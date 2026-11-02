Μουσική 02.11.2026

«Το ίδρυμα»: Η Λένα Ζευγαρά αφιερώνει το νέο της τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Η Λένα Ζευγαρά αφιέρωσε το νέο της τραγούδι «Το Ίδρυμα» στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγο πριν από την κυκλοφορία του album της στις 2 Νοεμβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Λένα Ζευγαρά αφιερώνει το νέο της τραγούδι «Το Ίδρυμα» στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Το τραγούδι «Το Ίδρυμα» περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο της Ζευγαρά που κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου.
  • Η αφιέρωση έγινε μέσω ανάρτησης στα social media, δίνοντας προσωπικό τόνο στην κυκλοφορία.
  • Το κομμάτι έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον πριν την επίσημη κυκλοφορία του album.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερη μουσική αφιέρωση με αποδέκτη τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Λένα Ζευγαρά, μέσα από μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της ένα κομμάτι με ξεχωριστή σημασία, το οποίο φέρει τον τίτλο «Το Ίδρυμα» και περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο, που κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου. Μια κίνηση που κέντρισε το ενδιαφέρον, καθώς η ίδια επέλεξε να συνδέσει τη νέα δισκογραφική της δουλειά με μια αφιέρωση προς έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η Λένα Ζευγαρά στην πρεμιέρα της στο VOG Club Athens με εντυπωσιακό φόρεμα, ξεσηκώνοντας την Αθήνα.
https://www.instagram.com/lena_zevgara/

Η ανάρτηση της Λένας Ζευγαρά συνοδεύτηκε από την αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στην παρουσίαση του τραγουδιού. Το «Ίδρυμα» είναι ένα από τα κομμάτια που θα συναντήσεις στο νέο album της τραγουδίστριας, το οποίο κάνει την επίσημη κυκλοφορία του στις 2 Νοεμβρίου.

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Η Λένα Ζευγαρά επέλεξε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη αφιέρωση με το κοινό της μέσα από τα social media, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του τραγουδιού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανάρτηση έδωσε στο «Ίδρυμα» μια ξεχωριστή θέση στην επικοινωνία της νέας της κυκλοφορίας, πριν ακόμη το album φτάσει στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με λευκό ρούχο και χρυσή αλυσίδα, με φόντο σπίτια και ηλιοβασίλεμα.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Για εσένα που παρακολουθείς τις νέες μουσικές κυκλοφορίες, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένας ακόμη λόγος να περιμένεις τον ολοκληρωμένο δίσκο της τραγουδίστριας. Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην αφιέρωση όσο και στο υλικό που θα περιλαμβάνει η νέα της δουλειά.

Το «Ίδρυμα» αποτελεί μέρος του νέου album της Λένας Ζευγαρά, το οποίο κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό τη νέα δισκογραφική της πρόταση, με το συγκεκριμένο κομμάτι να έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον χάρη στην αφιέρωση στον Μαζωνάκη.

Η Λένα Ζευγαρά στη σκηνή με φόρεμα παγιέτες, έτοιμη να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα με τη συνεργασία της.
https://www.instagram.com/vogclub.athens

Μένει πλέον να δούμε πώς θα υποδεχτεί το κοινό το νέο τραγούδι και ποια θα είναι η συνολική εικόνα του album. Μέχρι τότε, η ανάρτηση της Λένας Ζευγαρά έχει ήδη βάλει το «Ίδρυμα» στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Λένα Ζευγαρά ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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