Από τη Hannah Montana στο «Miley»: 6 στιγμές που καθόρισαν την καριέρα της Miley Cyrus

Από τη Hannah Montana μέχρι το «MILEY» και το «Bass persuades», δες τις 6 στιγμές που καθόρισαν την καριέρα της Miley Cyrus

Με μια ματιά Η Hannah Montana την έκανε παγκόσμια σταρ, αλλά έπρεπε να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω.

Το «Bangerz» σηματοδότησε το τολμηρό της break από την εικόνα της Disney star.

Το «Younger Now» έδειξε ότι δεν φοβάται τις αλλαγές, ακολουθώντας country και acoustic μονοπάτια.

Το «Plastic Hearts» ανέδειξε τη rock πλευρά της, με επιτυχημένες συνεργασίες και διασκευές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus έχει κάνει σχεδόν τα πάντα μέσα σε δύο δεκαετίες καριέρας. Έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως Hannah Montana, μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες, άλλαξε πολλές φορές ήχο και εικόνα και κατάφερε να αφήσει πίσω της την ταυτότητα της Disney star για να δημιουργήσει τη δική της θέση στην pop.

Αυτό που κάνει την πορεία της τόσο ενδιαφέρουσα είναι πως η Miley δεν ακολούθησε ποτέ μία συγκεκριμένη «συνταγή». Από το pop-rock του «Bangerz» μέχρι το country ύφος του «Younger Now», τη rock διάθεση του «Plastic Hearts» και το τεράστιο comeback του «Flowers», κάθε νέα era έμοιαζε με μια μικρή επανεκκίνηση.

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Και η ιστορία συνεχίζεται. Με το «MILEY» και το νέο μουσικό κεφάλαιο που ανοίγει με το «Bass Persuades», η Miley δείχνει για ακόμη μία φορά πως δεν έχει σκοπό να επαναλάβει τον εαυτό της. Πριν όμως φτάσουμε στο σήμερα, υπάρχουν έξι στιγμές που εξηγούν πώς έφτασε μέχρι εδώ.

1. Η Hannah Montana την έκανε παγκόσμια σταρ

Το 2006 ήταν η χρονιά που όλα άλλαξαν. Η Hannah Montana έκανε πρεμιέρα στο Disney Channel και η Miley Cyrus έγινε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νεανικής pop κουλτούρας.

Η σειρά, τα albums και οι συναυλίες δημιούργησαν ένα τεράστιο φαινόμενο, αλλά μαζί έφεραν και μια μεγάλη πρόκληση: η Miley έπρεπε κάποια στιγμή να αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον χαρακτήρα που την έκανε διάσημη.

2. Το «Bangerz» ήταν το μεγάλο break από τη Disney εικόνα

Το 2013 ήρθε η era που κανείς δεν μπορούσε να αγνοήσει. Με το «Bangerz», η Miley άφησε πίσω την εικόνα της έφηβης σταρ και παρουσίασε μια πολύ πιο τολμηρή εκδοχή του εαυτού της.

Το «We can’t stop» και κυρίως το «Wrecking ball» έγιναν τεράστιες επιτυχίες, ενώ η εμφάνισή της στα MTV VMAs με τον Robin Thicke προκάλεσε τεράστιο θόρυβο. Ήταν η στιγμή που η Miley έδειξε πως ήταν έτοιμη να πάρει τον έλεγχο της δικής της εικόνας, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα δίχαζε το κοινό.

3. Το «Younger now» απέδειξε ότι δεν φοβάται τις αλλαγές

Μετά την εκρηκτική περίοδο του «Bangerz», η Miley έκανε κάτι που ίσως δεν περίμεναν πολλοί: άλλαξε ξανά κατεύθυνση.

Το «Younger now» του 2017 κινήθηκε σε πιο country και acoustic μονοπάτια, ενώ το «Malibu» έδειξε μια πιο ήρεμη και προσωπική πλευρά της. Η συγκεκριμένη era μπορεί να ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες, όμως απέδειξε κάτι σημαντικό: η Miley δεν ενδιαφερόταν να μένει σε ένα συγκεκριμένο καλούπι μόνο και μόνο επειδή αυτό λειτουργούσε εμπορικά.

4. Το «Plastic hearts» την έφερε πιο κοντά στη rock star που έκρυβε μέσα της

Το 2020 η Miley επέστρεψε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά albums της. Το «Plastic hearts» έβαλε στο επίκεντρο τη rock πλευρά της, με συνεργασίες με Joan Jett και Billy Idol και μια σειρά από εμφανίσεις που απέδειξαν πόσο δυνατή είναι ως live performer.

Παράλληλα, οι διασκευές της σε τραγούδια όπως το «Heart of Glass» και το «Zombie» έγιναν viral και έδειξαν ότι η Miley μπορούσε να κινηθεί ανάμεσα στην pop και τη rock χωρίς να χάνει τη δική της ταυτότητα.

5. Το «Flowers» έγινε η μεγαλύτερη νέα αρχή της

Το 2023 ήρθε το τραγούδι που έμελλε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας της. Το «Flowers» δεν ήταν απλώς μια επιτυχία από το «Endless Summer Vacation». Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και συνδέθηκε με ένα μήνυμα ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης.

Η Miley βρέθηκε ξανά στην κορυφή των charts και απέδειξε ότι, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη Hannah Montana, μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο massive pop moment από την αρχή. Αυτή τη φορά, όμως, χωρίς να χρειάζεται να σοκάρει για να τραβήξει την προσοχή.

6. Από το «MILEY» στο «Bass persuades»: Η επόμενη era μόλις ξεκινά

Και φτάνουμε στο σήμερα. Η Miley ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το «MILEY», ένα project που σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή στην πορεία της. Αντί να κοιτάζει πίσω στις προηγούμενες eras, η νέα μουσική περίοδος δείχνει μια καλλιτέχνιδα που θέλει να συνεχίσει να πειραματίζεται και να εξελίσσεται.

Το «Bass Persuades» λειτουργεί ως ένα ακόμη κομμάτι αυτού του νέου κεφαλαίου και έρχεται να προσθέσει μία διαφορετική πλευρά στον ήχο της. Μετά από τη Hannah Montana, το «Bangerz», το «Younger now», το «Plastic hearts» και το «Endless summer vacation», η Miley δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει. Το έχει κάνει ξανά και ξανά.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της Miley Cyrus: δεν υπάρχει μία «σωστή» εκδοχή της. Η Hannah Montana, η pop star του «Bangerz», η rock Miley του «Plastic hearts», η Miley του «Flowers» και η σημερινή MILEY είναι όλες διαφορετικές πλευρές της ίδιας καλλιτέχνιδας. Και αν υπάρχει κάτι που μας έχει μάθει η μέχρι τώρα πορεία της, είναι ότι η επόμενη era μάλλον δεν θα μοιάζει καθόλου με την προηγούμενη.

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