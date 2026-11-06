Celeb World 06.11.2026

Νέα δικαστική αποκάλυψη για τον Russell Brand – Ο ισχυρισμός για την παρουσία της Katy Perry

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Η Katy Perry αναφέρθηκε στις δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση του Russell Brand και ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2009
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ισχυρισμός ότι η Katy Perry ενδέχεται να ήταν παρούσα σε περιστατικό του 2009 με τον Russell Brand.
  • Η αστυνομία δεν πήρε κατάθεση από την Katy Perry για το περιστατικό.
  • Η αναφορά στην παρουσία της Katy Perry αφαιρέθηκε από τη δικογραφία κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης.
  • Οι ένορκοι δεν ενημερώθηκαν για τον εθισμό του Brand ή τη σχέση του με την Perry.
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Στο επίκεντρο δικαστικών διαδικασιών για περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Russell Brand αντιμετωπίζει νέες αποκαλύψεις που αφορούν την πιθανή παρουσία της πρώην συζύγου του, Katy Perry. Σύμφωνα με νομικές συζητήσεις που προηγήθηκαν της εκδίκασης της υπόθεσης από ενόρκους, εκφράστηκε ο ισχυρισμός ότι η διάσημη τραγουδίστρια ενδέχεται να ήταν παρούσα σε ένα περιστατικό του 2009, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το Channel 4.

Η Katy Perry και ο Russell Brand σε επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.
Η Katy Perry και ο Russell Brand ποζάρουν μαζί σε εκδήλωση.

Ο Ian Winter KC, επικεφαλής της υπεράσπισης του Russell Brand, ανέφερε συγκεκριμένα ότι η φερόμενη παθούσα δήλωσε πως υπήρχαν και άλλοι παρόντες στο χώρο, οι οποίοι ενδεχομένως να συμπεριελάμβαναν και τη μελλοντική σύζυγο του κατηγορουμένου, Katy Perry. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται αφορά φερόμενη επίθεση όπου ο Russell Brand φέρεται να έβαλε το κεφάλι του σε γυναίκας.

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Παρόλα αυτά, η αστυνομία του Λονδίνου (Scotland Yard) δεν προχώρησε ποτέ σε λήψη κατάθεσης από την Katy Perry, η οποία τότε ήταν 42 ετών. Επιπλέον, η αναφορά στην παρουσία της ποπ σταρ αφαιρέθηκε από τη δικογραφία, κατόπιν αιτήματος της νομικής ομάδας του Russell Brand. Η εισαγγελέας Riel Karmy-Jones KC συμφώνησε στην αφαίρεση, δηλώνοντας ότι «για αποφυγή παρεξηγήσεων, η εισαγγελία αναγνωρίζει ότι θέματα μετά το 2009 που αφορούν τη σχέση του με την Katy Perry ενδέχεται να είναι ευαίσθητα, όπως και οι προηγούμενες θρησκευτικές του πεποιθήσεις, και είμαστε σύμφωνοι με την αφαίρεση αυτών των στοιχείων».

Η Katy Perry και ο Russell Brand σε κοινή τους εμφάνιση.
Η Katy Perry και ο Russell Brand ποζάρουν μαζί σε εκδήλωση.

Το ζεύγος Katy Perry και Russell Brand γνωρίστηκε το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «Get Him To The Greek» και παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα με μια παραδοσιακή ινδουιστική τελετή στην Ρατζαστάν της Ινδίας. Ωστόσο, ο γάμος τους διήρκεσε μόλις 14 μήνες, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται το 2012.

Η Katy Perry και ο Russell Brand στα βραβεία Grammy.
Η Katy Perry και ο Russell Brand ποζάρουν μαζί στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ένορκοι αποκλείστηκαν επίσης από το να ενημερωθούν για λεπτομέρειες σχετικά με τον εθισμό του Russell Brand σε αλκοόλ και ναρκωτικά, πριν την μεταστροφή του στον Χριστιανισμό το 2024. Ο ανώτερος εισαγγελέας David Roberts δήλωσε ότι «ακολουθήσαμε όλες τις εύλογες γραμμές έρευνας με καταθέσεις που θα ήταν σχετικές με τις συγκεκριμένες κατηγορίες και είμαι ικανοποιημένος ότι καλύφθηκαν όλες οι εύλογες γραμμές έρευνας».

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Katy Perry Russell Brand δίκη
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