Από τη Eurovision στο μιούζικαλ: Ο Akylas γίνεται βασιλιάς Τζούλιαν

Ο Βασιλιάς Τζούλιαν επιστρέφει, αυτή τη φορά στη θεατρική σκηνή, με τον Akylas στον πρωταγωνιστικό ρόλο του μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη»

Με μια ματιά Ο Akylas, μετά τη Eurovision, θα παίξει τον Βασιλιά Τζούλιαν στο μιούζικαλ «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ - The Musical».

Η συμμετοχή του στο μιούζικαλ αποτελεί ευκαιρία να αναδείξει άγνωστη πτυχή του ως performer.

Ο Akylas είχε παρακολουθήσει θεατρικά εργαστήρια πριν αφοσιωθεί στη μουσική.

Η πρεμιέρα του μιούζικαλ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026 στο West Side Theater. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι «Ferto», κατακτώντας την 10η θέση στον μεγάλο τελικό, κάνει ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό άλμα. Μετά την επιτυχία του στη μουσική σκηνή, ο νεαρός ερμηνευτής ετοιμάζεται να κατακτήσει και το θεατρικό σανίδι, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που υπόσχεται να αναδείξει μια νέα πτυχή του ταλέντου του.

Ο Akylas θα ενσαρκώσει τον αξιομνημόνευτο Βασιλιά Τζούλιαν, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους χαρακτήρες της παγκόσμιας κουλτούρας των κινουμένων σχεδίων. Η επιλογή αυτή φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με τη μοναδική σκηνική ιδιοσυγκρασία του καλλιτέχνη.

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Η συμμετοχή του στο μιούζικαλ «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – The Musical» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον Akyla να αποκαλύψει μια άγνωστη πτυχή του ως performer. Πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική και την επιτυχία που γνώρισε μέσα από το «Sing for Greece 2026» και τις viral εμφανίσεις του, ο Akylas είχε παρακολουθήσει θεατρικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που καθιστά αυτή τη μετάβαση ακόμη πιο φυσική.

Το πολυαναμενόμενο μιούζικαλ, βασισμένο στην ομώνυμη επιτυχημένη ταινία της DreamWorks, αναμένεται να φέρει στη σκηνή τους αγαπημένους ήρωες που όλοι γνωρίζουμε: τον Άλεξ το λιοντάρι, τον Μάρτυ τη ζέβρα, την Γκλόρια την ιπποποταμίνα, τον Μέλμαν την καμηλοπάρδαλη, αλλά και τους απίθανους πιγκουίνους.

Τη σκηνοθεσία, την απόδοση του κειμένου και τους στίχους της παράστασης υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου. Το πρωτότυπο έργο φέρει την υπογραφή του Kevin Del Aguila στο κείμενο και των George Noriega και Joel Someillan στη μουσική και τους στίχους. Η πρεμιέρα του «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – The Musical» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, στο West Side Theater, που βρίσκεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον Akyla στον χώρο του θεάτρου.

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