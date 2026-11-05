Μουσική 05.11.2026

Ο John Legend και o Snoopy φέρνουν τα Χριστούγεννα νωρίτερα με το νέο τραγούδι «Get Ready»

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Ο John Legend κυκλοφορεί το «Get Ready» με αφορμή το νέο χριστουγεννιάτικο special των Peanuts με πρωταγωνιστή τον Snoopy
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο John Legend και ο Snoopy κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Get Ready» για την περίοδο των εορτών.
  • Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο επεισόδιο των Peanuts «Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy».
  • Στο επεισόδιο, ο Snoopy έχει 12 ημέρες να βελτιωθεί για να μπει στη λίστα των καλών παιδιών.
  • Το επεισόδιο θα περιλαμβάνει επίσης νέα τραγούδια από τους Kamasi Washington, Leon Bridges και διασκευή από τη Laufey.
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Ο John Legend και ο αγαπημένος σκύλος των κινουμένων σχεδίων, Snoopy, δίνουν επίσημα το έναυσμα για την περίοδο των εορτών, με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Get Ready». Το κομμάτι, που χαρακτηρίζεται από την αισιόδοξη μελωδία του πιάνου, ακούγεται σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το επερχόμενο ειδικό επεισόδιο των Peanuts, με τίτλο «Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy».

Ο John Legend τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, φορώντας κοστούμι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Pharrell Williams για τον νέο ήχο του «Muse».
https://www.instagram.com/johnlegend/

Η μουσική σύνθεση του John Legend, σε συνεργασία με τον παραγωγό Raphael Saadiq, θυμίζει αισθητά τις εμβληματικές μελωδίες που είχε συνθέσει ο Vince Guaraldi για παλαιότερα ειδικά επεισόδια των Peanuts τη δεκαετία του ’70. Ωστόσο, το «Get Ready» προσθέτει μια δική του, πιο «soulful» πινελιά, με τη συμμετοχή πνευστών οργάνων, ενώ οι στίχοι του John Legend μιλούν για την προετοιμασία του Άη Βασίλη ενόψει των Χριστουγέννων και την προσπάθεια όλων να βρεθούν στη «λίστα των καλών παιδιών».

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«Όταν μετρηθούν οι ψυχές, όταν διαβαστεί το αρχείο, όταν το όνομά σου κληθεί», τραγουδά ο John Legend, «θα είσαι χαρούμενος ή θα ντρέπεσαι; Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να μπεις στη σειρά, υπάρχει δουλειά να γίνει. Ο Άη Βασίλης ετοιμάζεται, και ελπίζω να είσαι κι εσύ έτοιμος.»

Το «Get Ready» αποτελεί την ιδανική μουσική επένδυση για το επεισόδιο, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου στο Apple TV. Στην ιστορία, ο Snoopy βρίσκεται στη «λίστα των άτακτων» του Άη Βασίλη και έχει μόλις 12 ημέρες στη διάθεσή του για να αλλάξει την κατάταξή του  και ίσως να μάθει μερικά πράγματα για το πραγματικό νόημα των γιορτών.

Το νέο απόσπασμα, που συνοδεύει το τραγούδι, δείχνει τον Snoopy να μην επιδεικνύει και την καλύτερη συμπεριφορά, καθώς ξεκινά μια ανεξέλεγκτη μάχη με χιονόμπαλες μαζί με τον Woodstock, η οποία γρήγορα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, με ξεκαρδιστικό και χαριτωμένο τρόπο, όπως αναμένεται από τους Peanuts.

Εκτός από το «Get Ready», το επεισόδιο θα περιλαμβάνει και ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Trying to Get There», από τους Kamasi Washington και Leon Bridges. Η Laufey, από την πλευρά της, έχει ηχογραφήσει μια διασκευή του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Have Yourself a Merry Little Christmas».

Ο John Legend παίζει πιάνο στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου, σε μια μοναδική συναυλία που κλείνει το φετινό πρόγραμμα.
https://www.instagram.com/johnlegend/

Ο John Legend έχει μια πλούσια καριέρα, με πολλές επιτυχημένες συνεργασίες και δισκογραφικές δουλειές. Στο παρελθόν, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Pharrell Williams, με το album «Muse» να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημιουργικής του πορείας. Επίσης, έχει ενσαρκώσει τον θρυλικό Harry Belafonte στην ταινία «The Road Home».

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John Legend Snoopy
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