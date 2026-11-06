Beauty 06.11.2026

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

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Το eyemaxxing φέρνει μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση στο μακιγιάζ των ματιών, με διαβαθμίσεις χρωμάτων που χαρίζουν βάθος
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "Eyemaxxing" είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ ματιών που εστιάζει στη σταδιακή μετάβαση χρωμάτων (gradient).
  • Η τεχνική δημιουργεί βάθος στην εξωτερική γωνία, διατηρώντας το εσωτερικό φωτεινό για επιμηκυμένο βλέμμα.
  • Χρησιμοποιούνται σοκολατί αποχρώσεις και συνδυασμός καφέ-μαύρου eyeliner για φυσικό αποτέλεσμα.
  • Η διαβάθμιση εφαρμόζεται και στις βλεφαρίδες με καφέ και μαύρη μάσκαρα για ολοκληρωμένο look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το smoky eye επιστρέφει κάθε φθινόπωρο και χειμώνα, αποκτώντας μια πιο σύγχρονη, αισθησιακή και εκλεπτυσμένη διάσταση. Είναι εκείνο το μακιγιάζ που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό beauty look, προσθέτοντας ένταση στο βλέμμα χωρίς να χρειάζονται υπερβολές. Φέτος, ωστόσο, η τάση αποκτά μια διαφορετική προσέγγιση, αφήνοντας πίσω την ιδέα ότι ένα εντυπωσιακό smoky eye απαιτεί πολύ σκούρα σκιά σε ολόκληρο το βλέφαρο.

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Το μυστικό βρίσκεται στην τεχνική του gradient, δηλαδή στη σταδιακή μετάβαση από τις πιο ανοιχτές στις πιο σκούρες αποχρώσεις. Αντί να καλύπτουμε όλη την περιοχή των ματιών με έντονο χρώμα, δημιουργούμε βάθος κυρίως στην εξωτερική γωνία, διατηρώντας το εσωτερικό μέρος πιο φωτεινό και απαλό.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα βλέμμα πιο επιμηκυμένο, με φυσική διάσταση και τη σωστή δόση μυστηρίου. Μάλιστα, οι σοκολατί αποχρώσεις αποτελούν μία από τις πιο όμορφες επιλογές για τη συγκεκριμένη τεχνική, καθώς προσφέρουν ένταση χωρίς τη σκληρότητα του απόλυτου μαύρου.

1. Ξεκίνα με μια κρεμώδη σκιά σε σοκολατί απόχρωση

Η βάση παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Επίλεξε μια κρεμώδη σκιά σε καφέ ή σοκολατί τόνο και άπλωσέ τη απαλά στο κινητό βλέφαρο. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις από την αρχή έντονο χρώμα. Στόχος είναι να αποκτήσεις μια ομοιόμορφη βάση που θα βοηθήσει τις επόμενες στρώσεις να αναμειχθούν καλύτερα. Οι ζεστές καφέ αποχρώσεις είναι ιδανικές για το φθινόπωρο, ενώ μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα τόσο σε ένα καθημερινό όσο και σε ένα βραδινό μακιγιάζ.

https://www.instagram.com/romaneinnc/
https://www.instagram.com/romaneinnc/

2. Δημιούργησε σταδιακή ένταση με τις σκιές

Εδώ βρίσκεται και το βασικό μυστικό του συγκεκριμένου smoky eye. Αντί να χρησιμοποιήσεις την πιο σκούρα σκιά σε όλο το βλέφαρο, ξεκίνα με μια μεσαία καφέ απόχρωση και δούλεψέ τη από το κέντρο προς την εξωτερική γωνία. Στη συνέχεια, πρόσθεσε μια πιο σκούρα καφέ σκιά στην εξωτερική πλευρά του ματιού, κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις για να σβήσουν οι γραμμές μεταξύ των χρωμάτων.

Το εσωτερικό μέρος πρέπει να παραμένει πιο φωτεινό, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ενός πιο ανοιχτού και επιμηκυμένου βλέμματος. Μπορείς να εφαρμόσεις ελάχιστη ποσότητα από την ίδια σκιά και κάτω από τις κάτω βλεφαρίδες, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εξωτερική πλευρά.

3. Συνδύασε δύο αποχρώσεις eyeliner

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της τεχνικής είναι η χρήση δύο διαφορετικών αποχρώσεων eyeliner. Το καφέ και το μαύρο μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, δημιουργώντας ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα από εκείνο που θα πετύχαινες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μαύρο.

https://www.instagram.com/ferrodrigues/
https://www.instagram.com/ferrodrigues/

Εφάρμοσε καφέ μολύβι κοντά στην εσωτερική γωνία και περίπου μέχρι το μέσο της γραμμής των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια, πέρασε σε μαύρο eyeliner προς την εξωτερική πλευρά. Το σημαντικό είναι η μετάβαση να μην είναι απότομη. Τα δύο χρώματα πρέπει να ενώνονται ομαλά, δημιουργώντας μια διακριτική διαβάθμιση που προσθέτει βάθος στο βλέμμα.

4. Σβήσε το eyeliner για ένα πιο ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα

Το smoky eye δεν χρειάζεται να έχει αυστηρές γραμμές. Αντίθετα, η γοητεία του βρίσκεται στο ελαφρώς σβησμένο αποτέλεσμα που κάνει το μακιγιάζ να δείχνει πιο φυσικό και ανεπιτήδευτο.

https://www.instagram.com/leylabrunton/
https://www.instagram.com/leylabrunton/

Με ένα μικρό πινέλο, πέρασε απαλά πάνω από το eyeliner στην εξωτερική γωνία, χρησιμοποιώντας όση σκιά έχει απομείνει στις τρίχες του. Με αυτόν τον τρόπο, το μολύβι και η σκιά γίνονται ένα, χωρίς να δημιουργούνται έντονες διαχωριστικές γραμμές. Αν θέλεις μεγαλύτερη ένταση, μπορείς να προσθέσεις λίγο μαύρο μολύβι κοντά στις εξωτερικές βλεφαρίδες και να το σβήσεις αμέσως, πριν σταθεροποιηθεί.

5. Δημιούργησε ombré αποτέλεσμα και στις βλεφαρίδες

Η τελευταία λεπτομέρεια είναι αυτή που ολοκληρώνει το μακιγιάζ. Η τεχνική της διαβάθμισης μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και στη μάσκαρα, ακολουθώντας την ίδια λογική που χρησιμοποίησες στις σκιές και στο eyeliner.

Προτίμησε καφέ μάσκαρα στις εσωτερικές βλεφαρίδες και πέρασε σε μαύρη προς την εξωτερική πλευρά. Έτσι, το βλέμμα αποκτά μεγαλύτερη ένταση στα σημεία που θέλεις να αναδείξεις, χωρίς να δείχνει υπερβολικά βαρύ.

https://www.instagram.com/alisag.mua/
https://www.instagram.com/alisag.mua/

Αν δεν διαθέτεις δύο διαφορετικές αποχρώσεις, μπορείς απλώς να εφαρμόσεις μία στρώση μάσκαρα σε όλο το μήκος των βλεφαρίδων και να προσθέσεις λίγο περισσότερο προϊόν στις εξωτερικές.

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