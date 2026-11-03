Celeb World 03.11.2026

Η ζωή της Christina Applegate μακριά από τις κάμερες – Οι δυσκολίες και οι ανατροπές

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Από τον εμβληματικό ρόλο της Kelly Bundy μέχρι τις περιπέτειες υγείας η Christina Applegate έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη ανατροπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Christina Applegate αντιμετώπισε ταραγμένη παιδική ηλικία, σεξουαλική κακοποίηση και προβλήματα εθισμού της μητέρας της.
  • Η ηθοποιός πάλεψε με την ανορεξία και την εικόνα σώματος, ενώ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και αργότερα με σκλήρυνση κατά πλάκας.
  • Η Applegate βρήκε σταθερότητα στον γάμο της με τον Martyn LeNoble και έγινε μητέρα, ενώ η καριέρα της περιλαμβάνει επιτυχίες σε τηλεόραση και κινηματογράφο.
  • Πρόσφατα, η Christina Applegate αποκάλυψε ότι η διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας ήταν λανθασμένη, αφήνοντάς την σε αδιέξοδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ζωή της Christina Applegate μοιάζει με μια ατελείωτη σειρά από απρόσμενες ανατροπές, μια ιστορία επιβίωσης και ανθεκτικότητας που θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας. Από τη θρυλική της ερμηνεία ως Kelly Bundy στη δημοφιλή σειρά «Married with Children» μέχρι τις πρόσφατες μάχες της με σοβαρές ασθένειες, η Christina Applegate έχει αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα τηλεοπτικό σύμβολο. Η αυτοβιογραφία της, με τον συγκινητικό τίτλο «You With the Sad Eyes», αποκαλύπτει τις βαθύτερες πτυχές της ζωής της, σκιαγραφώντας μια γυναίκα που παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να παλεύει με αξιοπρέπεια.

Η Christina Applegate με ασημί φόρεμα σε κόκκινο χαλί, μετά το εξιτήριο και την επιστροφή στα social media.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γεννημένη στο Χόλιγουντ τον Νοέμβριο του 1971, η Christina Applegate βίωσε μια ταραγμένη παιδική ηλικία. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν βρέφος, και η μητέρα της αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Επιπλέον, ο σύντροφος της μητέρας της, που έζησε μαζί τους για τέσσερα χρόνια, ήταν κακοποιητικός, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και βίας στο σπίτι. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, η Christina Applegate βίωσε σεξουαλική κακοποίηση από τη γυναίκα που την φρόντιζε.

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Η υποκριτική μπήκε στη ζωή της από πολύ νωρίς, καθώς έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση ως βρέφος. Η καριέρα της ως παιδί ηθοποιός άρχισε να αποκτά δυναμική, και το 1987, σε ηλικία 15 ετών, έλαβε τον ρόλο που θα την καθιέρωνε: την Kelly Bundy στη σειρά «Married with Children». Για δέκα σεζόν, από το 1987 έως το 1997, η Christina Applegate ενσάρκωσε με επιτυχία τον ρόλο μιας χαζοχαρούμενης και προκλητικής ξανθιάς, μετατρέποντας έναν κωμικό χαρακτήρα σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή είχε το τίμημά της, καθώς η Christina Applegate πάλευε για είκοσι χρόνια με την ανορεξία, αντιμετωπίζοντας προβλήματα εικόνας σώματος και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Η Christina Applegate κάνει την πρώτη της εμφάνιση μετά το εξιτήριο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα social media.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την αρχική της ταύτιση με τον ρόλο της Kelly Bundy, η Christina Applegate απέδειξε με τα χρόνια ότι διαθέτει ένα ευρύτερο υποκριτικό φάσμα. Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε στο «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» δίπλα στον Will Ferrell, ενώ η σειρά «Samantha Who?» ανέδειξε τις κωμικές της ικανότητες. Η συμμετοχή της στη σειρά του Netflix «Dead to Me» πρόσθεσε μια πιο σύνθετη και σκοτεινή διάσταση στο προφίλ της.

Ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο στην καριέρα της είναι η guest εμφάνισή της στη δημοφιλή σειρά «Friends», όπου υποδύθηκε την Amy Green, την εγωκεντρική αδελφή της Rachel (Jennifer Aniston). Η ερμηνεία της της χάρισε ένα βραβείο Emmy για guest ρόλο σε κωμική σειρά, και ακολούθησε μια δεύτερη υποψηφιότητα για τον ίδιο ρόλο την επόμενη χρονιά.

Προσωπική ζωή: Έρωτες, γάμοι και η μητρότητα

Η προσωπική ζωή της Christina Applegate έχει επίσης γνωρίσει πολλές ανατροπές. Το 1989, σε ηλικία 17 ετών, συνοδός της στα MTV VMA ήταν ο τότε άγνωστος Brad Pitt. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τον εγκατέλειψε για να φύγει με τον Sebastian Bach, τραγουδιστή των Skid Row. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε πολυετή αποξένωση μεταξύ της Christina Applegate και του Brad Pitt, πριν συμφιλιωθούν αργότερα. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι ο Brad Pitt άξιζε καλύτερη μεταχείριση. Η ειρωνεία είναι ότι χρόνια αργότερα, η Christina Applegate θα συνεργαζόταν με την Jennifer Aniston, την τότε σύζυγο του Brad Pitt, και θα ανέπτυσσε μαζί της μια στενή φιλία.

Η Christina Applegate κάνει την πρώτη της ανάρτηση μετά το εξιτήριο, επιστρέφοντας στα social media με νέα φωτογραφία.
https://www.instagram.com/christinaapplegate

Στο παρελθόν, η Christina Applegate είχε αναφέρει τον Johnny Depp ως τον έρωτα της εφηβείας της, γνωρίστηκαν όταν εκείνη εμφανίστηκε ως guest στη σειρά «21 Jump Street» το 1987. Επίσης, βρέθηκε σε μια δυσμενή και κακοποιητική σχέση, η οποία απειλούσε τη ζωή της, οδηγώντας την στην απόφαση για άμβλωση σε ηλικία 19 ετών.

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Jonathan Schaech το 2001, ο οποίος έληξε το 2007. Αργότερα, βρήκε σταθερότητα στο πλευρό του Ολλανδού μουσικού Martyn LeNoble. Αρραβωνιάστηκαν το 2010, απέκτησαν την κόρη τους, Sadie Grace, το 2011 και παντρεύτηκαν το 2013. Η μητρότητα έγινε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ζωής της.

Η ηθοποιός Christina Applegate σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2008, σε ηλικία 36 ετών, η Christina Applegate διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, φέροντας τη μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Αποφάσισε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και, το 2017, αφαίρεσε τις ωοθήκες και τις σάλπιγγές της για να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.

Το 2021, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Dead to Me», έλαβε μια νέα, σοκαριστική διάγνωση: σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα πρώτα συμπτώματα, όπως το μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών, είχαν εμφανιστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, με τις εξετάσεις να δείχνουν περίπου 30 εγκεφαλικές βλάβες. Η παραγωγή της σειράς διακόπηκε για πέντε μήνες, αλλά η Christina Applegate επέμεινε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα, προσαρμόζοντας τις σκηνές και δεχόμενη βοήθεια από το συνεργείο για την ισορροπία της. Η ολοκλήρωση της σειράς αποτέλεσε μια προσωπική κατάκτηση, αλλά και την τελευταία της μεγάλη τηλεοπτική δουλειά.

Η πρόσφατη ανατροπή: Λανθασμένη διάγνωση

Τον Οκτώβριο του 2026, η Christina Applegate αποκάλυψε στο podcast της «MeSsy» μια ακόμα απρόσμενη εξέλιξη: η γιατρός της την ενημέρωσε ότι η αρχική διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας ήταν λανθασμένη. Αντί για ανακούφιση, ένιωσε σοκ και σύγχυση, καθώς τα συμπτώματα δεν είχαν υποχωρήσει. Ακόμα χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις της και δεν μπορεί να περπατήσει από το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρείο. «Βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν», δήλωσε, περιγράφοντας το αδιέξοδο. Η διάγνωση, όσο σκληρή κι αν ήταν, της είχε προσφέρει μια εξήγηση και μια κοινότητα. Τώρα, καλείται να αναζητήσει εκ νέου την αιτία των συμπτωμάτων της, χωρίς να γνωρίζει πού θα την οδηγήσει αυτή η νέα διαδρομή.

Η Christina Applegate και ο Brad Pitt σε κοινή τους εμφάνιση στα MTV Video Music Awards του 1989.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Christina Applegate, μια γυναίκα που αρνείται να κρυφτεί, παραμένει μια ηθοποιός με αξιοσημείωτη καριέρα και ένα κοφτερό μυαλό, επιδεικνύοντας αλύγιστη επιμονή να παραμένει ο εαυτός της, ακόμα κι όταν τα πάντα γύρω της αλλάζουν. Το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της παραμένει ανοιχτό, και η ίδια είναι έτοιμη να συνεχίσει να γράφει την ιστορία της.

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Christina Applegate Kelly Bundy ΜΑΧΗ σκλήρυνση κατά πλάκας ΥΓΕΙΑ
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