Life 02.11.2026

Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν αγαπάς τα γλυκά με φρέσκα φρούτα και φίνα υφή, αυτή η γαλλική τούρτα με τις φράουλες και την αρωματική κρέμα βανίλιας είναι η συνταγή που αξίζει
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η τούρτα fraisier συνδυάζει παντεσπάνι, κρέμα βανίλιας και φράουλες.
  • Η παρασκευή της στο σπίτι είναι εφικτή ακολουθώντας πιστά τα βήματα.
  • Απαιτεί 30 λεπτά προετοιμασία, 25 λεπτά ψήσιμο και προσφέρει 6 μερίδες.
  • Η επιτυχία εξαρτάται από την υπομονή στο χτύπημα αυγών και τη σωστή θερμοκρασία υλικών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γαλλική τούρτα «fraisier» αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της υψηλής ζαχαροπλαστικής, συνδυάζοντας την αέρινη υφή από το παντεσπάνι, την πλούσια αρωματική κρέμα βανίλιας και τη φρεσκάδα που προσφέρουν οι ολόφρεσκες φράουλες. Αν και η εικόνα της στη βιτρίνα μιας pâtisserie παραπέμπει σε περίπλοκη δημιουργία, η εκτέλεσή της στο σπίτι γίνεται μια απόλυτα προσβάσιμη εμπειρία όταν ακολουθήσεις πιστά τις σωστές αναλογίες και τα τεχνικά βήματα. Αυτή η συνταγή μεσαίας δυσκολίας απαιτεί 30 λεπτά προετοιμασίας και 25 λεπτά ψησίματος, προσφέροντας 6 πλούσιες μερίδες που θα ενθουσιάσουν κάθε καλεσμένο.

Unsplash
Unsplash

Για να ξεκινήσεις, συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα υλικά στη σωστή θερμοκρασία και προετοίμασε τον εξοπλισμό σου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μίξερ με κάδο και μια φόρμα-δαχτυλίδι με αποσπώμενη βάση. Η επιτυχία της συνταγής κρύβεται στην υπομονή κατά το χτύπημα των αυγών και στη σωστή διαχείριση των θερμοκρασιών της κρέματος και του βουτύρου πριν την τελική ομογενοποίηση. Αν θέλεις να μάθεις αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα της εκτέλεσης για να δημιουργήσεις το δικό σου σπιτικό αριστούργημα, συνέχισε να διαβάζεις.

Διάβασε επίσης: Πώς θα απολαύσεις σοκολατένιο γλυκό χωρίς ζάχαρη; Αυτός ο κορμός θα γίνει η νέα σου εμμονή

Υλικά

Για το παντεσπάνι:

  • 3 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
  • 100 gr κρυσταλλική ζάχαρη
  • 70 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1/4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • Λίγες σταγόνες εσάνς αμυγδάλου

Για την κρέμα βανίλιας:

  • 250 gr πλήρες γάλα
  • 1 λοβό βανίλιας
  • 80 gr ζάχαρη
  • 50 gr κρόκο αυγού
  • 35 gr κορν φλάουρ
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 125 gr αρωματικό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

Για το γαρνίρισμα:

  • 600 gr κόκκινες φράουλες
  • 250 gr σαντιγί
Unsplash
Unsplash

Εκτέλεση

Προετοιμασία και ψήσιμο για το παντεσπάνι:

  1. Βουτυρώνεις και στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί την αποσπώμενη βάση της φόρμας-δαχτυλίδι και προθερμαίνεις καλά τον φούρνο στους 160°C στον αέρα.
  2. Χτυπάς στον κάδο του μίξερ με το σύρμα τα αυγά για 1 λεπτό σε δυνατή ταχύτητα, ρίχνεις σταδιακά και βροχηδόν τη ζάχαρη και συνεχίζεις το χτύπημα για 6-7 λεπτά μέχρι το μείγμα να διπλασιαστεί σε όγκο, να ασπρίσει και να γίνει πολύ αφράτο, ενώ στο τέλος ενσωματώνεις την εσάνς αμυγδάλου.
  3. Ανακατεύεις το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, το κοσκινίζεις στο μείγμα των αυγών σε 3 δόσεις αναδιπλώνοντας απαλά με σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, αδειάζεις τη ζύμη στη φόρμα, ψήνεις για 25 λεπτά, αφήνεις να σταθεί για 5-10 λεπτά, ξεφορμάρεις σε σχάρα και, μόλις κρυώσει, κόβεις οριζόντια στη μέση για να έχεις δύο δίσκους.
Pexels
Pexels

Παρασκευή και αφράτεμα της κρέματος βανίλιας:

  1. Χτυπάς ελαφρώς σε ένα μπολ με το σύρμα τους κρόκους, το κορν φλάουρ, το αλάτι και ελάχιστο από το συνολικό γάλα για να αραιώσει το μείγμα.
  2. Βάζεις το υπόλοιπο γάλα με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτεις τους σπόρους και τον λοβό της βανίλιας, ζεσταίνεις σε μέτρια φωτιά και ρίχνεις μικρές ποσότητες ζεστού γάλακτος στους κρόκους ανακατεύοντας συνεχώς.
  3. Αδειάζεις όλο το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα, ανακατεύεις μέχρι να πήξει σε λεία κρέμα, αποσύρεις από τη φωτιά, αφαίρεις τον λοβό, καλύπτεις με μεμβράνη που εφάπτεται στην επιφάνεια και αφήνεις να κρυώσει τελείως.
  4. Όταν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτεις το βούτυρο στην ίδια θερμοκρασία, χτυπάς με μίξερ χειρός για 2-3 λεπτά μέχρι να γίνει βελούδινη και τη μεταφέρεις σε κορνέ ζαχαροπλαστικής.
Pexels
Pexels

Συναρμολόγηση, πάγωμα και τελικό γαρνίρισμα:

  1. Ντύνεις τα πλαϊνά από το στεφάνι της φόρμας εσωτερικά με μεμβράνη, το ακουμπάς σε μια πιατέλα και βάζεις το ένα παντεσπάνι στη βάση.
  2. Κόβεις τις πιο μεγάλες καθαρισμένες φράουλες στη μέση, τις τοποθετείς όρθιες περιμετρικά με την κομμένη πλευρά να ακουμπά στα τοιχώματα, γεμίζεις τα κενά ανάμεσά τους με κρέμα από το κορνέ, απλώνεις μια στρώση κρέματος στο παντεσπάνι, γεμίζεις το κέντρο με ολόκληρες φράουλες, καλύπτεις με κρέμα και κλείνεις με το δεύτερο παντεσπάνι.
  3. Επαναλαμβάνεις άλλη μία στρώση με φέτες φράουλας, καλύπτεις με την υπόλοιπη κρέμα ισιώνοντας την επιφάνεια, βάζεις την τούρτα στο ψυγείο για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα να σταθεροποιηθεί και, όταν παγώσει, επικαλύπτεις με σαντιγί, αφαιρείς το τσέρκι με προσοχή, γαρνάρεις περιμετρικά με το κορνέ και στολίζεις με τις υπόλοιπες φράουλες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

food συνταγή ΤΟΥΡΤΑ φράουλες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

02.11.2026
Επόμενο
Το μυστικό της «Έναστρης Νύχτας»: Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία που ενέπνευσε τον Vincent van Gogh

Το μυστικό της «Έναστρης Νύχτας»: Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία που ενέπνευσε τον Vincent van Gogh

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Victoria colombiana»: Πώς μια φωτογραφία αποκάλυψε έναν νέο γιγαντιαίο κρίνο προς εξαφάνιση
Life

«Victoria colombiana»: Πώς μια φωτογραφία αποκάλυψε έναν νέο γιγαντιαίο κρίνο προς εξαφάνιση

02.11.2026
7 lip masks που θέλω να έχω στο κομοδίνο μου όλο τον χειμώνα
Beauty

7 lip masks που θέλω να έχω στο κομοδίνο μου όλο τον χειμώνα

02.11.2026
Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits
Fashion

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

02.11.2026
Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει
Celeb News

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

02.11.2026
Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη
Life

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

02.11.2026
Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα
Beauty

Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

02.11.2026
Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου
Fashion

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

02.11.2026
Σε ποια ηλικία βρίσκεις τελικά τον πραγματικό σου εαυτό;
Life

Σε ποια ηλικία βρίσκεις τελικά τον πραγματικό σου εαυτό;

01.11.2026
Πλιγούρι, λαχανικά και λεμόνι: Το fresh combo που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις βαρετές σαλάτες
Life

Πλιγούρι, λαχανικά και λεμόνι: Το fresh combo που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις βαρετές σαλάτες

01.11.2026
Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους