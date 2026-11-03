Celeb News 03.11.2026

Η κόρη του Bruce Willis και της Demi Moore απαντά στα αρνητικά σχόλια: «Παραλίγο να πεθάνω από την πείνα»

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Η Tallulah Willis απαντά στα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της και μιλά για τη δύσκολη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Tallulah Willis απαντά σε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της στα social media.
  • Τα σχόλια την επηρέασαν ψυχικά, οδηγώντας σε διατροφικές διαταραχές.
  • Τονίζει την ανάγκη για καλοσύνη και ενσυναίσθηση στον διαδικτυακό διάλογο.
  • Η ειλικρίνειά της για την αυτοεκτίμηση και την εικόνα σώματος είναι ενθαρρυντική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tallulah Willis, κόρη των διάσημων ηθοποιών Bruce Willis και Demi Moore, μίλησε ανοιχτά για τις προσβλητικές αναφορές που δέχεται στα social media σχετικά με την εμφάνισή της. Η νεαρή γυναίκα αποκάλυψε πώς τα αρνητικά σχόλια έχουν βαθιά επηρεάσει την ψυχική της κατάσταση, οδηγώντας την στο παρελθόν σε ακραίες καταστάσεις.

Η Demi Moore αγκαλιάζει συγκινημένη την κόρη της Tallulah Willis.
https://www.instagram.com/demimoore/

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Tallulah Willis δημοσίευσε ένα βίντεο που παρουσίαζε ορισμένα από τα δυσάρεστα σχόλια που έχει λάβει. Η ίδια επέλεξε να απαντήσει ευθέως στις επιθέσεις, τονίζοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, όπως «παραμορφωμένη» ή «κάτι που προκαλεί φόβο».

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«Οι άνθρωποι φαίνεται να σοκάρονται, πραγματικά, όταν μοιράζομαι την εμπειρία μου από το γεγονός ότι με έχουν χαρακτηρίσει «παραμορφωμένη» ή «κάτι που προκαλεί φόβο»», έγραψε η Tallulah Willis. «Δεν διαβάζω συχνά τέτοια σχόλια, αλλά όταν το κάνω, θυμάμαι γιατί παραλίγο να πεθάνω από την πείνα, έπειτα από μια ολόκληρη ζωή με διαταραγμένη σχέση με το φαγητό».

Η Tallulah Willis εξήγησε ότι, παρά τις προσωπικές της δυσκολίες, προσπαθεί καθημερινά να αντιμετωπίζει τους άλλους με καλοσύνη. «Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι επιλέγω καθημερινά την καλοσύνη», δήλωσε. «Ελπίζω, όμως, μέσα από αυτή την ανάρτηση να σας δείξω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος έχει μοιραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, αλλά εξακολουθεί να δέχεται τέτοια αντιμετώπιση σε ορισμένες γωνιές του διαδικτύου».

Κλείνοντας, η Tallulah Willis τόνισε: «Και για να είμαστε ξεκάθαροι, απέχω πολύ από το να είμαι κάτι βγαλμένο από εφιάλτη». Η δήλωσή της αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες για την τοξικότητα που επικρατεί στα social media και τον αντίκτυπό της στην ψυχική υγεία των χρηστών, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα. Η Demi Moore έχει στο παρελθόν μιλήσει για τη μάχη της κόρης της με τις διατροφικές διαταραχές, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η στήριξη της οικογένειας. 

Η Tallulah Willis με νυφικό φόρεμα και ο σύζυγός της χαμογελούν σε υπαίθριο σκηνικό φωτογράφισης.
https://www.instagram.com/demimoore/

Η Tallulah Willis έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε θέματα ψυχικής υγείας, έχοντας διαγνωστεί με ADHD (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και κατάθλιψη. Η ειλικρίνεια της σε θέματα που αφορούν την αυτοεκτίμηση και την εικόνα του σώματος είναι ενθαρρυντική για πολλούς ακολούθους της.

Η είδηση αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενσυναίσθηση και σεβασμό στον διαδικτυακό διάλογο. Καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης γίνονται ολοένα και πιο κυρίαρχες στην επικοινωνία μας, ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε και σχολιάζουμε γίνεται κρίσιμος για την ευημερία όλων.

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