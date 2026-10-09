Μουσικά Νέα 09.10.2026

«Έρωτας Μικρός»: Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με νέο τραγούδι

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Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη και ένα ατμοσφαιρικό music video
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει τη σπουδαία δισκογραφική πορεία της με το «Έρωτας Μικρός», ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και δυναμισμό.

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Το «Έρωτας Μικρός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα της Πέγκυς Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια, δύο δημιουργοί με τους οποίους η Πέγκυ Ζήνα έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν χαρίζοντας μεγάλες επιτυχίες.

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Το «Έρωτας Μικρός» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video, με έντονη καλλιτεχνική ματιά και ξεχωριστή αισθητική. Σε ένα κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό σκηνικό, η Πέγκυ Ζήνα βιώνει την ιστορία ενός μικρού έρωτα, με το ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη συναισθηματική ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Την ίδια ώρα, η Πέγκυ Ζήνα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στη νυχτερινή Αθήνα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, θα βρίσκεται στο «Mezzo Athens Party Stage», όπου από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα χαρίζει μοναδικά μουσικά βράδια, κάθε Τετάρτη (21:30) και Σάββατο (23:30).

Βρείτε το «Έρωτας Μικρός» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/erotas-mikros

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Έρωτας Μικρός ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
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