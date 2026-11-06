Fashion 06.11.2026

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

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Το vintage καρό επιστρέφει δυναμικά στη μόδα και η Gigi Hadid μάς δείχνει πώς να υιοθετήσουμε το πιο νοσταλγικό print της σεζόν με σύγχρονο και stylish τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καρό μοτίβο, εμπνευσμένο από την "κουβέρτα της γιαγιάς", είναι η κυρίαρχη τάση της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.
  • Η Gigi Hadid παρουσίασε έναν στιλάτο τρόπο να φορεθεί, συνδυάζοντας midi φούστα με καρό μοτίβο και γήινες αποχρώσεις.
  • Η τάση του καρό μπορεί να εφαρμοστεί σε φούστες, σακάκια, παντελόνια, προσφέροντας σύγχρονο και vintage στυλ.
  • Οι αποχρώσεις του σοκολατί, μπορντό, γκρι και μπεζ αναδεικνύουν τον vintage χαρακτήρα του καρό μοτίβου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια μοτίβα που επιστρέφουν κάθε χειμώνα, αλλά αυτή τη φορά ένα από τα πιο νοσταλγικά prints της γκαρνταρόμπας μας αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Το καρό που θυμίζει την παλιά μάλλινη κουβέρτα της γιαγιάς μας είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 και η Gigi Hadid μόλις μας έδωσε τον πιο στιλάτο τρόπο να το φορέσουμε.

https://www.instagram.com/guestinresidence/
https://www.instagram.com/guestinresidence/

Το γνωστό καρό σε αποχρώσεις του καφέ, του γκρι και του κόκκινου, που μέχρι πρότινος συνδέαμε περισσότερο με ζεστά χειμωνιάτικα απογεύματα στο σπίτι, μεταφέρεται τώρα στους δρόμους και αποκτά μια εντελώς διαφορετική fashion ταυτότητα. Και αν αναρωτιέστε πώς ένα τόσο κλασικό και ίσως ξεχασμένο μοτίβο μπορεί να δείχνει σύγχρονο, η εμφάνιση της Gigi Hadid αποτελεί την καλύτερη απάντηση.

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Το μοντέλο επέλεξε μια midi φούστα με καρό μοτίβο σε γήινες αποχρώσεις, από τη δική της συλλογή, «Guest In Residence». Η ίσια γραμμή της και το διακριτικό σκίσιμο στο μπροστινό μέρος δημιουργούσαν μια κομψή σιλουέτα, ενώ το ιδιαίτερο ύφασμα έδινε στο σύνολο μια vintage διάθεση.

Για να ισορροπήσει τον όγκο και τον έντονο χαρακτήρα της φούστας, η Gigi τη συνδύασε με ένα καφέ crop top με V ντεκολτέ και ένα δερμάτινο jacket σε πιο χαλαρή γραμμή. Η επιλογή του καφέ αντί του κλασικού μαύρου δημιούργησε μια αρμονική χρωματική συνέχεια, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει υπερβολικά ταιριαστό ή στημένο.

https://www.instagram.com/guestinresidence/
https://www.instagram.com/guestinresidence/

Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν ένα ζευγάρι ψηλές cowboy boots σε καφέ δέρμα, που πρόσθεσαν μια western πινελιά, αλλά και μια παιχνιδιάρικη τσάντα. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στον συνδυασμό διαφορετικών υφών και στιλιστικών αναφορών, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Πώς να φορέσουμε το καρό τη νέα σεζόν

Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται να περιοριστεί σε ένα κλασικό πουκάμισο ή ένα πανωφόρι. Μια midi φούστα, ένα oversized σακάκι ή ακόμη και ένα καρό παντελόνι μπορούν να γίνουν η βάση για ένα σύγχρονο φθινοπωρινό σύνολο.

Για ένα πιο καθημερινό αποτέλεσμα, μπορούμε να συνδυάσουμε το καρό με ένα μονόχρωμο πλεκτό και μπότες μέχρι το γόνατο. Αν θέλουμε κάτι πιο τολμηρό, ένα δερμάτινο jacket και western boots θα δώσουν στο look μια πιο δυναμική διάθεση. Όσο για την παλέτα, οι αποχρώσεις του σοκολατί, του μπορντό, του γκρι και του μπεζ είναι ιδανικές για να αναδείξουν τον vintage χαρακτήρα του μοτίβου.

https://www.instagram.com/guestinresidence/
https://www.instagram.com/guestinresidence/

Η εμφάνιση της Gigi Hadid αποδεικνύει πως μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες τάσεις δεν προκύπτουν από κάτι εντελώς καινούργιο, αλλά από την ανακάλυψη γνώριμων στοιχείων της γκαρνταρόμπας μας. Και αυτή τη σεζόν, φαίνεται πως η κουβέρτα της γιαγιάς μας έχει κάθε λόγο να βγει από το σπίτι και να κατακτήσει τη μόδα.

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Fashion Gigi Hadid Καρό
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