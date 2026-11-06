Celeb News 06.11.2026

Η Taylor Swift έκαψε τον γαμήλιο στολισμό της – Ο λόγος πίσω από την απόφαση

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Μάθε γιατί η Taylor Swift έδωσε ασυνήθιστη εντολή για την καταστροφή του στολισμού του γάμου της με τον Travis Kelce
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ομάδα της Taylor Swift κατέστρεψε τον γαμήλιο στολισμό μετά την τελετή.
  • Ο λόγος ήταν η αποτροπή κλοπής και μεταπώλησης του στολισμού.
  • Η απόφαση δεν αφορά την ίδια την Taylor Swift, αλλά την ομάδα της.
  • Για τη μεταφορά και καταστροφή του στολισμού χρειάστηκαν 11 φορτηγά.
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Μια ασυνήθιστη ενέργεια φέρεται να πραγματοποίησε η ομάδα της Taylor Swift μετά τον πρόσφατο γάμο της με τον Travis Kelce. Σύμφωνα με δημοσίευμα, δόθηκε εντολή να καταστραφεί ο εντυπωσιακός στολισμός που είχε στηθεί για την τελετή, μια κίνηση που εξέπληξε πολλούς.

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https://www.instagram.com/mtv/

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την απόφαση, σύμφωνα με πηγή που μίλησε αποκλειστικά στην βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ήταν η προστασία του σκηνικού από πιθανή κλοπή και μεταπώληση. Η ομάδα της τραγουδίστριας επιθυμούσε να αποτρέψει οποιονδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στα διακοσμητικά στοιχεία και να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά. «Δεν ήθελαν να τον κλέψει κάποιος και στη συνέχεια να τον βγάλει σε δημοπρασία ή να τον πουλήσει, οπότε απλώς τα έκαψαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, περιγράφοντας την ακραία φύση της ενέργειας.

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Το δημοσίευμα τονίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποδίδεται προσωπικά στην Taylor Swift, αλλά στα μέλη της ομάδας της, τα οποία ανέλαβαν τον σχετικό σχεδιασμό και την υλοποίηση. Παρά την εντυπωσιακή διακόσμηση, η επιθυμία για πλήρη εξαφάνιση κάθε ίχνους της εκδήλωσης ήταν επιτακτική.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κλίμακα της επιχείρησης απομάκρυνσης και καταστροφής του στολισμού περιγράφεται ως σημαντική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρειάστηκαν 11 φορτηγά νταλίκες για τη μεταφορά του σε όλη τη χώρα, προτού τελικά καταστραφεί. Αυτό υπογραμμίζει την προσπάθεια να μην αφεθεί κανένα στοιχείο πίσω, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κανένα «ίχνος» της εκδήλωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια της τελετής, φέρεται να προσφέρθηκαν «γλυκά που περίσσεψαν» στους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Madison Square Garden. Ωστόσο, η προτεραιότητα των συνεργατών της τραγουδίστριας ήταν σαφώς να μην αφήσουν πίσω τους κανένα στοιχείο από την εντυπωσιακή διακόσμηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η καταστροφή του στολισμού. Η ενέργεια αυτή, αν και ασυνήθιστη, δείχνει την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προσπάθεια της ομάδας της Taylor Swift να διατηρήσει τον έλεγχο της εικόνας της καλλιτέχνιδας, ακόμη και μετά από μια προσωπική της στιγμή.

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Taylor Swift Travis Kelce
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