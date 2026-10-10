Cinema 10.10.2026

Πώς ο Tom Hollad έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών – Οι ταινίες που τον έβαλαν στην «κορυφή»

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Ο Tom Holland βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου box office, με τις ταινίες του να έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 15,5 δισ δολάρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Holland έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών, ξεπερνώντας προηγούμενους ρεκόρ.
  • Οι ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «The Odyssey» συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του.
  • Το «Spider-Man: Brand New Day» είναι μια από τις 3 πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών παγκοσμίως.
  • Οι αμοιβές του Tom Holland για το «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.
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Το φετινό καλοκαίρι αποδείχθηκε ιδιαιτέρως καρποφόρο για τον Tom Holland, ο οποίος όχι μόνο εδραίωσε τη θέση του στο πάνθεον των σύγχρονων κινηματογραφικών αστέρων, αλλά κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των παγκόσμιων box office εισπράξεων. Με τις δύο πιο πρόσφατες ταινίες του να σημειώνουν εκκωφαντικές επιτυχίες, ο 30χρονος Βρετανός ηθοποιός κατόρθωσε να αφήσει πίσω του ονόματα όπως η Zoe Saldana και η Scarlett Johansson, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ.

Ο Tom Holland ποζάρει μπροστά στο λογότυπο του "Spider-Man: Brand New Day" σε εκδήλωση της Sony.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Η εκτόξευση του Tom Holland στην πρώτη θέση των πιο εμπορικών ηθοποιών όλων των εποχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εντυπωσιακές επιδόσεις δύο ταινιών: του «Spider-Man: Brand New Day» και της «The Odyssey» σε σκηνοθεσία Christopher Nolan. Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει ένα αστρονομικό ποσό 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ το «The Odyssey» ακολούθησε κατά πόδας με 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Αυτές οι δύο ταινίες, από μόνες τους, εκτόξευσαν το σύνολο των εισπράξεων των φιλμ στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει ο Holland στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτό το αδιανόητο ποσό, ο ηθοποιός ξεπέρασε την Zoe Saldana, η οποία κατείχε την προηγούμενη κορυφή με 15,46 δισεκατομμύρια δολάρια, και την Scarlett Johansson με 15,40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «Spider-Man: Brand New Day» σπάει ρεκόρ

Η επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» δεν περιορίζεται μόνο στις συνολικές εισπράξεις. Η ταινία έχει καταφέρει να εισέλθει στο top 3 των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών παγκοσμίως, πίσω μόνο από το «Avatar» (2009) και το «Avengers: Endgame» (2019). Στην αγορά των ΗΠΑ, η ταινία έχει ξεπεράσει τα 935 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens» (2015).

Η «Οδύσσεια» της επιτυχίας

Το «The Odyssey» του Christopher Nolan αποδεικνύεται επίσης μια τεράστια εμπορική επιτυχία, σπάζοντας ρεκόρ καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μοναδική ταινία, πέραν του «Avatar», που δεν αποτελεί sequel ή remake και κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις εκτός ΗΠΑ και Καναδά.

Οι αμοιβές του Tom Holland

Η εμπορική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να αποφέρει στον Tom Holland αμοιβές που θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηθοποιός έλαβε αρχικά 20 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του Peter Parker, ποσό που αναμένεται να πολλαπλασιαστεί χάρη στα μπόνους που προβλέπονται από τις εντυπωσιακές εισπράξεις της ταινίας.

Ο Tom Holland με κοστούμι στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας του, γιορτάζοντας την εμπορική του επιτυχία στο box office.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Η πορεία των αμοιβών του Holland μέσα από το franchise του Spider-Man είναι αξιοσημείωτη. Ξεκίνησε την πορεία του ως Spider-Man στο «Captain America: Civil War» (2016) με αμοιβή 250.000 δολαρίων. Ακολούθησαν το «Spider-Man: Homecoming» (2017) με 500.000 δολάρια, το «Spider-Man: Far From Home» (2019) με 4 εκατομμύρια δολάρια, και το «Spider-Man: No Way Home» (2021) με 10 εκατομμύρια δολάρια. Η συνεχής αύξηση των αποδοχών του αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δημοτικότητα και την εμπορική του αξία στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ο Tom Holland ποζάρει μπροστά από το λογότυπο του Spider-Man, γιορτάζοντας την επιτυχία του στο box office.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Ο Tom Holland έχει αποδείξει ότι δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος ηθοποιός, αλλά και ένας από τους πιο εμπορικούς σταρ της εποχής μας. Η ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε ταινίες που σπάνε τα ταμεία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αξία του στην αγορά, τον καθιστούν έναν από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

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