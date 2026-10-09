Celeb World 09.10.2026

«Σας ευχαριστώ για το πάθος σας»: Το συγκινητικό μήνυμα της Dolly Parton στους εκπαιδευτικούς

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. Η Dolly Parton έστειλε ένα συγκινητικό βίντεο μήνυμα στους εκπαιδευτικούς, με τον Zac Brown να αποκαλύπτει την ξεχωριστή της κίνηση σε εκδήλωση του CMA Foundation
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dolly Parton έστειλε συγκινητικό βίντεο μήνυμα σε εκπαιδευτικούς, προβληθέν σε εκδήλωση της CMA Foundation.
  • Ο Zac Brown παρουσίασε το μήνυμα, τονίζοντας την αφοσίωση της Parton στην εκπαίδευση και την προσφορά της.
  • Η Parton ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για το πάθος, την υπομονή και τη φροντίδα τους προς τους μαθητές.
  • Η κληρονομιά της Parton στην εκπαίδευση ενισχύεται από το μήνυμα και τις φιλανθρωπικές της δράσεις.
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Η Dolly Parton, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της υπήρξε ένθερμη υποστηρικτής της εκπαίδευσης, έστειλε ένα συγκινητικό βίντεο μήνυμα στους εκπαιδευτικούς. Το μήνυμα αυτό προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης CMA Foundation Music Teachers of Excellence την περασμένη Τετάρτη, και η αποκάλυψή του έγινε από τον συνάδελφό της μουσικό Zac Brown.

Η Dolly Parton ποζάρει μπροστά σε ένα τρενάκι του λούνα παρκ με τζιν σύνολο, προβάλλοντας τη νέα της ηχογράφηση.
https://www.instagram.com/DollyParton/

Ο Zac Brown, μιλώντας από τη σκηνή, περιέγραψε το βίντεο ως ένα «ειδικό μήνυμα για τους δασκάλους σε αυτή την αίθουσα», τονίζοντας ότι η Dolly Parton αφιέρωσε χρόνο για να απευθυνθεί προσωπικά σε αυτούς. «Όταν σκέφτομαι την κληρονομιά, σκέφτομαι αυτό που δημιουργούμε, αλλά ακόμα περισσότερο, σκέφτομαι αυτό που προσφέρουμε», δήλωσε ο Zac Brown. «Έτσι η ζωή μας συνεχίζει να αγγίζει ανθρώπους πολύ μετά τη στιγμή που έχει περάσει. Λίγοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν καλύτερα από την Dolly Parton».

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Ο Zac Brown συνέχισε αναφερόμενος στο πώς η Dolly Parton, εκτός από τις χιλιάδες αξιοσημείωτα τραγούδια της, είχε μια ζωή και μια καριέρα που ξεπερνούσαν τη μουσική. «Έδινε ελπίδα στους ανθρώπους», είπε. «Πίστευε στα παιδιά και χρησιμοποίησε ό,τι έχτισε για να δημιουργήσει ευκαιρίες για άλλους».

Η Dolly Parton ποζάρει με χρυσό φόρεμα με παγιέτες στο "Dolly Parton's Pet Gala", μια εκδήλωση που προκαλεί ερωτήματα.
https://www.instagram.com/DollyParton/

Στη συνέχεια, προβλήθηκε το βίντεο της Dolly Parton, στην οποία εμφανίστηκε στην οθόνη, λαμπερή όπως πάντα. «Πάντα πίστευα ότι η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά», είπε η Dolly Parton με ένα πλατύ χαμόγελο. «Αλλά τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει χωρίς αφοσιωμένους δασκάλους που ενθαρρύνουν, εμπνέουν και πιστεύουν στην επόμενη γενιά, γι’ αυτό γιορτάζουμε απόψε. Σε κάθε μουσικό δάσκαλο αριστείας, θέλω να σας ευχαριστήσω για το πάθος, την υπομονή και τη φροντίδα που δίνετε στους μαθητές σας καθημερινά. Συγχαρητήρια για αυτό το απίστευτο ορόσημο και συνεχίστε να δημιουργείτε όμορφη μουσική μαζί».

Η Dolly Parton, η οποία απεβίωσε στις 25 Αυγούστου μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, είχε ιδρύσει τον δικό της φιλανθρωπικό οργανισμό, το Dollywood Foundation, το 1988. Μέσω αυτού, χρησιμοποίησε τη φήμη και την περιουσία της για να υποστηρίξει διάφορες αιτίες, όπως η οικονομική βοήθεια στα θύματα πυρκαγιών το 2017, η δωρεά χρημάτων για τη χρηματοδότηση εμβολίων κατά της Covid-19, και, πιο γνωστά, η ίδρυση του Imagination Library, ενός προγράμματος που διανέμει βιβλία σε παιδιά σε πολλές χώρες. Η προσφορά της Dolly Parton στην εκπαίδευση και την έμπνευση των νέων γενεών, όπως αποδεικνύεται από αυτό το τελευταίο της μήνυμα, αφήνει μια ανεξίτηλη κληρονομιά.

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