συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού. Εφόσον έχει ήδη αναδειχθεί νικητής σε προηγούμενη κλήρωση, αποκλείεται από την ανάδειξη νέου δώρου.

Εφόσον ο ίδιος Συμμετέχων αναδειχθεί περισσότερες από μία φορές στην ίδια κλήρωση, διατηρεί μόνο το πρώτο δώρο και πραγματοποιείται νέα επιλογή για την ανάδειξη διαφορετικού νικητή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της εγκυρότητας των συμμετοχών και αποκλεισμού οποιουδήποτε Συμμετέχοντα παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή επιχειρεί να επηρεάσει αθέμιτα τη διαδικασία συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών.

Ενημέρωση Νικητών και Παραλαβή Δώρων

Οι νικητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή τους.

Τα ονόματα των νικητών δύνανται επίσης να ανακοινωθούν στον αέρα του MAD Radio 106,2 και στον Δικτυακό Τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοργανώτριας.

Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πρώτη ειδοποίησή του, αρνηθεί το δώρο ή διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους Όρους συμμετοχής, χάνει το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο απονέμεται στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Η Διοργανώτρια δύναται να ορίσει συντομότερη προθεσμία ανταπόκρισης, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόβας ή της εκδήλωσης, ενημερώνοντας σχετικά τον νικητή κατά την πρώτη επικοινωνία.

Ειδικοί Όροι Δώρων

Οι προσκλήσεις και τα backstage passes αφορούν αποκλειστικά το MadWalk 2026 by Three Cents και δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής ή πρόσβασης σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση ή εκδήλωση.

Η πρόσβαση στον χώρο της πρόβας generale, στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης και στους backstage χώρους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργάνωσης και τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας.

Ειδικότερα:

α) Οι νικητές των διπλών προσκλήσεων για την πρόβα generale θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και το σημείο προσέλευσης.

β) Οι νικητές των διπλών backstage passes θα ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες ζώνες και ώρες πρόσβασης. Τα backstage passes δεν συνεπάγονται απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους χώρους της διοργάνωσης ούτε εγγυώνται συνάντηση με καλλιτέχνες, παρουσιαστές ή άλλους συντελεστές.

γ) Οι νικητές των διπλών προσκλήσεων για τη μεγάλη βραδιά θα ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής των προσκλήσεων και την πρόσβασή τους στον χώρο της εκδήλωσης.

δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης για την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών.

ε) Όλοι οι νικητές και οι συνοδοί τους υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου διεξαγωγής και τις οδηγίες του προσωπικού της διοργάνωσης.

στ) Η μη προσέλευση του νικητή ή του συνοδού του κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος χρήσης του δώρου, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης ή αποζημίωσης.

Τα δώρα δεν περιλαμβάνουν έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των ρητά αναφερομένων.

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας, του χώρου ή των συνθηκών πραγματοποίησης της πρόβας ή της εκδήλωσης, οι νικητές θα ενημερωθούν σχετικά από τη Διοργανώτρια.

Τροποποίηση ή Ακύρωση Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, να μεταβάλει τη διάρκεια ή τις ημερομηνίες των κληρώσεων ή να αναστείλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της.

Οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή θα γνωστοποιείται εγκαίρως μέσω του Δικτυακού Τόπου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Οι τροποποιήσεις δεν θα θίγουν αδικαιολόγητα δικαιώματα που έχουν ήδη αποκτηθεί από τους Συμμετέχοντες ή τους νικητές.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, διακοπές ή αποτυχία μετάδοσης μηνυμάτων μέσω Viber, οι οποίες οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα δικτύων τηλεπικοινωνιών, σύνδεσης στο διαδίκτυο ή λειτουργίας της εφαρμογής.

Η ευθύνη για την ορθή αποστολή του μηνύματος συμμετοχής βαρύνει τον Συμμετέχοντα.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για περιστατικά που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της και επηρεάζουν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Διοργανώτρια, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία περιλαμβάνουν:

Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή μέσω Viber.

Τις απαντήσεις και τα στοιχεία συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Το ονοματεπώνυμο και τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας των νικητών.

Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και την παράδοση των δώρων.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση των συμμετοχών, την πραγματοποίηση των κληρώσεων, την επικοινωνία με τους νικητές, την παράδοση των δώρων και τη συμμόρφωση της Διοργανώτριας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Η επεξεργασία βασίζεται, κατά περίπτωση, στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των όρων συμμετοχής, στη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις και στο έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας για τη διασφάλιση της ορθής και αδιάβλητης διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή διαφημιστικών ή προωθητικών μηνυμάτων χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη βάση.

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς και, κατά κανόνα, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα από την ισχύουσα νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση [email protected].

Επιπλέον, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται ότι ο Συμμετέχων έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους παρόντες Όρους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος, η ακυρότητα αυτή δεν επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων Όρων.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα κατά νόμο δικαστήρια.