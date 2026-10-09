«Έρωτας Μικρός»: Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με νέο τραγούδι

Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη και ένα ατμοσφαιρικό music video

Η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει τη σπουδαία δισκογραφική πορεία της με το «Έρωτας Μικρός», ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και δυναμισμό.

Το «Έρωτας Μικρός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα της Πέγκυς Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια, δύο δημιουργοί με τους οποίους η Πέγκυ Ζήνα έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν χαρίζοντας μεγάλες επιτυχίες.

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Το «Έρωτας Μικρός» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video, με έντονη καλλιτεχνική ματιά και ξεχωριστή αισθητική. Σε ένα κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό σκηνικό, η Πέγκυ Ζήνα βιώνει την ιστορία ενός μικρού έρωτα, με το ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη συναισθηματική ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Την ίδια ώρα, η Πέγκυ Ζήνα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στη νυχτερινή Αθήνα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, θα βρίσκεται στο «Mezzo Athens Party Stage», όπου από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα χαρίζει μοναδικά μουσικά βράδια, κάθε Τετάρτη (21:30) και Σάββατο (23:30).

Βρείτε το «Έρωτας Μικρός» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/erotas-mikros

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