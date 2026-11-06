Η Megan των KATSEYE πρωταγωνιστεί στη νέα συνεργασία Rare Beauty x Warby Parker!

Με μια ματιά Η Rare Beauty και η Warby Parker συνεργάζονται για μια συλλογή γυαλιών εμπνευσμένη από αποχρώσεις ρουζ.

Η συλλογή περιλαμβάνει 5 σχέδια γυαλιών και γυαλιών ηλίου, καθένα συνδεδεμένο με μια απόχρωση Soft Pinch Liquid Blush.

Η Megan Skiendiel των KATSEYE πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της νέας συνεργασίας.

Κάθε αγορά στηρίζει το πρόγραμμα Buy a Pair, Give a Pair της Warby Parker και το Rare Impact Fund. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι ένα ολοκληρωμένο beauty look σταματά στο μακιγιάζ, η νέα συνεργασία της Rare Beauty με τη Warby Parker έρχεται να σου αλλάξει λίγο τη γνώμη. Τα δύο brands ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια limited-edition συλλογή γυαλιών, εμπνευσμένη από τις πολυσυζητημένες αποχρώσεις των Soft Pinch Liquid Blush, μεταφέροντας την αισθητική των αγαπημένων ρουζ σε ένα εντελώς διαφορετικό fashion item.

Και το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 5 σχέδια γυαλιών και γυαλιών ηλίου αντλούν έμπνευση από πέντε χαρακτηριστικές αποχρώσεις της Rare Beauty, δημιουργώντας έναν πρωτότυπο συνδυασμό ανάμεσα στο beauty και το eyewear. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η Megan Skiendiel από τις KATSEYE, η οποία αναλαμβάνει να δώσει πρόσωπο και χαρακτήρα στη συνεργασία. Αν, λοιπόν, αγαπάς τα ιδιαίτερα αξεσουάρ και τις συλλογές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, αυτή είναι μία από εκείνες τις κυκλοφορίες που αξίζει να προσέξεις.

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5 σχέδια, 5 αποχρώσεις από τα αγαπημένα Soft Pinch Liquid Blush

Η ιδέα πίσω από τη συνεργασία ξεκίνησε από ένα απλό αλλά αρκετά έξυπνο ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν τα γυαλιά σου μπορούσαν να ταιριάξουν χρωματικά με το αγαπημένο σου ρουζ; Έτσι, η Warby Parker και η Rare Beauty δημιούργησαν μια capsule συλλογή 5 διαφορετικών σκελετών, καθένας από τους οποίους συνδέεται με μία από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις των Soft Pinch Liquid Blush. Η Franny είναι ίσως η πιο ιδιαίτερη επιλογή για εσένα που αγαπάς τα σχέδια με χαρακτήρα. Συνδυάζει στοιχεία cat-eye και στρογγυλού σκελετού, ενώ η ζεστή chestnut απόχρωσή της είναι εμπνευσμένη από το «Resilience». Η Elwell κινείται σε πιο ουδέτερους τόνους, με ροζ φακούς που παραπέμπουν στην απόχρωση «Encourage». Είναι μια επιλογή που μπορεί να προσθέσει μια διακριτική χρωματική πινελιά στην εμφάνισή σου, χωρίς να γίνεται υπερβολική.

Αν προτιμάς τις πιο γλυκές και ρομαντικές αποχρώσεις, η Millie ξεχωρίζει χάρη στις απαλές, γλυπτικές καμπύλες της και τον rosy τόνο της, που αντλεί έμπνευση από το «Worth». Η Gillian, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα oversized γυαλιά, με λεπτό σκελετό και nude mauve χρώμα εμπνευσμένο από το «Hope». Τέλος, η Albie ολοκληρώνει τη συλλογή με μια πιο minimal προσέγγιση. Πρόκειται για έναν οβάλ μεταλλικό σκελετό με βαθιούς berry φακούς, που παραπέμπουν στην απόχρωση «Faith». Πέντε διαφορετικές αισθητικές, λοιπόν, που μεταφέρουν τη χρωματική ταυτότητα της Rare Beauty σε ένα αξεσουάρ που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την εικόνα σου.

Η Megan Skiendiel των KATSEYE πρωταγωνιστεί στην καμπάνια

Για την παρουσίαση της συλλογής, τα δύο brands επέλεξαν τη Megan Skiendiel από τις KATSEYE, η οποία γίνεται το πρόσωπο της καμπάνιας. Η επιλογή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με την παρουσίαση της συνεργασίας, η ίδια είναι εδώ και καιρό θαυμάστρια τόσο της Rare Beauty όσο και της Warby Parker και είχε την ευκαιρία να δει πρώτη τα πέντε σχέδια της νέας συλλογής. Η συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο αισθητικό αποτέλεσμα. Κάθε αγορά στηρίζει το πρόγραμμα Buy a Pair, Give a Pair της Warby Parker, μέσα από το οποίο η εταιρεία συνδέει την πώληση γυαλιών με την προσφορά τους σε ανθρώπους που τα χρειάζονται. Παράλληλα, η σύμπραξη περιλαμβάνει και δωρεά στο Rare Impact Fund, την πρωτοβουλία της Rare Beauty που έχει ως στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε υπηρεσίες και πόρους ψυχικής υγείας.

Πόσο κοστίζουν τα γυαλιά Rare Beauty x Warby Parker;

Η limited-edition συλλογή περιλαμβάνει πέντε σχέδια και οι τιμές της κυμαίνονται από 95 έως 145 δολάρια. Τα γυαλιά είναι διαθέσιμα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Warby Parker, δίνοντας στους fans των δύο brands την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της συνεργασίας. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κυκλοφορία να ξεχωρίζει είναι η ιδέα ότι το beauty και η μόδα δεν χρειάζεται να λειτουργούν ως δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Μπορεί να επιλέγεις το ρουζ σου με βάση τη διάθεσή σου και, αυτή τη φορά, να βρίσκεις την ίδια χρωματική έμπνευση και στα γυαλιά σου. Και αν η Rare Beauty έχει ήδη κερδίσει μια θέση στη συλλογή των αγαπημένων σου beauty brands, η συνεργασία με τη Warby Parker ίσως σου δώσει έναν ακόμη λόγο να κοιτάξεις τα αξεσουάρ σου με διαφορετική ματιά.

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