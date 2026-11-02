Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Αν αγαπάς τα γλυκά με φρέσκα φρούτα και φίνα υφή, αυτή η γαλλική τούρτα με τις φράουλες και την αρωματική κρέμα βανίλιας είναι η συνταγή που αξίζει

Με μια ματιά Η τούρτα fraisier συνδυάζει παντεσπάνι, κρέμα βανίλιας και φράουλες.

Η παρασκευή της στο σπίτι είναι εφικτή ακολουθώντας πιστά τα βήματα.

Απαιτεί 30 λεπτά προετοιμασία, 25 λεπτά ψήσιμο και προσφέρει 6 μερίδες.

Η επιτυχία εξαρτάται από την υπομονή στο χτύπημα αυγών και τη σωστή θερμοκρασία υλικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γαλλική τούρτα «fraisier» αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της υψηλής ζαχαροπλαστικής, συνδυάζοντας την αέρινη υφή από το παντεσπάνι, την πλούσια αρωματική κρέμα βανίλιας και τη φρεσκάδα που προσφέρουν οι ολόφρεσκες φράουλες. Αν και η εικόνα της στη βιτρίνα μιας pâtisserie παραπέμπει σε περίπλοκη δημιουργία, η εκτέλεσή της στο σπίτι γίνεται μια απόλυτα προσβάσιμη εμπειρία όταν ακολουθήσεις πιστά τις σωστές αναλογίες και τα τεχνικά βήματα. Αυτή η συνταγή μεσαίας δυσκολίας απαιτεί 30 λεπτά προετοιμασίας και 25 λεπτά ψησίματος, προσφέροντας 6 πλούσιες μερίδες που θα ενθουσιάσουν κάθε καλεσμένο.

Για να ξεκινήσεις, συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα υλικά στη σωστή θερμοκρασία και προετοίμασε τον εξοπλισμό σου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μίξερ με κάδο και μια φόρμα-δαχτυλίδι με αποσπώμενη βάση. Η επιτυχία της συνταγής κρύβεται στην υπομονή κατά το χτύπημα των αυγών και στη σωστή διαχείριση των θερμοκρασιών της κρέματος και του βουτύρου πριν την τελική ομογενοποίηση. Αν θέλεις να μάθεις αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα της εκτέλεσης για να δημιουργήσεις το δικό σου σπιτικό αριστούργημα, συνέχισε να διαβάζεις.

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Υλικά

Για το παντεσπάνι:

3 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

σε θερμοκρασία δωματίου 100 gr κρυσταλλική ζάχαρη

70 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις

για όλες τις χρήσεις 1/4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Λίγες σταγόνες εσάνς αμυγδάλου

Για την κρέμα βανίλιας:

250 gr πλήρες γάλα

1 λοβό βανίλιας

80 gr ζάχαρη

50 gr κρόκο αυγού

35 gr κορν φλάουρ

1 πρέζα αλάτι

125 gr αρωματικό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

Για το γαρνίρισμα:

600 gr κόκκινες φράουλες

250 gr σαντιγί

Εκτέλεση

Προετοιμασία και ψήσιμο για το παντεσπάνι:

Βουτυρώνεις και στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί την αποσπώμενη βάση της φόρμας-δαχτυλίδι και προθερμαίνεις καλά τον φούρνο στους 160°C στον αέρα. Χτυπάς στον κάδο του μίξερ με το σύρμα τα αυγά για 1 λεπτό σε δυνατή ταχύτητα, ρίχνεις σταδιακά και βροχηδόν τη ζάχαρη και συνεχίζεις το χτύπημα για 6-7 λεπτά μέχρι το μείγμα να διπλασιαστεί σε όγκο, να ασπρίσει και να γίνει πολύ αφράτο, ενώ στο τέλος ενσωματώνεις την εσάνς αμυγδάλου. Ανακατεύεις το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, το κοσκινίζεις στο μείγμα των αυγών σε 3 δόσεις αναδιπλώνοντας απαλά με σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, αδειάζεις τη ζύμη στη φόρμα, ψήνεις για 25 λεπτά, αφήνεις να σταθεί για 5-10 λεπτά, ξεφορμάρεις σε σχάρα και, μόλις κρυώσει, κόβεις οριζόντια στη μέση για να έχεις δύο δίσκους.

Παρασκευή και αφράτεμα της κρέματος βανίλιας:

Χτυπάς ελαφρώς σε ένα μπολ με το σύρμα τους κρόκους, το κορν φλάουρ, το αλάτι και ελάχιστο από το συνολικό γάλα για να αραιώσει το μείγμα. Βάζεις το υπόλοιπο γάλα με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτεις τους σπόρους και τον λοβό της βανίλιας, ζεσταίνεις σε μέτρια φωτιά και ρίχνεις μικρές ποσότητες ζεστού γάλακτος στους κρόκους ανακατεύοντας συνεχώς. Αδειάζεις όλο το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα, ανακατεύεις μέχρι να πήξει σε λεία κρέμα, αποσύρεις από τη φωτιά, αφαίρεις τον λοβό, καλύπτεις με μεμβράνη που εφάπτεται στην επιφάνεια και αφήνεις να κρυώσει τελείως. Όταν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτεις το βούτυρο στην ίδια θερμοκρασία, χτυπάς με μίξερ χειρός για 2-3 λεπτά μέχρι να γίνει βελούδινη και τη μεταφέρεις σε κορνέ ζαχαροπλαστικής.

Συναρμολόγηση, πάγωμα και τελικό γαρνίρισμα:

Ντύνεις τα πλαϊνά από το στεφάνι της φόρμας εσωτερικά με μεμβράνη, το ακουμπάς σε μια πιατέλα και βάζεις το ένα παντεσπάνι στη βάση. Κόβεις τις πιο μεγάλες καθαρισμένες φράουλες στη μέση, τις τοποθετείς όρθιες περιμετρικά με την κομμένη πλευρά να ακουμπά στα τοιχώματα, γεμίζεις τα κενά ανάμεσά τους με κρέμα από το κορνέ, απλώνεις μια στρώση κρέματος στο παντεσπάνι, γεμίζεις το κέντρο με ολόκληρες φράουλες, καλύπτεις με κρέμα και κλείνεις με το δεύτερο παντεσπάνι. Επαναλαμβάνεις άλλη μία στρώση με φέτες φράουλας, καλύπτεις με την υπόλοιπη κρέμα ισιώνοντας την επιφάνεια, βάζεις την τούρτα στο ψυγείο για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα να σταθεροποιηθεί και, όταν παγώσει, επικαλύπτεις με σαντιγί, αφαιρείς το τσέρκι με προσοχή, γαρνάρεις περιμετρικά με το κορνέ και στολίζεις με τις υπόλοιπες φράουλες.

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