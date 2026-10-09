«Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που φοβόμουν»: Ο Harry Styles μίλησε στον Thom Yorke χωρίς φίλτρα

Με μια ματιά Ο Harry Styles εξέφρασε τον θαυμασμό και τον φόβο του να συναντήσει τον Thom Yorke, το μουσικό του είδωλο.

Ο Thom Yorke μοιράστηκε πώς μια συμβουλή του Michael Stipe τον βοήθησε να αντιμετωπίσει την αμηχανία του σε δημόσιους χώρους.

Ο Harry Styles ανέφερε ότι η δυνατότητα να περπατά ελεύθερα άλλαξε τη ζωή του, διατηρώντας τον συνδεδεμένο με τον κόσμο.

Ο Thom Yorke περιέγραψε το περπάτημα ως μέσο απομάκρυνσης από προσωπικά προβλήματα και πηγή έμπνευσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να έχεις συνηθίσει να βλέπεις τον Harry Styles να γεμίζει στάδια, να μαγνητίζει τα βλέμματα και να κινείται με την αυτοπεποίθηση ενός από τους μεγαλύτερους pop stars της εποχής του, όμως ακόμη και εκείνος έχει ανθρώπους που τον κάνουν να αισθάνεται αμήχανα. Ένας από αυτούς είναι ο Thom Yorke, ο εμβληματικός frontman των Radiohead, τον οποίο ο Βρετανός τραγουδιστής θαυμάζει εδώ και χρόνια. Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση για το νέο τεύχος του Rolling Stone, οι δύο μουσικοί άφησαν για λίγο στην άκρη τη δημόσια εικόνα τους και μίλησαν για τις πρώτες εντυπώσεις, τις ανασφάλειες, τη φήμη και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο.

Ο Harry Styles παραδέχτηκε ότι φοβόταν να συναντήσει το μουσικό του είδωλο, ενώ ο Thom Yorke αποκάλυψε πώς μια συμβουλή του Michael Stipe των R.E.M. τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τη δυσκολία του να κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Και κάπως έτσι, μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες που κινούνται σε διαφορετικές μουσικές διαδρομές εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή ανταλλαγή εμπειριών για τη ζωή πίσω από τη δημοσιότητα.

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Ο Harry Styles δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Thom Yorke, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλαίσιο του αφιερώματος Musicians on Musicians του Rolling Stone. «Για μένα, ήσουν πάντα ο άνθρωπος που φοβόμουν να συναντήσω», είπε χαρακτηριστικά στον frontman των Radiohead, ο οποίος απάντησε με το δικό του, χαρακτηριστικό χιούμορ: «Α, ναι; Έχω ολόκληρη λίστα». Η ανταλλαγή αυτή αποκάλυψε μια πιο ανθρώπινη πλευρά δύο καλλιτεχνών που έχουν μάθει να ζουν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και οι πιο επιτυχημένοι μουσικοί μπορεί να αισθάνονται αμηχανία όταν βρίσκονται απέναντι σε κάποιον που θαυμάζουν πραγματικά.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Ρώμη, το καλοκαίρι του 2024, σε έναν ήσυχο δρόμο της ιταλικής πρωτεύουσας. Ο Harry Styles θυμήθηκε ακόμη και τη λεπτομέρεια που τον έκανε να αναγνωρίσει τον Thom Yorke, καθώς εκείνος φορούσε ένα καπέλο που έγραφε «Acid». Εκείνη τη στιγμή, ο Styles άκουγε στα ακουστικά του το άλμπουμ «A Moon Shaped Pool» των Radiohead, όταν αντιλήφθηκε ποιος βρισκόταν μπροστά του και σταμάτησε τη μουσική για να τον χαιρετήσει. «Α, γεια σου…», θυμήθηκε να του λέει, με τον Yorke να τον διορθώνει παιχνιδιάρικα: «Κύριε Yorke». Ο Styles συνέχισε την αφήγησή του, θυμούμενος ότι τον προσφώνησε ως «κύριο Yorke», πριν ο μουσικός δώσει τη δική του εκδοχή για τη συνάντηση: «Όχι, είπα: “Τι στο διάολο κάνεις όρθιος στη μέση του δρόμου;”». Η ιστορία τους αποτυπώνει με αυθορμητισμό τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που σχηματίζεις για κάποιον μέσα από τη μουσική του και στην πραγματική γνωριμία μαζί του.

Στη συζήτησή τους, ο Harry Styles μίλησε και για μια αλλαγή που επηρέασε ουσιαστικά την καθημερινότητά του: τη δυνατότητα να περπατά ξανά ελεύθερα και να παραμένει συνδεδεμένος με τον κόσμο γύρω του. Όπως εξήγησε, το να μπορέσει να κυκλοφορεί χωρίς να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κινηθεί φυσιολογικά στον δημόσιο χώρο άλλαξε τη ζωή του. «Κατά κάποιον τρόπο, αυτό έσπασε εκείνο το πράγμα. Τώρα έχει αλλάξει τη ζωή μου με έναν τόσο μεγάλο τρόπο, γιατί έτσι παραμένεις συνδεδεμένος με τον κόσμο», ανέφερε. Η εξομολόγησή του φωτίζει μια πλευρά της διασημότητας που συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς η αναγνωρισιμότητα μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια απλή βόλτα σε μια αγχωτική εμπειρία. Για έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, η δυνατότητα να παρατηρεί τους ανθρώπους και να απολαμβάνει μικρές καθημερινές στιγμές μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμη ανάσα.

Η αναφορά του Harry Styles έδωσε στον Thom Yorke την ευκαιρία να μοιραστεί τις δικές του εμπειρίες και να εξηγήσει πώς το περπάτημα έχει επηρεάσει ακόμη και τη δημιουργική του διαδικασία. Ο frontman των Radiohead θυμήθηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κατά την οποία έγραψε το τραγούδι «A Wolf at the Door». «Έγραψα το “A Wolf at the Door” όταν περνούσα μια πολύ άσχημη περίοδο και περπάτησα για περίπου δυόμισι ημέρες… Στο τέλος ένιωθα πολύ καλύτερα», αποκάλυψε. Για τον Yorke, η βόλτα δεν είναι απλώς ένας τρόπος να αλλάξεις παραστάσεις, αλλά μια ευκαιρία να βγεις από τον εαυτό σου, να παρατηρήσεις όσα συμβαίνουν γύρω σου και να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις σκέψεις που σε βαραίνουν. Όπως εξήγησε, το να περνάς δίπλα από άλλους ανθρώπους και να αναρωτιέσαι πού πηγαίνουν, τι κάνουν και τι μπορεί να σκέφτονται σε βοηθά να απομακρυνθείς από τα προσωπικά σου προβλήματα. «Σε βγάζει από τον εαυτό σου, σε βγάζει από τα προβλήματά σου. Χωρίς αυτό, είναι πολύ εύκολο να χαθείς», ανέφερε, περιγράφοντας τη σημασία της παρατήρησης της καθημερινής ζωής τόσο για την προσωπική του ισορροπία όσο και για τη δημιουργικότητά του.

Ο Thom Yorke θυμήθηκε επίσης μια σημαντική συμβουλή που του είχε δώσει ο Michael Stipe των R.E.M. κατά τη διάρκεια της περιοδείας των δύο συγκροτημάτων το 1995. Όπως εξήγησε, ο Stipe είχε παρατηρήσει ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του κλεισμένος στο καμαρίνι, αποφεύγοντας να βγει έξω, και άρχισε να τον παρακινεί να κυκλοφορεί μαζί του. Τότε ήταν που του είπε μια φράση που ο Yorke δεν ξέχασε ποτέ: «Αν δεν σε νοιάζει, δεν τους νοιάζει. Αν δεν κοιτάζεις, δεν κοιτάζουν». Ο τραγουδιστής των Radiohead θυμήθηκε μάλιστα μια έξοδό τους σε ένα πολυσύχναστο κλαμπ στη Στοκχόλμη, όπου ο Stipe τον προέτρεψε να δοκιμάσει αυτή την προσέγγιση. Όπως είπε, η συμβουλή λειτούργησε και κανείς δεν τους ενόχλησε. Η ιστορία δείχνει πως ακόμη και οι πιο αναγνωρίσιμοι μουσικοί μπορεί να δυσκολεύονται να διαχειριστούν την προσοχή που συγκεντρώνουν και πως μερικές φορές μια απλή παρότρυνση από έναν φίλο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις μια κατάσταση.

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