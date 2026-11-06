Μουσικά Νέα 06.11.2026

Elton John: Ιστορικό ρεκόρ για το «Sacrifice» σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

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Ιστορικό ορόσημο για τον Elton John καθώς το μουσικό βίντεο του «Sacrifice» μπήκε στο κλαμπ του ενός δισεκατομμυρίου views στο YouTube
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Sacrifice» του Elton John ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Το βίντεο του «Sacrifice», με πρωταγωνιστές τους Chris Isaak και Yasmeen Ghauri, σκηνοθετήθηκε από τον Alex Keshishian.
  • Η επιτυχία του βίντεο στο YouTube είναι αξιοσημείωτη, καθώς το τραγούδι δεν έφτασε σε υψηλές θέσεις στα charts.
  • Το «Sacrifice» είναι το πρώτο βίντεο του Elton John που επιτυγχάνει αυτό το ρεκόρ προβολών.
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Το εμβληματικό τραγούδι «Sacrifice» του Elton John, από το άλμπουμ του 1989 «Sleeping with the Past», γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς το μουσικό του βίντεο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Το τραγούδι, που μιλάει για τις δυσκολίες διατήρησης της πίστης σε έναν γάμο, πρωτοεμφανίστηκε το 1989, ενώ το βίντεο κλιπ του, με πρωταγωνιστές τον τραγουδοποιό Chris Isaak και το μοντέλο Yasmeen Ghauri, έχει πλέον κατακτήσει μια θέση στο πάνθεον των πιο δημοφιλών βίντεο της πλατφόρμας.

Τραγουδιστής με κίτρινο σακάκι και γυαλιά στη σκηνή, εγκαινιάζοντας νέο συναυλιακό χώρο στο Λονδίνο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ του «Sacrifice» ανήκει στον Alex Keshishian, γνωστό και για τη δουλειά του σε ντοκιμαντέρ όπως το «Madonna: Truth or Dare» και το «Selena Gomez: My Mind & Me». Στο οπτικό υλικό, παρακολουθούμε τον Chris Isaak και τη Yasmeen Ghauri να προσπαθούν να διατηρήσουν τη σχέση τους ως παντρεμένο ζευγάρι, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνουν τη μικρή τους κόρη. Οι σκηνές του ζευγαριού που αντιμετωπίζει δυσκολίες εναλλάσσονται με πλάνα του Elton John, ο οποίος, φορώντας τα χαρακτηριστικά στρογγυλά του γυαλιά και ένα εντυπωσιακό καπέλο και σακάκι, ερμηνεύει στίχους όπως: «Just a simple word/ It’s two hearts livin’/ In two separate worlds/ But, it’s no sacrifice/ No sacrifice/ It’s no sacrifice at all».

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Το γεγονός ότι το «Sacrifice» έγινε το πρώτο βίντεο του Elton John που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι το τραγούδι έφτασε μόνο στο Νο. 18 του Billboard Hot 100, ενώ το άλμπουμ του «Sleeping with the Past» έφτασε στο Νο. 23 του Billboard 200. Η επιτυχία του βίντεο ξεπερνά κατά πολύ άλλα δημοφιλή του βίντεο, καταδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του τραγουδιού και της οπτικής του αφήγησης.

Ο Elton John σε δημόσια εμφάνιση, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης και υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 79χρονος σήμερα Elton John ολοκλήρωσε πρόσφατα την πολυετή «Farewell Yellow Brick Road» περιοδεία του, η οποία ξεκίνησε το 2018 και περιλάμβανε πάνω από 330 συναυλίες παγκοσμίως, με τις τελευταίες εμφανίσεις του να πραγματοποιούνται στο Μέξικο Σίτι. Η επιτυχία του «Sacrifice» στο YouTube έρχεται να προστεθεί στην πλούσια κληρονομιά ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.

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