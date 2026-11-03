«Είναι σαν τη νεαρή Whitney Houston»: Η 13χρονη που άφησε άφωνη την Kelly Clarkson στο «The Voice»

Με μια ματιά Η 13χρονη Brianna Cameron εντυπωσίασε στο «The Voice» με την ερμηνεία του τραγουδιού «Inseparable».

Η Kelly Clarkson παρομοίασε την Brianna Cameron με τη νεαρή Whitney Houston, εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

Άλλοι coaches, όπως η Queen Latifah και ο Riley Green, επαίνεσαν το σπάνιο ταλέντο της νεαρής διαγωνιζόμενης.

Η Brianna Cameron προκρίθηκε στα live shows του «The Voice» μετά την επιτυχημένη της εμφάνιση στην «Cut Week». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13χρονη Brianna Cameron κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο «The Voice» κατά τη διάρκεια της νέας φάσης «Cut Week», με την ερμηνεία της να προκαλεί έντονα συναισθήματα στην κριτική επιτροπή, και ιδιαίτερα στην Kelly Clarkson. Η νεαρή διαγωνιζόμενη, μέλος της ομάδας της Kelly Clarkson, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Inseparable» της Natalie Cole.

Η εκτέλεση της Brianna Cameron ήταν τόσο εντυπωσιακή που η Kelly Clarkson δεν δίστασε να την παρομοιάσει με την θρυλική Whitney Houston. «Είναι σαν να βλέπουμε τη νεαρή Whitney Houston», δήλωσε η Kelly Clarkson μετά την εμφάνιση. «Είσαι απίστευτη!». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το τεράστιο ταλέντο της 13χρονης, η οποία κατάφερε να αγγίξει τα όρια του ανατριχιαστικού με την ερμηνεία της.

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Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Cut Week», μιας νέας δομής που υποχρέωσε κάθε coaches να μειώσει την ομάδα του από επτά διαγωνιζόμενους σε τρεις, ενόψει των live shows. Η Brianna Cameron ξεχώρισε άμεσα, κερδίζοντας τα διθυραμβικά σχόλια και των υπολοίπων coaches.

Η Queen Latifah, εμφανώς συγκινημένη, απευθύνθηκε στην Brianna Cameron λέγοντας: «Είναι σχεδόν αδιανόητο, που μπορείς να τραγουδάς έτσι με αυτό το στυλ σε αυτή την ηλικία». Ο Riley Green, από την πλευρά του, προχώρησε ακόμη παραπέρα, δηλώνοντας: «Brianna, είσαι μακράν το πιο φυσικά ταλαντούχο άτομο που έχω δει στο σόου».

Η Kelly Clarkson επέστρεψε στην σύγκριση με την Whitney Houston, τονίζοντας: «Δεν έχω ακούσει τέτοια φωνητικά περάσματα από την Whitney. Είσαι 13 ετών. Είναι δύσκολο να σε αποδεχτώ ως άνθρωπο. Είσαι σαν εξωγήινη». Τελικά, η Kelly Clarkson επέλεξε την Brianna Cameron για να προκριθεί στα live rounds, μαζί με τις Koumba Diallo και Anna McElroy. Αντίθετα, οι Kyle Davis, Brooklyn Marie, Marcus Ladden Jr. και Nina Howland αποκλείστηκαν από την ομάδα της.

Η εμφάνιση της Brianna Cameron ξεχώρισε σε μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα απαιτητικές αποχωρήσεις. Ο παρουσιαστής Carson Daly είχε προειδοποιήσει τους τηλεθεατές νωρίτερα στο επεισόδιο ότι περισσότεροι από τους μισούς εναπομείναντες διαγωνιζόμενους θα έβλεπαν το τέλος του ταξιδιού τους στο σόου. «Μετά από απόψε, περισσότεροι από τους μισούς καλλιτέχνες μας θα δουν τα ταξίδια τους να τελειώνουν», ανέφερε ο Carson Daly, υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή κλίμακα των αποχωρήσεων.

Το επεισόδιο σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση της «Cut Week», η οποία έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων πριν από την έναρξη των live rounds του «The Voice». Ένας από τους αποκλεισμένους διαγωνιζόμενους θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει μέσω της ψήφου του κοινού. Τα live shows ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, με τους τηλεθεατές να παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση για το ποιοι διαγωνιζόμενοι θα προχωρήσουν προς τον τελικό της 14ης Δεκεμβρίου.

Η καριέρα της Kelly Clarkson έχει σημαδευτεί από σπουδαίες ερμηνείες και αναγνώριση. Η ίδια, ως νικήτρια του πρώτου κύκλου του «American Idol», έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες, όπως η Demi Lovato, η οποία έχει αναφέρει την επιρροή της Kelly Clarkson στην καριέρα της.

Ενώ η Brianna Cameron εντυπωσίασε με την ερμηνεία της, η φωνή της Whitney Houston παραμένει ένα σημείο αναφοράς στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η αείμνηστη τραγουδίστρια, με τις μοναδικές της ερμηνείες, όπως στο εμβληματικό «I Will Always Love You», έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της.

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