Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

Αν θέλεις ένα σοκολατένιο, ζουμερό γλυκό με αρκετή πρωτεΐνη, αυτή η συνταγή για high protein yogurt brownie είναι ό,τι πρέπει

Με μια ματιά Το high protein yogurt brownie είναι μια εύκολη συνταγή που απαιτεί περίπου 15 λεπτά προετοιμασίας και 12-13 λεπτά ψήσιμο.

Το στραγγιστό γιαούρτι προσφέρει υγρασία και μαλακή υφή, ενώ η σκόνη πρωτεΐνης ενισχύει το πρωτεϊνικό του προφίλ.

Το μυστικό για ζουμερό αποτέλεσμα είναι ο χρόνος ψησίματος, με το κέντρο να παραμένει ελαφρώς μαλακό.

Τα brownies μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για 3-4 ημέρες ή να καταψυχθούν σε μερίδες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν ένα γλυκό μετά το φαγητό, ένα μικρό σοκολατένιο διάλειμμα μέσα στην ημέρα ή απλώς ψάχνεις μια διαφορετική συνταγή για brownie, τότε αξίζει να κρατήσεις αυτή τη συνταγή. Το high protein yogurt brownie συνδυάζει την έντονη γεύση της μαύρης σοκολάτας και του κακάο με τη δροσερή, απαλή υφή του στραγγιστού γιαουρτιού, ενώ η προσθήκη πρωτεΐνης το κάνει μια ενδιαφέρουσα επιλογή για ένα πιο πρωτεϊνούχο γλυκό.

Το καλύτερο σημείο, όμως, είναι η υφή του: θέλεις το κέντρο να παραμένει ελαφρώς μαλακό μετά το ψήσιμο, ώστε όταν το κόψεις να θυμίζει εκείνο το fudgy brownie που δύσκολα μπορείς να αφήσεις στην άκρη. Η διαδικασία είναι απλή, δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και συνολικά χρειάζεσαι περίπου 15 λεπτά προετοιμασίας και μόλις 12-13 λεπτά στον φούρνο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα εύκολο brownie με γιαούρτι, πρωτεΐνη, κακάο και μαύρη σοκολάτα που μπορεί να γίνει η νέα σου αγαπημένη γλυκιά επιλογή.

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Τι κάνει αυτό το high protein brownie τόσο ξεχωριστό;

Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στην ισορροπία των υλικών. Το στραγγιστό γιαούρτι προσφέρει υγρασία και βοηθά το brownie να αποκτήσει μαλακή υφή, ενώ η σκόνη πρωτεΐνης ενισχύει το πρωτεϊνικό του προφίλ. Το κακάο δίνει βαθιά σοκολατένια γεύση και η μικρή ποσότητα espresso powder κάνει τη σοκολάτα να φαίνεται ακόμη πιο έντονη χωρίς το γλυκό να αποκτά απαραίτητα γεύση καφέ.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 8 μερίδες, θα χρειαστείς:

70 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. κακάο

40 γρ. σκόνη πρωτεΐνης

2 γρ. espresso powder

1 πρέζα αλάτι

70 γρ. ασπράδια αυγών

2 μεσαία αυγά

140 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

50 γρ. maple syrup ή μέλι

80 γρ. μαύρη σοκολάτα

30 γρ. βούτυρο καρύδας

Για το άλειμμα των φορμών μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο βούτυρο και αλεύρι, ώστε να ξεφορμάρεις πιο εύκολα τα brownies μετά το ψήσιμο.

Η εκτέλεση βήμα βήμα για ζουμερό brownie με γιαούρτι

Ξεκινάς προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 170°C. Η σωστή θερμοκρασία είναι σημαντική, καθώς θέλεις το brownie να ψηθεί εξωτερικά αλλά να παραμείνει ελαφρώς μαλακό στο κέντρο.

Σε ένα μπολ ρίχνεις το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το κακάο, τη σκόνη πρωτεΐνης, το espresso powder και μια πρέζα αλάτι. Ανακατεύεις καλά, ώστε τα στερεά υλικά να κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Στη συνέχεια περνάς στα υγρά υλικά. Στον κάδο του blender βάζεις τα ασπράδια αυγών, τα δύο αυγά, το στραγγιστό γιαούρτι και το maple syrup ή το μέλι. Χτυπάς για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο και λείο μείγμα.

Ρίχνεις το υγρό μείγμα μέσα στο μπολ με τα στερεά και ανακατεύεις απαλά. Δεν χρειάζεται υπερβολικό χτύπημα. Θέλεις απλώς να ενώσεις τα υλικά μέχρι να έχεις ένα παχύρρευστο, ομοιόμορφο μείγμα.

Προσθέτεις τη μαύρη σοκολάτα και ανακατεύεις ελαφρά, ώστε τα κομμάτια της να μοιραστούν στο μείγμα χωρίς να το δουλέψεις περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Αλείφεις τις φόρμες για muffins με λίγο βούτυρο και αλεύρι και μοιράζεις το μείγμα. Η συγκεκριμένη ποσότητα είναι ιδανική για 6 φορμάκια muffins, σύμφωνα με την εκτέλεση της συνταγής.

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 12-13 λεπτά. Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή: το κέντρο πρέπει να παραμείνει ελαφρώς μαλακό. Αν το παραψήσεις, υπάρχει κίνδυνος να χάσει αυτή τη ζουμερή, fudgy υφή που θέλεις από ένα brownie.

Τα αφήνεις να σταθούν για λίγο και στη συνέχεια τα απολαμβάνεις.

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Το μυστικό για να μη σου στεγνώσει το brownie

Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αξίζει να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή, αυτό είναι ο χρόνος ψησίματος. Ένα brownie που θέλεις να παραμείνει ζουμερό δεν χρειάζεται να βγει από τον φούρνο εντελώς στεγνό και σταθερό στο κέντρο. Η σκόνη πρωτεΐνης μπορεί επίσης να απορροφήσει αρκετή υγρασία. Για αυτό, αν αυξήσεις αυθαίρετα την ποσότητά της, υπάρχει πιθανότητα το αποτέλεσμα να γίνει πιο στεγνό και συμπαγές. Κράτησε τις αναλογίες της συνταγής και κυρίως μην παρασυρθείς από τον χρόνο ψησίματος. Το brownie συνεχίζει να σταθεροποιείται όσο κρυώνει, επομένως το ελαφρώς μαλακό κέντρο όταν το βγάλεις από τον φούρνο είναι ακριβώς αυτό που θέλεις.

Πόση πρωτεΐνη έχει το high protein yogurt brownie;

Η συγκεκριμένη συνταγή περιλαμβάνει στραγγιστό γιαούρτι, ασπράδια αυγών, αυγά και σκόνη πρωτεΐνης, επομένως έχει αρκετές πηγές πρωτεΐνης σε σχέση με ένα κλασικό brownie. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα εξαρτάται από το είδος του στραγγιστού γιαουρτιού και κυρίως από τη διατροφική σύσταση της σκόνης πρωτεΐνης που θα χρησιμοποιήσεις. Αν θέλεις να υπολογίσεις με ακρίβεια τα διατροφικά στοιχεία, έλεγξε τις ετικέτες των συγκεκριμένων προϊόντων και υπολόγισε την ποσότητα ανά τεμάχιο.

Πόσο χρόνο χρειάζεται το brownie στον φούρνο;

Για τη συγκεκριμένη εκδοχή, υπολόγισε περίπου 12-13 λεπτά ψησίματος στους 170°C, σε προθερμασμένο φούρνο. Στόχος σου είναι το κέντρο να παραμένει ελαφρώς μαλακό. Ο χρόνος μπορεί να διαφοροποιηθεί ελαφρώς ανάλογα με τον φούρνο και το μέγεθος των φορμών που χρησιμοποιείς, οπότε μην βασιστείς μόνο στο ρολόι. Παρατήρησε και την υφή του brownie.

Αν το κέντρο έχει στεγνώσει εντελώς, πιθανότατα το έχεις ψήσει περισσότερο από όσο χρειάζεται για ένα fudgy αποτέλεσμα.

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Γιατί σου βγήκε στεγνό το brownie;

Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι το υπερβολικό ψήσιμο. Όσο περισσότερο παραμένει στον φούρνο, τόσο περισσότερη υγρασία χάνει.

Πώς συντηρείται το high protein yogurt brownie;

Μπορείς να διατηρήσεις τα brownies στο ψυγείο για 3-4 ημέρες, τοποθετημένα σε κλειστό δοχείο. Αν θέλεις να τα κρατήσεις για περισσότερο, μπορείς να τα καταψύξεις σε μερίδες. Έτσι έχεις έτοιμο ένα μικρό σοκολατένιο γλυκό όταν το χρειάζεσαι, χωρίς να χρειάζεται να ετοιμάσεις ολόκληρη συνταγή από την αρχή.

Η τελευταία μπουκιά είναι αυτή που σε πείθει

Αυτό το high protein yogurt brownie είναι από εκείνες τις συνταγές που αξίζει να έχεις πρόχειρες όταν θέλεις κάτι σοκολατένιο, εύκολο και με περισσότερη πρωτεΐνη από ένα κλασικό brownie. Με στραγγιστό γιαούρτι, κακάο, σκόνη πρωτεΐνης, αυγά, μαύρη σοκολάτα και μια μικρή πινελιά espresso, καταφέρνει να κρατήσει αυτό που πραγματικά περιμένεις από ένα brownie: έντονη σοκολατένια γεύση και μαλακή, ζουμερή υφή. Το μόνο που χρειάζεται από εσένα είναι να μην το αφήσεις να παραψηθεί. Γιατί σε αυτή τη συνταγή, το ελαφρώς μαλακό κέντρο δεν είναι ατέλεια – είναι όλο το νόημα.

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