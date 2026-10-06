«Ρομπέν, Η Καρδιά του Δάσους»: Η νέα παραγωγή του Μικρού Εθνικού στο REX

Ο Ρομπέν επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Εθνικού σε μια ολοζώντανη θεατρική περιπέτεια για τη φύση, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της κοινότητας

Με μια ματιά Νέα παράσταση "Ρομπέν, Η Καρδιά του Δάσους" του Μικρού Εθνικού στο Θέατρο REX.

Έργο με οικολογική ευαισθησία, μουσική, τραγούδια και σκηνικές μάχες.

Ο Ρόμπιν προστατεύει το δάσος από έναν αδίστακτο Επίτροπο που επιδιώκει το κέρδος.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά με θέμα τη φροντίδα του δάσους και τη συνεργασία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Μικρό Εθνικό παρουσιάζει, από τις 30 Οκτωβρίου, στο Θέατρο REX – Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», την παράσταση ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ένα νέο έργο του Δημήτρη Κουρούμπαλη, σε σκηνοθεσία του ιδίου και της Φρόσως Κορρού. Μια σκηνική αφήγηση βαθιάς οικολογικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, που —με όχημα τη μουσική, τα τραγούδια και σκηνικές μάχες που θυμίζουν κινηματογράφο— θα μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα ολοζώντανο δάσος γεμάτο μυρωδιές, ήχους και χρώματα. Μια θεατρική εμπειρία —που θα περιλαμβάνει κι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο— η οποία θα εμπνεύσει και θα συγκινήσει, ενεργοποιώντας τη φαντασία των παιδιών κι επανασυνδέοντάς τα με το πολύτιμο καταφύγιο που χάνουμε: το δάσος.

Η παράσταση

Ο Ρόμπιν είναι νέος δασοφύλακας. Η αγάπη του για το δάσος τον οδήγησε σε αυτή τη δουλειά και στην υπηρεσία του Επιτρόπου που εξουσιάζει τον τόπο. Ο Επίτροπος δεν αγαπάει τα δάση. Αγαπάει το κέρδος. Μέρος του σχεδίου του για «εκσυγχρονισμό» της περιοχής είναι να εξαφανίσει το δάσος για να φτιάξει δρόμους, εργοστάσια, ξενοδοχεία, ορυχεία, ζωολογικούς κήπους. Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη μεγαλομανία του Επιτρόπου, ο Ρόμπιν κηρύσσεται παράνομος. Δεν είναι, όμως, μόνος. Στην καρδιά του δάσους ιδρύεται μια κοινότητα από ανθρώπους που το λέει η καρδιά τους και ο Ρόμπιν γίνεται Ρομπέν.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Από μικρό παιδί θυμάμαι την αίσθηση των πευκοβελόνων: παχύ στρώμα, απαλά τσιμπήματα και αψύ άρωμα. Όλα τα καλοκαίρια μας είναι γεμάτα από την οικεία μυρωδιά των πεύκων και της καταπράσινης εικόνας τους, κι από το συναίσθημα που τη συνοδεύει από κοντά, τον φόβο της πυρκαγιάς, της καταστροφής του πευκοδάσους. Αυτή τη διπλή ιδιότητα που έχει το ελληνικό δάσος, τη μοναδική του ομορφιά και τον φόβο που εμπνέει η ενδεχόμενη καταστροφή του, θέσαμε ως κεντρικό θέμα της προσέγγισής μας στον μύθο του Ρομπέν των δασών. Ο γνωστός, συμπαθής παράνομος δεν κλέβει πια από τους πλούσιους για να τα δώσει στους φτωχούς, αλλά έχει δημιουργήσει μια ζωντανή κοινότητα μέσα στην καρδιά του δάσους παρέα με τους συμπαθέστατους φίλους του. Εκεί ζουν, εκεί τρώνε, εκεί διασκεδάζουν, εκεί μαθαίνουν να αγαπούν το δάσος και να το ευχαριστούν για όσα τους προσφέρει. Γι’ αυτό και όταν ο μεγαλομανής ηγέτης της περιοχής προσπαθεί στον βωμό της προόδου να καταστρέψει το δάσος, η συντροφιά του Ρομπέν θέτει ως βασική της αποστολή την προστασία του σπιτιού της.

Η παράσταση ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ καλωσορίζει το κοινό της σ’ ένα γνώριμο ελληνικό δάσος, με τις μυρωδιές, τους ήχους του ακόμα και τους τετράποδους κατοίκους του. Στο μαγευτικό σκηνικό οι θεατές αντιλαμβάνονται το δάσος όχι ως ένα περιβαλλοντικό μουσειακό έκθεμα που πρέπει να προστατευτεί, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό που προσφέρει και ζητά ανταπόδοση. Και ανακαλύπτουμε ότι η ζωή εκεί είναι ακόμα πιο όμορφη απ’ όσο θα περίμενε κανείς».

Το Εργαστήριο

Το βιωματικό μουσικοθεατρικό εργαστήριο, που πλαισιώνει την παράσταση ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, προσκαλεί τα παιδιά-θεατές σε μια συλλογική εμπειρία αφιερωμένη στη φροντίδα του δάσους, τη συνεργασία και τη δύναμη της κοινότητας. Μέσα από την αφήγηση, τη μουσική και την κίνηση, τα παιδιά δημιουργούν τοπία εμπνευσμένα από την παράσταση και διαμορφώνουν τη δική τους κοινότητα στην «καρδιά του δάσους», καλλιεργώντας τη φαντασία και τις αισθήσεις. Ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης της παράστασης, που επεκτείνει τη θεατρική εμπειρία πέρα από το τέλος της θεατρικής πράξης. Παράλληλα, μέσα από βιωματικές δράσεις, τα παιδιά «κατοικούν» το δάσος του Ρομπέν και ανακαλύπτουν τη σημασία της προστασίας της φύσης ως πράξη φροντίδας για κάθε μορφή ζωής. Το εργαστήριο στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής και συνεισφοράς στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς ο καθένας και η καθεμία από εμάς μπορεί να αφήσει το δικό του/της θετικό αποτύπωμα στον κόσμο μας και να συμβάλει στην προστασία του Δάσους του Ρομπέν.

Επιμέλεια και εμψύχωση εργαστηρίου: Σάντυ Μακροπούλου και Ελένη Μιχαηλίδου.

[Διάρκεια: 30 λεπτά μετά τις σχολικές παραστάσεις και 45 λεπτά τα Σαββατοκύριακα.]

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουρούμπαλης — Φρόσω Κορρού

Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική: Alex Sid

Χορογραφία: Φρόσω Κορρού

Φωτισμοί: Κάρολ Γιάρεκ

Sound design: Μικές Μπίλης

Σκηνική πάλη: Ιωάννα Τουμπακάρη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη

Βοηθός σκηνοθετών: Γιώργος Μουστάκας

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνογράφου: Πάρης Παρασκευόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά): Ανδρέας Βοτίκας, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Κρανίδη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Φώτης Μικρούλης, Νάντια Μπαϊμπά, Δημήτρης Οικονομίδης, Νεφέλη Παντερμαλή, Τίτος Πινακάς, Απόστολος Πραφτσιώτης, Κυριακή Σολωμίδου

Χώρος: Θέατρο REX – Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 16:30, Κυριακή 11:30 | Παραστάσεις για σχολεία: Τετάρτη έως Παρασκευή 10:00

Τιμές εισιτηρίων: Ενήλικες 12€, Παιδιά 10€, ΑΜΕΑ/συνοδοί/άνεργοι 5€, Early Bird (έως 11/10) 8€, Συμμετοχή σε εργαστήριο 5€

Διάρκεια: 80 λεπτά

Προπώληση Εισιτηρίων

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Χορηγοί επικοινωνίας Πειραματικής Σκηνής Εθνικού Θεάτρου, Mad & Mad Radio 106,2