City Guide 09.10.2026

«Παγόβουνο» στο Embassy Theater: Η ξεκαρδιστική κωμωδία που «ανεβάζει» 4 Έλληνες στον Τιτανικό

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Νεόνυμφοι, μικροαπατεώνες, χαμένα κοσμήματα και αλλεπάλληλα ψέματα συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό αλαλούμ στο πιο διάσημο πλοίο της ιστορίας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η κωμωδία «Παγόβουνο» κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο θέατρο Embassy στις 10 Οκτωβρίου.
  • Η παράσταση διαδραματίζεται στον Τιτανικό, λίγο πριν την πρόσκρουση με το παγόβουνο.
  • Πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού και Θανάσης Πατριαρχέας.
  • Η ιστορία περιλαμβάνει παρεξηγήσεις, εξαφανίσεις κοσμημάτων και πολλά ψέματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε παγκόσμια πρεμιέρα, η σπαρταριστή ισπανική κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο «Παγόβουνο» παρουσιάζεται στο θέατρο Embassy από τις 10 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων/Stages Network.

Στον Τιτανικό ταξιδεύουν: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας.

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Η ιστορία:

Ένα νεόνυμφο ζευγάρι και 2 μικροαπατεώνες συναντιούνται επάνω στον… αβύθιστο Τιτανικό, το ασφαλέστερο πλοίο σε όλο τον κόσμο, με το ίδιο όνειρο: Να φτιάξουν μία νέα ζωή -ιδανικά του παμπλούτου- στη Νέα Υόρκη, στο γνωστό μεγάλο μήλο! Κι αν τους κάτσει στο λαιμό; Πού να ‘ξεραν τι τους περιμένει…
Όλα συμβαίνουν το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν την πρόσκρουση του πλοίου στο παγόβουνο. Τραγελαφικές καταστάσεις, απρόοπτα γεγονότα, κοσμήματα, πέρλες και χρυσαφικά που ξαφνικά εξαφανίζονται και ψέματα και ψέματα και πολλά ψέμματα συνθέτουν μία αλλόφρονα ιστορία γέλιου και παρεξηγήσεων. Μήπως όλα τελικά είναι μία τρύπα στο νερό;
Πάντως ένα να ξέρετε: δεν είναι τίποτα αυτό που φαίνεται και κανείς αυτό που λέει!
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Embassy.

Ξέρατε ότι…
στον Τιτανικό επέβαιναν τέσσερις Έλληνες επιβάτες που ταξίδευαν στην Τρίτη θέση και έχασαν τη ζωής τους στο ναυάγιο της 15ης Απριλίου 1912;
Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο Απόστολος Χρονόπουλος, ο Δημήτρης Χρονόπουλος αδελφός του Απόστολου κι ο Βασίλειος Καταβέλης.
Κανείς από τους τέσσερις δεν επέζησε από τα παγωμένα νερά του Ατλαντικού. Στον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας έχει δημιουργηθεί μνημείο στη μνήμη τους.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση/διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης
Β. Σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη
Φωτογραφίες Παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected] :  Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 90’

Embassy Theater, Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673 Τηλ: 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη: 20:00, Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 30€,
VIP2: 25€,
Α’ Ζώνη: 20€
Β΄Ζώνη: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (Χωρίς αμαξίδιο): 16€ (στην Β’ Ζώνη)
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Εισιτήρια:
• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-pagobouno/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη,  Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277 Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00
Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Embassy παγόβουνο
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