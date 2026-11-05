Bloody Hawk: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα είναι γεγονός – Πότε θα γίνει το πολυσυζητημένο live του 2027

Ο Bloody Hawk δίνει ραντεβού με το κοινό του στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2027, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο στις 15:00

Με μια ματιά Ο Bloody Hawk επιστρέφει σε μεγάλη solo συναυλία στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2027.

Η συναυλία σηματοδοτεί την επιστροφή του στις solo ζωντανές εμφανίσεις μετά από απουσία.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο στις 15:00.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση της συναυλίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περίμενες να δεις ξανά τον Bloody Hawk σε μια μεγάλη solo συναυλία, τότε έχεις πλέον έναν πολύ καλό λόγο να σημειώσεις μια ημερομηνία στο ημερολόγιό σου. Ο δημοφιλής Έλληνας ράπερ επιστρέφει στα live stages της Αθήνας στις 19 Ιουνίου 2027, ανακοινώνοντας μια εμφάνιση που βάζει τέλος στην περσινή απουσία του από τις solo ζωντανές εμφανίσεις. Η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά και ήδη δημιουργεί προσμονή στους fans του, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν ξανά σε ένα συναυλιακό ραντεβού με τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Είτε παρακολουθείς την πορεία του από τα πρώτα του βήματα είτε τον έχεις ανακαλύψει πιο πρόσφατα, η επιστροφή του στη σκηνή είναι σίγουρα ένα από τα live που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου για το καλοκαίρι του 2027.

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Bloody Hawk: Πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία στην Αθήνα

Ο Bloody Hawk θα πραγματοποιήσει τη μεγάλη solo εμφάνισή του στην Αθήνα το Σάββατο 19 Ιουνίου 2027. Πρόκειται για την επιστροφή του στις solo ζωντανές εμφανίσεις, μετά την περσινή απουσία του, με το κοινό του να έχει πλέον έναν συγκεκριμένο λόγο να ανυπομονεί για το επόμενο καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση έρχεται αρκετούς μήνες πριν από τη συναυλία, δίνοντας στους fans τον χρόνο να οργανώσουν την παρουσία τους και να προετοιμαστούν για τη βραδιά. Άλλωστε, ένα live του Bloody Hawk δεν είναι απλώς μια ακόμη συναυλία στο ημερολόγιο, αλλά μια συνάντηση με τη μουσική του και το κοινό που τον ακολουθεί.

Πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων

Αν θέλεις να βρεθείς στο live του Bloody Hawk στην Αθήνα, κράτησε την αυριανή ημέρα και συγκεκριμένα τις 15:00. Τότε ανοίγει η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της 19ης Ιουνίου 2027. Καλό είναι να έχεις σημειώσει την ώρα, ώστε να είσαι έτοιμος μόλις ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Προς το παρόν, τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί αφορούν την ημερομηνία της συναυλίας και την έναρξη της προπώλησης, οπότε αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Bloody Hawk ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Αθήνας και το ραντεβού έχει ήδη οριστεί: 19 Ιουνίου 2027. Αν ανήκεις σε εκείνους που περίμεναν την επόμενη solo εμφάνισή του, τώρα ξέρεις πότε πρέπει να είσαι εκεί.

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