MadWalk 2026: Οι νέες αφίξεις στο line-up και οι καλλιτέχνες που θα απογειώσουν τη βραδιά

Με μια ματιά Στο MadWalk 2026 προστίθενται οι σχεδιαστές Celia Kritharioti και οι μουσικοί Evangelia, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Ήβη Αδάμου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης οι Σάκης Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Κατερίνα Λιόλιου, Μαρίνα Σάττι, Πέγκυ Ζήνα, Ρένα Μόρφη, Kidd.

Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά το event, ενώ επιστρέφουν και οι Fashion Heroes.

Το MadWalk 2026 θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do, με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το line-up του MadWalk 2026 by Three Cents γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό, καθώς οι ανακοινώσεις προσθέτουν νέα δυνατά ονόματα στο μεγαλύτερο fashion & music event της Ελλάδας. Η Celia Kritharioti είναι η νέα σημαντική προσθήκη στο κομμάτι των σχεδιαστών, ενώ στο μουσικό πρόγραμμα έρχονται να προστεθούν η Evangelia, η Λένα Ζευγαρά, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ήβη Αδάμου. Μαζί με τους καλλιτέχνες που είχαν ήδη ανακοινωθεί, διαμορφώνουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που υπόσχεται διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, ξεχωριστές συνεργασίες και εντυπωσιακά fashion performances.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 έχει ξεκινήσει, με το Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 16η χρονιά τη συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», το MadWalk φέρνει στο ίδιο stage κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και δημιουργούς που θα παρουσιάσουν τις συλλογές και τις αισθητικές τους προτάσεις μέσα από ειδικά σχεδιασμένα acts.

Διάβασε επίσης: Η Μortasia στο MadWalk26 Vidcasts: «Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός»

Το φετινό μουσικό line-up του MadWalk 2026 by Three Cents συγκεντρώνει μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, καλύπτοντας διαφορετικά είδη και στιλ. Ο Σάκης Ρουβάς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες performers, αναμένεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στη βραδιά, ενώ η Ελένη Φουρέιρα, που έχει συνδέσει όσο λίγες καλλιτέχνιδες το όνομά της με τη μόδα και τα εκρηκτικά σκηνικά shows, αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία του θεσμού.

Στη σκηνή θα βρεθεί και η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει ξεχωρίσει μέσα από τις επιτυχίες της και τη δυναμική παρουσία της, αλλά και η Μαρίνα Σάττι, που φέρνει τη δική της ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα και αισθητική προσέγγιση.

Παράλληλα, η Πέγκυ Ζήνα, με τη χαρακτηριστική φωνή και τη μακρά ερμηνευτική της διαδρομή, καθώς και η Ρένα Μόρφη, με το ξεχωριστό μουσικό ύφος της, προσθέτουν διαφορετικές αποχρώσεις στο πρόγραμμα.

Το urban στοιχείο εκπροσωπεί ο Kidd, ενώ η Evangelia έρχεται να συνδυάσει pop ήχους με ελληνικά μουσικά στοιχεία και τη διεθνή κατεύθυνση που χαρακτηρίζει την πορεία της.

Στις νέες προσθήκες συγκαταλέγεται και η Λένα Ζευγαρά, με τις αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες της, καθώς και ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένας από τους δημοφιλείς δημιουργούς και ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Τέλος, η Ήβη Αδάμου συμπληρώνει το line-up με τη δική της pop ταυτότητα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Οι νέες προσθήκες δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία στο line-up, καθώς διαφορετικές μουσικές διαδρομές συναντιούνται σε μια βραδιά όπου το τραγούδι, η σκηνική εικόνα και η μόδα έχουν ισότιμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ενδιαφέρον, φυσικά, βρίσκεται και στις συνεργασίες που θα προκύψουν ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές, αφού αυτές είναι συχνά που χαρίζουν τις πιο απρόσμενες στιγμές του MadWalk.

Η Celia Kritharioti ανάμεσα στους σχεδιαστές του MadWalk 2026

Μία από τις σημαντικές ανακοινώσεις για τη φετινή διοργάνωση είναι η συμμετοχή της Celia Kritharioti. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια προστίθεται στη λίστα των δημιουργών που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο MadWalk, φέρνοντας μαζί της την υψηλή αισθητική και τη χαρακτηριστική couture υπογραφή του οίκου της.

Η παρουσία της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Celia Kritharioti έχει συνδέσει το όνομά της με εντυπωσιακές δημιουργίες και εμφανίσεις που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Άλλωστε, η σχέση της με τη μουσική σκηνή έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία της με την Ελένη Φουρέιρα στο MadWalk 2020 για το «Light it up».

Στη φετινή διοργάνωση, κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους μέσα από ξεχωριστά catwalks, τα οποία θα πλαισιωθούν από live εμφανίσεις και ειδικά σχεδιασμένα performances. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες για τις συμμετοχές και τις συνεργασίες αναμένονται με ενδιαφέρον.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στην παρουσίαση

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μόδας και τηλεόρασης. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του fashion και γνώση της φιλοσοφίας του θεσμού, επιστρέφει για να δώσει τον δικό της χαρακτήρα στη μεγάλη βραδιά.

Η παρουσία της αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του MadWalk, καθώς συνδέει ιδανικά τον κόσμο της μόδας με το entertainment και τις μουσικές εμφανίσεις.

Οι Fashion Heroes επιστρέφουν

Στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφουν και οι Fashion Heroes, με τους Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini να συμμετέχουν στα επιμέρους projects της διοργάνωσης.

Οι Fashion Heroes δίνουν τη δική τους διάσταση στο event, μεταφέροντας τη δημιουργικότητα και την αισθητική του MadWalk και πέρα από την πασαρέλα.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το MadWalk 2026

Το MadWalk 2026 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do. Για 16η χρονιά, η μόδα και η μουσική θα συναντηθούν σε ένα μεγάλο show με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα, τη διαφορετικότητα και τη δημιουργική έκφραση.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του mad.gr, ενώ τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι περιορισμένα.

Με τόσα δυνατά ονόματα στο line-up και νέες ανακοινώσεις που ανεβάζουν τον πήχη, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις fashion και μουσικές συνεργασίες που θα δούμε πάνω στη σκηνή. Γιατί στο MadWalk, πολλές φορές, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν είναι μόνο ποιος τραγουδάει, αλλά και με ποιον σχεδιαστή συναντιέται!

Διάβασε επίσης: