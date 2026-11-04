Μουσική 04.11.2026

«GMFU»: Ο Offset επιστρέφει με νέο άλμπουμ και μια προσωπική εξομολόγηση

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Με το «GMFU» ο Offset εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στη σόλο καριέρα του αποκαλύπτοντας παράλληλα το εξώφυλλο του δίσκου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Offset ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ "GMFU" για τις 13 Νοεμβρίου.
  • Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την κόπωσή του από παρεξηγήσεις και εσφαλμένες κρίσεις.
  • Τόνισε ότι ό,τι έχει, το κέρδισε με αγώνα και δεν ζητά σεβασμό, αλλά να τον ακούσουν.
  • Αποκάλυψε το εξώφυλλο του άλμπουμ και αναφέρθηκε σε προηγούμενες σόλο κυκλοφορίες και συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Offset, μέλος των Migos, έδωσε το τέλος στα σενάρια και τις φήμες, ανακοινώνοντας επίσημα τη νέα ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του, με τίτλο «GMFU» (που σημαίνει «Got Me F—ked Up»). Η κυκλοφορία του δίσκου έχει οριστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

Ο ράπερ Offset χαιρετά με το χέρι του στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας "The Little Mermaid".
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 35χρονος καλλιτέχνης, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, εξέφρασε την κόπωσή του από τις παρεξηγήσεις και τις εσφαλμένες κρίσεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από το όνομά του. «Για πολύ καιρό επέτρεψα σε άλλους να μιλούν για μένα λες και ήξεραν τι χρειάστηκε για να φτάσω εδώ», έγραψε ο Offset, τονίζοντας την πορεία του από το «τίποτα» στο «κάτι». «Έκανα ιστορία. Έχασα ανθρώπους. Έχασα τον εαυτό μου κάποιες φορές, αλλά πάντα έβρισκα τον δρόμο μου πίσω. Δεν είμαι τέλειος. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαι. Έκανα λάθη. Έκανα επιλογές με τις οποίες έπρεπε να ζήσω. Και μπορώ να το παραδεχτώ».

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Ο Offset συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε τι που έχει αποκτήσει, το έχει κερδίσει με αγώνα. «Ό,τι έχω, το πάλεψα. Και ό,τι έχω περάσει, με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Δεν ζητώ σεβασμό. Τον κέρδισα. Δεν ζητώ να με καταλάβετε. Απλά ζητώ να με ακούσετε. GMFU. ΤΟ ALBUM. 11/13».

Η Cardi B και ο Offset ποζάρουν μαζί, με τις φήμες χωρισμού να εντείνονται μετά το Super Bowl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με την ανακοίνωση, ο ράπερ αποκάλυψε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, όπου τον βλέπουμε να κάθεται σε ένα σκαλοπάτι, φορώντας παραλλαγή παντελόνι και με μια αμερικανική σημαία πάνω από το κεφάλι του, ενώ γύρω του ποζάρουν τέσσερις μπαλαρίνες.

Ο Offset φαίνεται πιο αποφασισμένος από ποτέ στο στούντιο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη διαρρεύσει ένα ακυκλοφόρητο απόσπασμα από το άλμπουμ, με τη μουσική παραγωγή να υπογράφεται από τους FnZ και Jaasu. «Ήρθα για να δείξω ποιος είμαι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η νέα σόλο εποχή του Offset ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με το single «Something I Need», ενώ τον Οκτώβριο ακολούθησε το «Every Night», το οποίο βασίζεται σε sample του τραγουδιού «Jodeci» και περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Don Toliver.

Εκτός από τις σόλο κυκλοφορίες, ο Offset έχει επανασυνδεθεί και με τον Quavo, τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Migos, για το τραγούδι «Away», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Quavo, «QROMELIFE». Οι φήμες για περαιτέρω συνεργασίες επιβεβαιώνονται, καθώς οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να κυκλοφορήσουν ένα τελικό άλμπουμ των Migos το 2027.

Το «GMFU» σηματοδοτεί την πρώτη σόλο δισκογραφική δουλειά του Offset μετά το «Kiari», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2025 και έφτασε στο Νο. 16 του Billboard 200.

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